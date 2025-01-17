Das moderne Red Team zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Endgeräte zu kompromittieren und Maßnahmen zu ergreifen, um Ziele zu erreichen. Um Ersteres zu erreichen, implementieren viele Teams ihr eigenes benutzerdefiniertes Command-and-Control (C2) oder verwenden eine Open-Source-Option. Für Letzteres gibt es einen ständigen Strom von Post-Exploitation-Tools, die verschiedene Funktionen in Windows, Active Directory und Anwendungen von Drittanbietern nutzen. Der Ausführungsmechanismus für diese Tools stützte sich in den letzten Jahren stark auf die Ausführung von .NET-Assemblies im Speicher.
Obwohl .NET-Assemblies einen so großen Teil des Arsenals moderner Red Teams ausmachen, sind die Techniken zur Ausführung dieser Assemblies auf kompromittierten Endgeräten weitgehend unverändert geblieben. In diesem Blogbeitrag werden wir erörtern, wie Red Teams ihre .NET-Ausführungsumgebung für dieses Jahrzehnt einsetzen können.
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Es ist noch gar nicht so lange her, da verließen sich viele Red Teams auf PowerShell als Tool für die Nachbereitung bei Ausbeutungsvorfällen. Cobalt Strike unternahm 2018 einen ersten Schritt, um dies zu ändern, indem es das Execute-Assembly-Modul implementierte. Execute-Assembly erzeugt einen Opferprozess und injiziert eine reflektierende DLL, die die Laufzeit (CLR) lädt und eine vom Betreiber bereitgestellte .NET-Assembly ausführt.
Dies führte dazu, dass viele Post-Ausbeutung-Tools auf .NET-Assemblies umgestellt wurden. Nach einiger Zeit begannen die Verteidiger, Erkennungen für das „Fork-and-Run“-Verhalten von Execute-Assembly zu entwickeln, nämlich die reflexive DLL-Injektion. Um dieses Problem zu umgehen, entwickelte Shawn Jones, ebenfalls vom IBM Adversary Simulation Team, die InlineExecute-Assembly Beacon Object File (BOF). Dies ermöglichte es den Bedienern, vom „Fork-and-Run“-Verhalten der Assembly abzurücken und im Implantationsprozess zu bleiben. Seitdem haben viele C2-Frameworks dieses Verhalten nativ übernommen.
Wenn Sie noch nicht wissen, wie man die CLR hostet und .NET-Assemblies ausführt, empfehle ich Ihnen, den oben verlinkten Blogbeitrag von Shawn zu lesen.
Die Execute-Assembly-Technik profitiert von einer Windows-Funktion namens „Unmanaged CLR Hosting“. Die Common Language Runtime, oder CLR, ist die Laufzeit für .NET. Benutzer können .NET-Assemblies in verschiedenen Sprachen (C#, F# usw.) schreiben, die in eine Intermediate Language (IL) kompiliert werden. Der CLR ist dafür verantwortlich, eine Assembly mit IL zu nehmen und auszuführen.
Traditionell beruhte das Execute-Assembly-Verfahren auf der Verwendung der veralteten Schnittstelle
verwendet. Durch das Laden aus einem Byte-Array vermeiden wir das Problem, Code im Dateisystem ablegen zu müssen, der von Sicherheitslösungen durchsucht werden könnte.
Der
wurde inzwischen durch die Schnittstelle
ersetzt.
Abbildung 1: MSDN-Seite für die ICLRRuntimeHost-Schnittstelle
Die MSDN-Dokumente für die Schnittstelle
Hinweis: Wir können zwar
Die Methode
ermöglicht es uns, eine eigene Implementierung der COM-Schnittstelle
bereitzustellen, mit der wir der CLR verschiedene Anpassungsfunktionen nutzen können. CLR-Anpassungen sind eine wenig diskutierte Funktion, mit der Entwickler die Kontrolle über Aspekte der CLR übernehmen können. Anpassungen funktionieren, indem wir verschiedene „Manager“-Schnittstellen verwenden, die wir als Entwickler implementieren können, und unsere Implementierung
sagt dem CLR, welche Manager wir verwenden möchten. Alles, was wir nicht implementieren, wird einfach vom CLR wie üblich behandelt. Nachfolgend finden Sie eine Liste der unterstützten Manager.
