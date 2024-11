Das ToT-Framework umfasst komplexe Vorgänge wie die Aufrechterhaltung mehrerer Entscheidungswege, Rückverfolgung und die Erkundung alternativer Lösungen. Diese Prozesse sind rechenintensiv und erfordern oft erhebliche Ressourcen in Bezug auf Rechenleistung und Speicher. Der Bedarf an Ressourcen kann die Skalierbarkeit von ToT einschränken, insbesondere in Umgebungen, in denen die Rechenressourcen begrenzt sind, oder bei Echtzeitanwendungen, bei denen schnelle Reaktionszeiten entscheidend sind.