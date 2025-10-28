Gracias a la observabilidad impulsada por IA, API Holdings, responsable de PharmEasy, Thyrocare y Retailio, consigue mejorar el tiempo de actividad, acelerar la innovación y aumentar la eficiencia de los desarrolladores
API Holdings Limited (API), la empresa matriz detrás de las principales marcas digitales de atención médica como PharmEasy, Thyrocare y Retailio, desempeña un papel crítico en la prestación de servicios de atención médica a millones de consumidores y empresas en toda la India. A medida que la organización ampliaba sus operaciones y diversificaba su oferta, el panorama de las API, basado en una arquitectura dinámica de microservicios, se volvía cada vez más complejo.
Mantener el rendimiento, la disponibilidad y la agilidad en todo este entorno requería de mayor visibilidad, una respuesta más rápida ante las incidencias y una gestión más proactiva. Para garantizar la continuidad del negocio y ofrecer una experiencia fluida a los clientes, API necesitaba una solución de observabilidad avanzada que supervisara su pila tecnológica de extremo a extremo en tiempo real y permitiera a los equipos de ingeniería actuar con rapidez y eficacia.
Para satisfacer estas necesidades, API colaboró con IBM para implementar IBM® Instana Observability, una plataforma de observabilidad con IA. API implementó IBM® Instana en sus actividades principales, lo que le permitió obtener una visibilidad full stack y en tiempo real de sus sistemas distribuidos.
La interfaz fácil de usar de la plataforma, combinada con alertas automatizadas y análisis rápidos de la causa raíz (RCA), ha transformado la forma en que los equipos de ingeniería de API gestionan las operaciones y los incidentes del sistema. Al integrarse de manera fluida con las herramientas de colaboración y automatización existentes, Instana funciona ahora como el centro de mando central de gestión de incidentes de la organización, lo que impulsa tanto la fiabilidad como la agilidad.
Este cambio ha permitido a los equipos centrarse en la innovación, al tiempo que se garantiza la continuidad de los servicios sanitarios digitales para los clientes.
Desde la implementación de Instana, API ha reducido el tiempo medio de resolución de problemas del sistema hasta en un 30 %, lo que ha mejorado significativamente el tiempo de actividad de las aplicaciones y la experiencia del usuario. Los equipos de desarrollo disponen ahora de más recursos para centrarse en crear y lanzar nuevos servicios con mayor rapidez, lo que contribuye directamente al crecimiento empresarial de API.
Ahora que la observabilidad forma parte de sus operaciones, API cuenta con una base escalable que respalda su futura expansión y su estrategia digital en constante evolución. La colaboración con IBM no solo ha aumentado la resiliencia operativa de API, sino que también ha mejorado su capacidad para innovar con confianza en el cambiante sector de la asistencia sanitaria digital.
API Holdings Limited, establecida en 2019, es la plataforma de atención médica digital líder de la India, que opera un ecosistema integral que aborda diversas necesidades de atención médica. La portfolio de la empresa incluye marcas conocidas como PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio y Aknamed. Bajo estas marcas, API ofrece una gama de servicios, que incluyen la entrega a domicilio de medicamentos recetados y de venta libre, teleconsultas y pruebas de diagnóstico. La misión de la compañía es hacer que la atención médica de calidad sea accesible y asequible en toda la India mediante la integración de la tecnología con los servicios de atención médica.
Desbloquee el rendimiento de las aplicaciones nativas de la nube con la observabilidad automatizada impulsada por la IA
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM Instana e Instana son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.