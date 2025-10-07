A la hora de buscar apoyo para cumplir con el mandato normativo, anb recurrió a su socio de confianza ejada Systems .

"ejada ha sido un excelente socio tecnológico para nosotros durante mucho tiempo", dice Inayat. "Podemos llamarlos a cualquier hora de la noche y estarán ahí para nosotros. Así que cuando se trataba de este proyecto urgente, sabíamos que podíamos confiar en ellos para cumplir".

Respaldados por su amplio conocimiento y comprensión del SAMA Counter-Fraud Framework, así como por décadas de experiencia ayudando a los clientes a lograr el cumplimiento, ejada realizó una demostración de la solución IBM Safer Payments. Safer Payments, una solución de prevención del fraude financiero enriquecida con IA, proporciona un panel de control único para monitorizar el fraude en todos los canales de pago, incluido el procesamiento de tarjetas, la banca móvil y los métodos de pago alternativos.

El banco quedó impresionado con la facilidad de uso de la solución Safer Payments y cómo permite a los usuarios empresariales crear nuevos modelos de decisión sin depender de los datos y los equipos de TI. Otro factor importante a la hora de decidirse por Safer Payments fue la naturaleza tecnológicamente flexible de la plataforma.

"IBM Safer Payments nos ayuda a mirar hacia el futuro", comenta Inayat. "A medida que evolucionamos y aparecen nuevas tecnologías en el mercado, esperamos poder integrarlas con la solución de manera fluida".

Trabajando con ejada y IBM, anb implementó y configuró con éxito Safer Payments dentro de 90 días. Inayat afirma: "No ha sido un camino fácil: todas las partes de la empresa han tenido que unirse para poner en marcha la solución. Pero con el apoyo de ejada e IBM, lo hicimos realidad en un plazo sin precedentes".

Basándose en su amplia experiencia en la gestión de arquitecturas bancarias complejas y proyectos de integración, ejada entregó rápidamente la integración a través de múltiples canales digitales, ayudando a anb a obtener una visión unificada del comportamiento del cliente. ejada también ayudó a anb a maximizar el valor de Safer Payments configurando la plataforma para entregar informes conformes a SAMA.