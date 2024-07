Gründe für Mainframe

Branchenrelevante Computer-Skills Mainframe ist die Technologie, die die Weltwirtschaft in Gang hält, und in der heutigen Multicloud-Ära ist der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern noch größer. Durch den Erwerb von Mainframe-Skills können Sie an Netzbetrieb, Analysen, Datenbanken, komplexen Programmiersprachen und APIs arbeiten – die gesamte 360-Grad-IT mit langfristigem Karrierewert. Warum Mainframe