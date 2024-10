Was ist KI im Bankwesen?

Das IBM Institute for Business Value hat in seinem Bericht „Global Outlook for Banking and Financial Markets 2024“ einen Leitfaden für Banken veröffentlicht, die KI-Tools und-Praktiken in ihre Geschäftstätigkeit integrieren möchten. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören folgende:

Definition der KI-Governance und des Risikoprofils der Bank: Jede Bank ist anders und die Führungskräfte jeder Bank müssen ihre eigenen Entscheidungen bezüglich KI-Risiken und -Einsatz treffen. Banken sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass sie potenziellen Risiken durch strenge Sicherheitsmaßnahmen begegnen müssen.

Priorisierung von Anwendungsfällen: KI-Implementierungen müssen mit spezifischen geschäftlichen Anwendungsfällen verbunden sein, die messbare Auswirkungen haben und mit den Unternehmenszielen übereinstimmen. Beispiele hierfür sind Chatbots mit Kundenkontakt, personalisierte Anlagestrategien, Betrugsprävention und Kreditwürdigkeitsprüfungen.

Wahl einer vertrauenswürdigen KI-Plattform: Die meisten KI-Ansätze für Unternehmen erfordern die Anwendung mehrerer KI-Modelle, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen alles hat, was es für den Erfolg braucht. Banken müssen daher entscheiden, ob sie Open-Source-Modelle, unternehmensintern erstellte Modelle oder beides verwenden wollen.

Hybrid-Cloud-Architektur: KI verlangt von Banken, etwaige technologische Ineffizienzen zu beseitigen, und ein Priorisieren des Application Resource Management. Durch die Verwendung einer Hybrid-Cloud-Architektur können Banken zwischen öffentlichen und privaten Clouds wechseln, um die Resilienz und Reaktionsfähigkeit für digitales Banking in Echtzeit zu fördern.

Aus ersten Implementierungen lernen: Banken, die Bedenken hinsichtlich der Risiken haben, sollten kleinere Tests und Anwendungsfälle durchführen, um die Auswirkungen zu bewerten, bevor sie neue Implementierungen skalieren und einsetzen. Frühzeitige Schulungen sind wertvoll, da sie den Banken helfen, besser zu verstehen, welche weiteren Infrastrukturen sie bereitstellen müssen und wo sie Anpassungen vornehmen müssen.

Erzeugen einer „KI-Fabrik": Sobald ein Unternehmen eine praktikable Strategie für den Aufbau oder die Übernahme von KI für bestimmte Anwendungsfälle festgelegt hat, sollte es einen Apparat aufbauen, der KI in seine Abläufe einbezieht und sie zum zentralen Bestandteil aller Entwicklungs- und Geschäftsmethoden macht.