Abbildung 2: Einige der für CLR-Anpassungen unterstützten Schnittstellen
Ich habe rote Felder verwendet, um die beiden Manager hervorzuheben, die in diesem Blogbeitrag behandelt werden:
Ich habe mein anfängliches Proof-of-Concept für CLR-Anpassungen in C++ geschrieben, mich aber letztendlich dafür entschieden, alles in reinem C neu zu implementieren, was wir uns in diesem Beitrag ansehen werden. Ich bevorzuge in C geschriebene Implantate, um den aufgeblähten Code von C++ zu vermeiden, deshalb wollte ich auch dieses Assembler-Ausführungs-Framework in C haben. Die Implementierung von COM-Schnittstellen in C ist eine gewaltige Aufgabe, aber ich hoffe, dass die folgenden Informationen dies in Zukunft erleichtern werden. Im Folgenden sehen Sie, wie Sie die Schnittstelle
definieren müssen, die ich „MyHostControl“ genannt habe.
Abbildung 3: Header-Datei zur Implementierung der IHostControl-Schnittstelle
Zur Implementierung unserer COM-Schnittstelle benötigen wir die folgenden Komponenten (oben in dieser Reihenfolge dargestellt):
Die Implementierung der tatsächlichen Methoden ist etwas einfacher, wie unten dargestellt:
Abbildung 4: Implementierung der Methoden QueryInterface, AddRef und Release
Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Methoden
Abbildung 5: Implementierung der GetHostManager-Methode
Hier müssen wir die Methode
Jetzt, da wir unsere Schnittstelle
implementiert haben, können wir die CLR
aufrufen und starten. Nachfolgend finden Sie einen Codeschnipsel, mit dem Sie die normalen CLR-Hosting-Funktionen ausführen können (
,
,
), und dann den Aufruf von
über unsere benutzerdefinierte Hoststeuerungsschnittstelle. Dann starten wir die CLR.
Abbildung 6: Aufruf von SetHostControl und Starten der CLR
Nachdem wir nun wissen, wie man COM-Schnittstellen in C implementiert, ist die Implementierung spezifischer Manager einfacher. Die Schnittstelle
ermöglicht es uns, die Speicherverwaltung des CLR zu steuern. Nachfolgend eine Liste aller Funktionen, die wir für
implementieren müssen.
Abbildung 7: Liste der Methoden für die IHostMemoryManager-Schnittstelle
Sie erkennen wahrscheinlich einige Methoden, die interessante Verhaltensweisen ermöglichen, nämlich die Virtual*-Methoden (VirtualAlloc, VirtualProtect, VirtualQuery, VirtualFree), die für den Großteil der Speicherverwaltung unter Windows verwendet werden. Unten finden Sie eine sehr einfache Implementierung dieser Methoden.
Abbildung 8: Implementierung von VirtualAlloc, VirtualFree, VirtualQuery und VirtualProtect
Wenn Sie die Kontrolle über die Speicherzuweisungen übernehmen, können Sie damit nach Belieben verfahren. Zum Beispiel könnten Sie die API-Allokationsaufrufe über indirekte Systemaufrufe durchführen. Sie könnten auch alle von der CLR vorgenommenen Zuweisungen verfolgen und sie verschlüsseln, wenn Ihr Implantat in den Ruhezustand übergeht. Beachten Sie, dass die Verschlüsselung von CLR-Zuweisungen nicht sehr stabil ist. Zusätzlich zu den Virtual*-Methoden gibt es auch die Methode
Ich habe oben erwähnt, dass der Versuch, CLR-Speicherzuweisungen zu verschlüsseln, je nachdem, wie genau man dabei vorgeht, von „etwas instabil“ bis „sehr instabil“ reichen kann. Das liegt daran, dass die CLR einen Fehler auslöst und Ihren Prozess zum Absturz bringt, wenn Sie einen Speicherbereich verschlüsseln oder freigeben, auf den die CLR später zugreifen möchte. Ich habe jedoch eine Ausnahme festgestellt: Zuweisungen, die während des initialen Ladens der Assembly vorgenommen werden.
