La ejecución de SAP HANA en IBM® Power Systems permite a Ctac crear nuevas oportunidades de negocio para hacer crecer sus operaciones al ofrecer un servicio de analítica escalable en tiempo real a clientes nuevos y existentes.



Léon van den Bogaert explica: "Vemos una demanda de análisis en tiempo real y decidimos ir al mercado rápidamente con nuestra oferta. Si bien muchos clientes todavía prefieren los dispositivos locales, creemos que podemos ofrecer un mejor rendimiento de manera más rentable”.



"Creemos que las empresas que han confiado en la plataforma IBM® POWER para sus aplicaciones SAP durante muchos años serán más propensas a adaptar SAP HANA cuando se ejecute en la plataforma que conocen y en la que confían. Con nuestra solución en la nube, ahora podemos brindarles la confiabilidad a la que están acostumbrados con la flexibilidad que necesitan para ajustar gradualmente sus procesos comerciales para admitir análisis en tiempo real”.



La gran ventaja para los clientes de Ctac es un plazo de entrega mucho más corto. Niek Verhaar explica: "Si bien la implementación de una solución de dispositivo puede llevar fácilmente semanas, desde la adquisición hasta la entrega, la instalación y la configuración básica, ahora podemos proporcionar la plataforma SAP HANA a un nuevo cliente en unas pocas horas. De hecho, podemos reducir el tiempo de implementación en más del 95 por ciento, acelerando así también el tiempo general de implementación”.



Hans Gootjes añade: "Con nuestra solución en la nube, podemos ofrecer la plataforma SAP HANA y aplicaciones como SAP S/4HANA en un modelo de pago por uso. Al permitir que los clientes empiecen con poco y amplíen (o también reduzcan) sus sistemas según sea necesario, no se necesitan altos costos de inversión para iniciar la transición y lograr beneficios empresariales reales basados en el análisis en tiempo real.



Gracias a la virtualización IBM® PowerVM, para ampliar o reducir la solución basta con un solo clic, lo que permite desplegar rápidamente entornos de prueba de concepto que posteriormente pueden ampliarse para dar soporte al funcionamiento en producción". Los clientes ya no necesitan pensar en dimensionar y comprar un electrodoméstico para comenzar, pueden probar las nuevas capacidades de manera rentable”.



Los clientes también se benefician de la fácil escalabilidad cuando, por ejemplo, al cabo de unos años deciden trasladar datos antiguos a soluciones de almacenamiento near-line. Si tienen un dispositivo, no se puede reducir el sistema físico. Con la solución en la nube de Ctac, siempre pueden mover datos fuera de SAP HANA para reducir los costos operativos.



Para Ctac, la tecnología de virtualización avanzada IBM® PowerVM permite asignaciones detalladas de recursos de servidor a los clientes para ofrecer soluciones del tamaño adecuado y utilizar la capacidad del sistema de manera más eficiente. Niek Verhaar afirma: "Ejecutar SAP HANA en un entorno virtualizado en IBM® Power Systems nos facilita la tarea de garantizar unos acuerdos de nivel de servicio fiables. Después de trasladar los primeros clientes a nuestra nueva plataforma, incluso notamos que el sistema proporciona un mejor rendimiento de lo esperado.



"En comparación con una solución de dispositivos, IBM® PowerVM nos ayuda a ofrecer una mejor disponibilidad, sobre todo porque podemos, por ejemplo, mover cargas de trabajo entre servidores físicos sin tiempo de inactividad mediante la función Live Partition Mobility".



Una vez que los clientes de Zendesk han trasladado sus aplicaciones SAP a SAP HANA, pueden aprovechar las funciones de integración de datos simplificadas de la plataforma en memoria. Al conectar, por ejemplo, los datos de sensores de Internet de las cosas, las empresas pueden incorporar análisis en tiempo real en la toma de decisiones y optimizar dinámicamente los procesos de planificación, inventario y logística de producción. De este modo, las empresas pueden crear valor empresarial aumentando la precisión de las tareas de planificación central al utilizar información en tiempo real en lugar de predicciones. Del mismo modo, las empresas podrán integrar flujos de datos como las redes sociales en las decisiones empresariales y utilizar la opción de transmisión de datos inteligentes de SAP HANA para un análisis de big data más avanzado.



Léon van den Bogaert concluye: "Estamos muy seguros de que SAP HANA en IBM® Power Systems es la opción adecuada para nosotros. Podemos proporcionar servicios más confiables con menos soporte operativo requerido.



"La granularidad de la virtualización IBM® PowerVM es exactamente lo que necesitamos para crear una oferta atractiva en la nube, ya que podemos ejecutar cargas de trabajo muy diversas en una sola plataforma y optimizar el rendimiento para cada instancia individualmente.



"Dado que la arquitectura innovadora de la plataforma in-memory SAP HANA proporciona un rendimiento hasta 1000 veces mejor en comparación con los sistemas de bases de datos tradicionales, muchas empresas querrán trasladar sus aplicaciones a la nueva tecnología en los próximos años. Con nuestra solución en la nube para SAP HANA en IBM® Power Systems, proporcionamos exactamente lo que necesitan, una plataforma en memoria que crece con el negocio".