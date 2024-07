Was ist die TNFD?

Am 18. September 2023 veröffentlichte die TNFD die endgültige Version ihres Frameworks für die freiwillige Offenlegung von Informationen im Zusammenhang mit Umwelt und Natur (die „TNFD-Empfehlungen“). Die TNFD-Empfehlungen sollen Unternehmen dabei helfen, Berichte über sich entwickelnde Probleme zu erstellen, die die Umwelt betreffen, und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Letztendlich soll erreicht werden, dass finanzielle Mittel zugunsten positiver Ergebnisse für die Umwelt aufgewendet werden.

Das Framework orientiert sich an den bestehenden ESG Reporting Frameworks und den wachsenden internationalen regulatorischen Anforderungen. Dazu gehören die kürzlich vom International Sustainability Standards Board (ISSB) veröffentlichten Nachhaltigkeitsinformationen und die von der Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) entwickelten Empfehlungen zur Offenlegung von Klimadaten.

Die TNFD-Empfehlungen sind so konzipiert, dass sie in allen Sektoren, Regionen, Gerichtsbarkeiten und Unternehmen jeder Größe Anwendung finden. Bisher haben sich 320 Unternehmen und Organisationen aus über 46 Ländern dazu verpflichtet, Offenlegungen im Zusammenhang mit Umweltauswirkungen im Einklang mit den TNFD-Empfehlungen bereitzustellen.1

Die TNFD-Empfehlungen definieren vier umweltrelevante Themen, die durch Berichterstattung geregelt werden müssen und ggf. den Stakeholdern gegenüber offengelegt werden.

Abhängigkeiten: Bezieht sich auf die Abhängigkeit eines Unternehmens von der Natur. Auswirkungen: Bezieht sich auf die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Natur. Risiken: Bezieht sich auf die Risiken eines Unternehmens, die sich aus seinen Abhängigkeiten und Auswirkungen ergeben. Möglichkeiten: Bezieht sich auf die Chancen für ein Unternehmen, positive Auswirkungen auf die Natur zu haben.

Die Informationshierarchie der TNFD-Empfehlungen lässt sich von oben nach unten wie folgt aufschlüsseln: Grundpfeiler, allgemeine Anforderungen, Empfehlungen und Leitlinien.