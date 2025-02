El preprocesamiento de los datos antes de introducirlos en el sistema RAG es un paso importante para garantizar que los datos de entrada estén en un formato adecuado para el modelo. Los métodos más sencillos consisten en dividir los datos de entrada en trozos de tamaño fijo con solapamientos (por ejemplo, los diez últimos caracteres de un fragmento son los diez primeros caracteres del siguiente), pero esto puede hacer que se pierdan matices en los datos de entrada.

Un preprocesamiento más avanzado podría manipular el texto de entrada para eliminar las terminaciones de palabras comunes, por ejemplo: "stopper", "stopping" y "stopped" se convierten en "stop"); eliminar palabras "stop" no informativas como "the", "as", "is" y similares; y otras técnicas. Estos pueden mejorar sustancialmente la relevancia de la información recuperada, pero agregan complejidad tanto a las fases de incorporación de datos como a las de solicitud al usuario.

Incluso técnicas más avanzadas pueden funcionar con frases completas, para mantener la mayor cantidad posible del significado en el texto.