Wenn Sie eine Assembly laden, sei es im Speicher oder von der Festplatte, weist die CLR Speicherplatz zu und ordnet die Assembly dem Speicher zu. Soweit mir bekannt ist, gab es keine gute, öffentlich bekannte Möglichkeit, diesen Speicherbereich zu identifizieren und zu löschen, außer im Prozessspeicher nach Byte-Mustern oder Speicherzuweisungen der erwarteten Größe zu suchen. CLR-Anpassungen bieten einen einfachen Mechanismus, um diese Zuteilungen in Form der Methode
zu verfolgen. Diese Methode ist ein Benachrichtigungs-Callback, der immer dann ausgelöst wird, wenn die CLR eine Assembly in den Prozess lädt. Der Callback enthält die Adresse und Größe der Zuweisung als Argumente. Nach meinen Tests wird dieser Rückruf nur ausgelöst, wenn eine Assembly in den Prozess geladen wird, was uns eine gute Möglichkeit bietet, die Lastverteilung der Assembly zu verfolgen. Zur Sicherheit können Sie die Größe oder den Parse-Speicher überprüfen, um sicherzustellen, dass es sich um die erwartete Assembly handelt. Nachfolgend ein Beispiel für die Anwendung dieser Methode. Da es sich nur um einen Benachrichtigungs-Callback handelt, können Sie tun, was Sie möchten, und dann einfach S_OK. zurückgeben.
Abbildung 9: Implementierung der Methode AcquiredVirtualAddressSpace
Im Gegensatz zu den anderen Zuweisungen durch die CLR hatte ich keine Probleme damit, diesen Speicherbereich zu verschlüsseln oder zu löschen, nachdem die Assembly fertig ausgeführt wurde. Es kann zu Problemen kommen, wenn Sie versuchen, dieselbe Assembly in derselben App-Domain erneut auszuführen, da die CLR möglicherweise versucht, die zwischengespeicherte Assembly zu verwenden, die nun ungültig ist. Die meisten Implementierungen von Execute-Assembly erstellen eine neue App-Domain und zerstören diese nach der Ausführung. Testen Sie daher unbedingt Ihre eigene Implementierung.
Diese Benachrichtigungsfunktion hat auch eine kleine defensive Anwendung. Typischerweise verwenden defensive Produkte Event Tracing for Windows (ETW), um die Assembly-Lasten im CLR zu verfolgen, aber dies bietet eine weitere Möglichkeit, benachrichtigt zu werden, wenn eine Assembly in den Prozess geladen wurde. Da die Speicheradresse und die Speichergröße enthalten sind, wäre es für ein defensives Produkt belanglos, einen Speicherscan in dieser Region durchzuführen.
Die anderen Manager, die wir uns ansehen werden, sind
und
.
zurückzugeben.
Schnittstelle zur CLR.
hat zwei Methoden:
und
.
wird immer dann aufgerufen, wenn die CLR aufgefordert wird, eine Assembly zu laden, die nicht in der Liste der Assemblies enthalten ist, für deren Laden die CLR zuständig ist (zurückgegeben von
). Die CLR ruft
auf und übergibt die Identitätszeichenfolge für eine Assembly und
ist für die Rückgabe der Bytes der Assembly verantwortlich. Sie haben wahrscheinlich schon einmal eine Identitätszeichenkette gesehen; sie sieht etwa so aus: „
“.
Sobald
die Assembly aufgelöst hat, wird der Assembly-Inhalt zurückgegeben, indem ein Zeiger gesetzt wird, der als Argument bereitgestellt wird. Ich habe das relevante Argument
im untenstehenden Screenshot hervorgehoben.
