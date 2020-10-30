Wannacry: Wie die weitverbreitete Ransomware die Cybersicherheit veränderte

Das Berichten über WannaCry hat mich neugierig und voller Fragen zurückgelassen, selbst Jahre später. Wann immer der Angriff in den letzten drei Jahren zum Gesprächsthema wurde, hörte ich die gleichen Worte: WannaCry war überwältigend und veränderte unsere Herangehensweise an Cybersicherheit und unsere Sicht auf Risiken für Unternehmen.

Für mich war dieses Gefühl für einen Vorfall dieser Größenordnung zu allgemein. Ich hatte konkrete Fragen. Wie war es, am 12. Mai 2017 als Sicherheitsexperte zu arbeiten? Welche Auswirkungen hatte dieser Vorfall insgesamt auf Unternehmen und Regierungen weltweit? Wie haben die Erkenntnisse dieses Tages unsere heutige Geschäftswelt, Technologie und Cybersicherheit geprägt?

Ich habe mich auch gefragt, wie sich die Tatsache, dass die ganze Welt das Ereignis über soziale Medien und digitale Nachrichtenseiten verfolgte, auf die Reaktionen und die Gesamtwirkung auswirkte. Geschäftsführer und Mitglieder der Öffentlichkeit verfolgten die Berichterstattung, und niemand wusste genau, was passierte. Fast alle waren sich einig, dass es ein unheilvolles Zeichen war. Ich war auch neugierig, ob dies die öffentliche Panik noch verstärkte oder dazu beitrug, das Problem früher zu lösen.

„Er ist immer noch groß. Es gilt als das, worauf die Unternehmen nicht vorbereitet waren. „Für viele Unternehmen war dies ein wirklich guter Weckruf“, sagt Tracey Nash, Managerin des IBM X-Force Incident Command Program. Nash sieht den 12. Mai 2017 als den Moment, in dem Unternehmen erkannt haben, dass sie die geschäftlichen Aspekte von Cybersicherheitsrisiken berücksichtigen müssen.

Um herauszufinden, was genau passiert ist – und, was noch wichtiger ist, warum WannaCry eine solche Spur der Verwüstung hinterlassen hat –, habe ich mit den wichtigsten Akteuren gesprochen, die auf den Angriff reagiert haben. Eine Person, mit der ich viele Stunden lang gesprochen habe, war Wendi Whitmore, Vizepräsidentin von IBM X-Force Threat Intelligence. Ich habe auch mit Christopher Scott, Direktor für Sicherheitsinnovation und -behebung (Office of the CISO) bei IBM, gesprochen, um seine Sichtweise auf die Ereignisse dieses Tages und die Wiederherstellung nach dem WannaCry-Angriff zu erfahren.

Diese Geschichte erzählt von der Suche nach der Wahrheit über die chaotischen Tage vor drei Jahren und wie die Auswirkungen und das Vermächtnis von WannaCry bis heute nachwirken.

Zurück zum Seitenanfang