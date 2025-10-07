Arab National Bank, ejada Systems e IBM
El auge de la banca digital y el comercio electrónico no solo ha supuesto una gran comodidad para los clientes, sino que también ha abierto la puerta a nuevas amenazas. Los estafadores ahora buscan explotar los canales digitales, y el seguimiento del fraude financiero se ha vuelto más difícil. Para combatir esta nueva ola de delitos financieros, la Autoridad Monetaria de Arabia Saudí (SAMA), el banco central del Reino de Arabia Saudí, emitió un conjunto de directrices denominadas Marco de Lucha contra el Fraude. Este marco exige que los bancos del reino adopten medidas sólidas de detección del fraude y prevención del fraude para las transacciones en efectivo y sin efectivo.
Para cumplir con las nuevas regulaciones, el Banco Nacional Árabe (anb) decidió mejorar sus capacidades de detección del fraude. Aunque el banco ya contaba con medidas antifraude, no contaba con una gama completa de capacidades de detección del fraude, lo que provocaba una disminución de la productividad de su equipo de cumplimiento.
Khurram Inayat, gestor de portfolio de anb, afirma: “Teníamos una capacidad limitada para realizar análisis exhaustivos de las experiencias de los clientes en varios canales digitales. Cada vez que ocurría un fraude, nuestro equipo de cumplimiento tenía que pasar muchas horas extrayendo datos y averiguando cómo y por qué había sucedido”.
anb se propuso transformar su enfoque de la prevención del fraude financiero con una solución que proporcionara una visión unificada y un control de todas las transacciones.
A la hora de buscar apoyo para cumplir con el mandato normativo, anb recurrió a su socio de confianza ejada Systems .
"ejada ha sido un excelente socio tecnológico para nosotros durante mucho tiempo", dice Inayat. "Podemos llamarlos a cualquier hora de la noche y estarán ahí para nosotros. Así que cuando se trataba de este proyecto urgente, sabíamos que podíamos confiar en ellos para cumplir".
Respaldados por su amplio conocimiento y comprensión del SAMA Counter-Fraud Framework, así como por décadas de experiencia ayudando a los clientes a lograr el cumplimiento, ejada realizó una demostración de la solución IBM Safer Payments. Safer Payments, una solución de prevención del fraude financiero enriquecida con IA, proporciona un panel de control único para monitorizar el fraude en todos los canales de pago, incluido el procesamiento de tarjetas, la banca móvil y los métodos de pago alternativos.
El banco quedó impresionado con la facilidad de uso de la solución Safer Payments y cómo permite a los usuarios empresariales crear nuevos modelos de decisión sin depender de los datos y los equipos de TI. Otro factor importante a la hora de decidirse por Safer Payments fue la naturaleza tecnológicamente flexible de la plataforma.
"IBM Safer Payments nos ayuda a mirar hacia el futuro", comenta Inayat. "A medida que evolucionamos y aparecen nuevas tecnologías en el mercado, esperamos poder integrarlas con la solución de manera fluida".
Trabajando con ejada y IBM, anb implementó y configuró con éxito Safer Payments dentro de 90 días. Inayat afirma: "No ha sido un camino fácil: todas las partes de la empresa han tenido que unirse para poner en marcha la solución. Pero con el apoyo de ejada e IBM, lo hicimos realidad en un plazo sin precedentes".
Basándose en su amplia experiencia en la gestión de arquitecturas bancarias complejas y proyectos de integración, ejada entregó rápidamente la integración a través de múltiples canales digitales, ayudando a anb a obtener una visión unificada del comportamiento del cliente. ejada también ayudó a anb a maximizar el valor de Safer Payments configurando la plataforma para entregar informes conformes a SAMA.
Con IBM Safer Payments y la asociación de ejada que respalda la transformación de detección del fraude de anb, el banco cumple sin esfuerzo los requisitos normativos, mejora los recorridos de los clientes y evita pérdidas financieras para millones de personas.
Los modelos de decisión de ANB detienen automáticamente las transacciones sospechosas, lo que le da tiempo a la Unidad de Negocios de Fraude para conectarse con los clientes y verificar si una transacción es legítima. Desde implementar la nueva solución, anb ha registrado una disminución significativa en los incidentes de fraude, especialmente en las transacciones relacionadas con el comercio electrónico.
"IBM Safer Payments ofrece una velocidad excepcional, tomando decisiones en menos de diez milisegundos", afirma Inayat. "Esto nos da el respiro para resolver los problemas de manera efectiva y brindar el mejor soporte a nuestros clientes".
Al mismo tiempo, al detener el fraude antes de que pueda producirse, el banco ha mejorado la eficacia operativa, dedicando menos tiempo a analizar los casos de fraude cuando se producen.
"IBM Safer Payments se ha convertido realmente en una aplicación central en anb", concluye Inayat. "Esperamos introducir nuevas mejoras en nuestro proceso de prevención del fraude junto con IBM y ejada".
Fundado en 1979, Arab National Bank (anb) es uno de los bancos más grandes de Oriente Medio. Con sede en Riad, anb opera 156 sucursales en el Reino de Arabia Saudí y una sucursal internacional en Londres (Reino Unido).
ejada ha sido un socio de tecnología de confianza y de misión crítica para el gobierno y las empresas de primera línea en toda la región MENA durante casi 20 años. Con un portfolio de soluciones de vanguardia para facilitar la transformación digital, ejada ofrece una amplia gama de servicios en diversos sectores empresariales en auge. Respaldada por una amplia experiencia acumulada durante décadas, ejada está formada por un grupo de liderazgo ejecutivo altamente experimentado y más de 3500 empleados.
El cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables. IBM no presta asesoramiento legal ni declara o garantiza que sus servicios o productos aseguren que el cliente cumpla con cualquier ley o regulación.