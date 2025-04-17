Der X-Force Threat Intelligence Index 2025 zeigt, wie Angreifer Benutzeridentitäten in großem Maßstab stehlen und verkaufen

Der Missbrauch von Benutzeridentitäten blieb mit 30 % der Fälle auch 2024 der bevorzugte Entry Point für Angreifer. Dieser Trend wird durch eine Zunahme von Phishing-E-Mails, die Infostealer-Malware verbreiten und Zugangsdaten-Phishing durchführen, befeuert. Er ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Angreifer KI nutzen, um die Verbreitung zu skalieren. Da fast jeder dritte Vorfall zu einem Diebstahl von Zugangsdaten führte, ist ein Ende des Identitätsmissbrauchs nicht in Sicht.

Verschärft wird die Situation durch den florierenden Dark Web-Markt, auf dem mit gestohlenen Zugangsdaten gehandelt wird. Analysen zeigen, dass die Anzahl der im Dark Web zum Verkauf stehenden Infostealer-Zugangsdaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 % gestiegen ist. Im Jahr 2024 hatten allein die fünf führenden Infostealer mehr als 8 Millionen Einträge im Dark Web. Da jeder Eintrag potenziell Hunderte von Zugangsdaten enthalten kann, liegt die tatsächliche Zahl zweifellos deutlich höher.