Abbildung 10: Argumente für die ProvideAssembly-Methode der IHostAssemblyStore-Schnittstelle
Die Assembly wird zurückgegeben, indem der Zeiger auf die Adresse eines IStream im Speicher gesetzt wird. Normalerweise würde die CLR versuchen, die Assembly anhand ihrer Verzeichnissuchreihenfolge auf der Festplatte zu finden, ähnlich wie beim Laden einer DLL in einem normalen Windows-Prozess. Da wir jedoch unsere eigene Implementierung bereitstellen können, können wir eine Anforderung für eine Assembly, die normalerweise von der Festplatte geladen würde, annehmen und stattdessen eine Assembly bereitstellen, die wir im Speicher haben. Die Assembler-Bytes müssen sich in einem IStream befinden, was mit der Funktion SHCreateMemStream erreicht werden kann, die ein Byte-Array entgegennimmt und einen IStream zurückgibt.
Sie fragen sich vielleicht, warum das wichtig ist, wenn es doch nur eine weitere Möglichkeit ist, Assemblies in den Speicher zu laden. Wie sieht es mit der Anti-Malware Scan Interface (AMSI) aus?
AMSI ist verantwortlich für das Scannen aller reflektiv geladenen Assemblies auf bösartige Inhalte. Windows Defender verwendet AMSI, und AMSI ermöglicht es auch anderen EDRs, sich einzuklinken und den Inhalt von im Speicher geladenen Assemblys zu scannen. Manche lehnen AMSI ab, da es umgangen werden kann, aber ich bin der Meinung, dass AMSI für etwas, das standardmäßig in Windows installiert ist, eine ziemlich effektive Sicherheitsfunktion darstellt. Zumindest fängt es viele bösartige .NET-Tools (wie Seatbelt) vor der Ausführung im Speicher ab. Es gibt eine langjährige Katz-und-Maus-Geschichte zur Umgehung von AMSI unter Red Teamern, aber viele AMSI-Umgehungen beruhen auf dem Patchen der Bytes für Schlüsselfunktionen (wie AmsiScanBuffer), so dass sie entweder nicht ausgeführt werden oder einen „guten“ Wert zurückgeben. Traditionelle AMSI-Umgehungen sind unübersichtlich, da sie Copy-on-Write-Bytes im .text Abschnitt des Speichers von AMSI.dll hinterlassen, was ein echtes Geschenk für alle Verteidiger ist, die sich einen verdächtigen Prozess ansehen. Ausgefeiltere AMSI-Umgehungen wie Hardware-Breakpoint-Hooks sind auch mit anderen IOCs verknüpft, z. B. mit der Überprüfung des Thread-Kontexts auf die Verwendung von Debug-Registern.
Durch die Implementierung unserer eigenen Version der Methode
können wir AMSI vollständig umgehen. Traditionell wird die Methode
verwendet, um Assemblies aus einem Byte-Array zu laden, und
wird von AMSI instrumentiert. Aber wussten Sie, dass es noch andere, selten verwendete Load_*-Funktionen gibt?
Abbildung 11: Die Load-Methodenfamilie
Und nun zum Wichtigsten: Weil wir
Nachfolgend ein Beispiel für die Ausführung von Seatbelt über einen Aufruf von
Abbildung 12: Anlegen des Sicherheitsgurtes und Umgehen des AMSI
Abbildung 13: Eine Prozessmodulliste ohne geladene AMSI.dll
Laut einem CLR Inside Out-Artikel, der in der August-Ausgabe 2006 des MSDN-Magazins veröffentlicht wurde, hat Microsoft selbst eine ähnliche Technik verwendet, bei der SQL Server 2005 .NET-Assemblies aus der Datenbank und nicht von der Festplatte lädt. Die Möglichkeit, .NET-Assemblies aus einer SQL-Datenbank zu speichern und auszuführen, ist eine meiner bevorzugten Techniken zur lateralen Bewegung und kann problemlos mit SQLRecon, einem weiteren X-Force Red-Tool von Sanjiv Kawa, durchgeführt werden.
Ich veröffentliche einen Proof-of-Concept für diese Technik, den Sie hier auf GitHub finden können. Dieser Proof-of-Concept zeigt, wie man die COM-Schnittstellen
,
,
,
und
implementiert. Er ruft
auf und startet die CLR über die Schnittstelle
.
