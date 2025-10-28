API Holdings Limited (API), la empresa matriz detrás de las principales marcas digitales de atención médica como PharmEasy, Thyrocare y Retailio, desempeña un papel crítico en la prestación de servicios de atención médica a millones de consumidores y empresas en toda la India. A medida que la organización ampliaba sus operaciones y diversificaba su oferta, el panorama de las API, basado en una arquitectura dinámica de microservicios, se volvía cada vez más complejo.

Mantener el rendimiento, la disponibilidad y la agilidad en todo este entorno requería de mayor visibilidad, una respuesta más rápida ante las incidencias y una gestión más proactiva. Para garantizar la continuidad del negocio y ofrecer una experiencia fluida a los clientes, API necesitaba una solución de observabilidad avanzada que supervisara su pila tecnológica de extremo a extremo en tiempo real y permitiera a los equipos de ingeniería actuar con rapidez y eficacia.