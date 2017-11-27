„Cracken“ in Aktion: Ein Abenteuer zum Knacken von Passwörtern

Wir haben unsere Hardware zum Knacken von Passwörtern im Februar 2017 bestellt. Wären die GTX Ti-Karten zum Zeitpunkt unserer endgültigen Bestellung bereits auf dem Markt gewesen, hätten wir uns für diese Karten entschieden, da sie im Vergleich zur einfachen GTX 1080 eine deutliche Steigerung der Hash-Raten bieten. Unsere nächste Anlage wird diese wahrscheinlich einsetzen.

Die Kosten dieser Cracking-Anlage lassen sich schon allein anhand der monatlichen Kosten leicht rechtfertigen. Es lohnt sich jedoch, die Hash-Cracking-Raten aufzuschlüsseln.

Cloud-Provider 8x Nvidia Tesla K80s SHA1 und Hashcat: 14,8 GH/s Bcrypt und Hashcat: 15,2 kH/s NTLM und Hashcat: 66,493 GH/s



Cracken von X-Force Red 8x Nvidia GTX 1080 Founders Edition SHA1 und Hashcat: 66,1 GH/s Bcrypt und Hashcat: 118,6 kH/s NTLM und Hashcat: 334 GH/s



Der Bau unserer eigenen Hardware verschafft uns so viel mehr Leistung. Beachten Sie, dass diese Zahlen nur von einem Knoten stammen. Als wir den Cracken gebaut haben, haben wir zwei Knoten erstellt, was bedeutet, dass wir insgesamt 16 GPUs haben, die wir für Cracking-Jobs einsetzen können. Basierend auf diesen Zahlen sind die GTX 1080-Karten beim Knacken von Hashes deutlich schneller und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Vor einigen Jahren habe ich in einem anderen Cracking-Cluster das Wärmeleitpaste auf einer Reihe von ATI 390Xs ausgetauscht, was tatsächlich dazu beigetragen hat, die Temperatur der Karten zu senken. Während unserer Läufe hatten wir ziemlich oft die Obergrenze der thermischen Abschaltung erreicht Ein Ausfall einer Karte würde den gesamten PCI-Bus und den Server lahmlegen. Um das System wieder online zu bringen, musste es physisch heruntergefahren werden. Nach dem Auftragen von neuem Wärmeleitpaste auf die ATI-Karten sank die Höchsttemperatur der Karten um mindestens 4 Grad Celsius, wodurch verhindert wurde, dass sie ihren thermischen Abschaltpunkt erreichten.

Bevor ich unsere Nvidia GTX 1080 FE-Karten installierte, hatte ich die geniale Idee, das Wärmeleitpaste auf einer der Karten auszutauschen. Ich habe das Gerät auseinandergebaut, die werkseitige Wärmeleitpaste entfernt und meine eigene Super-High-End-Paste aufgetragen. Ich bin ein Rebell, also habe ich die Garantie für eine unserer 16 Karten ungültig gemacht. Hat das geholfen? Nicht genug, um den Zeitaufwand zu rechtfertigen. Es scheint, dass die GTX 1080-Karten über eine gute Wärmeleitpaste verfügen und der Lüfter der Founders Edition die Wärme von den Karten aus dem Gehäuse ableitet. Es schadet auch nicht, dass die externen Gehäuse über drei sehr große Lüfter verfügen, um die Luft zu bewegen.

Bei den Nvidia GTX 1080-Karten war die thermische Abschaltung bisher kein Problem. Bei diesen Karten kommt es jedoch viel mehr auf eine gute Belüftung und starke, zuverlässige Netzteile an. Wir haben sie in einem externen GPU-Gehäuse untergebracht, damit wir verhindern können, dass diese Karten abstürzen und den gesamten Cluster mit sich reißen.