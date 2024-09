Durante una década, any.cloud ofreció servicios de proveedores de alojamiento en su propia infraestructura en la sede de la empresa en Dinamarca. Especializado en continuidad y seguridad empresarial, su equipo altamente cualificado desarrolló software, mantuvo todo el hardware y gestionó la disponibilidad del sistema. Pero, con el tiempo, quedó claro que era esencial un cambio a un proveedor de servicios en la nube para el crecimiento del negocio.

Para expandirse a un mercado internacional, any.cloud necesitaba prestar servicios desde múltiples puntos de presencia. "Por ejemplo, si es una empresa brasileña, no querrá hacer copias de seguridad en una infraestructura danesa", explica Benjamin Falk Elveng, director de tecnología (CTO) de any.cloud. “Llevaría demasiado tiempo con demasiada latencia. Por eso era muy importante para nosotros ofrecer una solución local".

Tras buscar proveedores de nube, any.cloud eligió a IBM. Aunque la gestión de any.cloud encontró nubes públicas fáciles de usar, no cumplieron con los estándares de seguridad y ubicación de datos de any.cloud. Además, las nubes públicas no pudieron ofrecer las garantías de rendimiento y la escalabilidad bajo demanda que cualquier nube necesitaba para atender a sus clientes. La empresa también tenía que mantener su compromiso con la calidad mediante el cumplimiento continuo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO), International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402-II y Service Organization Control 2 (SOC 2).

“Cuando fundé un negocio de alojamiento, uno de mis principales objetivos era dormir bien por la noche”, dice Gregor Frimodt-MØller, director ejecutivo (CEO) del grupo any.cloud. “Evitar la pérdida de datos y las infracciones fue fundamental para evitar que me convirtiera en un manojo de nervios. Valoramos las relaciones con nuestros clientes y más del 20 % de ellos han estado con nosotros durante más de una década. Pasar a un proveedor de servicios en la nube significó perder el control y depositar nuestra confianza fuera de nuestra propia empresa. Pensamos mucho en cómo íbamos a ofrecer nuestros servicios y en quién sería el mejor socio para nosotros, y por eso elegimos IBM Cloud".