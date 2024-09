The N Brown Group (enlace externo a ibm.com) se especializa en "moda que se adapta" a través de sus marcas minoristas clave JD Williams, Simply Be y Jacamo, y sus marcas especializadas como Figleaves y House of Bath. El grupo opera a nivel internacional, generando ingresos anuales de 888 millones de libras esterlinas y beneficios de 81 millones de libras esterlinas (año fiscal 2017).