Die Implementierung des Speichermanagers ruft einfach die korrekten Windows-APIs (z. B. VirtualAlloc) auf, enthält aber ein Beispiel für die Verfolgung aller vom CLR vorgenommenen Speicherzuweisungen. Es enthält auch ein Beispiel für das Löschen der Assembly Load-Artefakte, die durch den zuvor besprochenen Rückruf
bereitgestellt wurden.
Es gibt auch einen vollständigen Proof-of-Concept für den AMSI-Bypass. Es gibt einen Vorbehalt bei dieser Umgehung, wenn Sie versuchen, sie in Ihre eigenen Tools zu implementieren: Die Assembler-Identität, die Sie mit der Methode
zu laden versuchen, muss mit der Identität der Assembler übereinstimmen, die Sie letztlich zur CLR zurückgeben. Wenn Sie beispielsweise
mit dem Argument „Seatbelt, Version=0.0.0.0, PublicKeyToken=null, Culture=neutral“ aufrufen, muss die Assembly, die Sie letztendlich ausführen möchten, diese Identität besitzen. Sie können nicht versuchen, mscorlib zu laden, sondern müssen Seatbelt zurückgeben, da die CLR dies überprüfen und einen Fehler auslösen wird. Achten Sie darauf, welche Assembly-Namen Sie laden möchten. Wenn Sie jedoch immer noch versuchen, eine Assembly namens „Seatbelt“ reflexiv zu laden, egal in welchem Jahr Sie diesen Beitrag lesen, würde ich Ihnen empfehlen, diesen Blogbeitrag zu schließen und sich einer erfüllenderen Tätigkeit zu widmen.
Im Proof-of-Concept nutze ich die Methode
der Schnittstelle
Schnittstelle, um die Identitätszeichenkette für die auszuführende Assembly zu erhalten. Alternativ könnten Sie dies vom Implantat weg verlagern und die Assembly-Identität auf dem Client oder Teamserver abrufen und dann die Identitätszeichenfolge als Argument an Ihr Implantat übergeben.
Obwohl es sich hierbei um eine neuartige AMSI-Umgehung handelt, ist es letztendlich genau das: eine AMSI-Umgehung. Defensive Produkte sollten Defense-in-Depth-Strategien nutzen und nicht einfach auf AMSI vertrauen, um bösartige Assemblies zu erkennen. Alle mit dieser Technik geladenen Assemblies erzeugen ebenfalls die gleichen Event Tracing for Windows (ETW) Vorfälle wie jede andere In-Memory-Assembly. Bösartige Assemblies können durch Speicherscans via EDR erkannt werden, wie wir es bei mehreren fortschrittlicheren EDR-Plattformen gesehen haben. Viele Post-Exploitation-Tools haben ebenfalls ihre eigenen einzigartigen IOCs.
Wie oben erwähnt, gibt es auch einige defensive Anwendungen dieser Forschung. Der Callback
bietet eine weitere Möglichkeit, benachrichtigt zu werden, wenn Assemblies in den Prozess geladen werden. Wenn ein Verteidiger die Schnittstelle
implementieren würde, würde er in die Ladekette der Assemblierung eingefügt und hätte die Möglichkeit, Assemblierungsladungen vollständig zu blockieren oder die Bytes einer Assemblierung zu verändern, bevor sie in den Prozess geladen wird. Ich wage mal die Prognose und sage, dass ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass es in diesem Bereich zukünftig Entwicklungen geben wird.
Ich möchte kurz auf unseren Zeitplan für diese Recherche eingehen und erläutern, warum wir sie jetzt veröffentlichen. Ich habe diese Recherche im Juni 2023 durchgeführt und wir haben sie seitdem intern gehalten, obwohl sie bei mehreren Konferenz-CFPs eingereicht wurde. Zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Recherche durchsuchte ich Suchmaschinen nach ähnlichen Informationen, zunächst nach Referenzmaterial und später nach Bestätigung, ob ich der Erste war, der dieses Verhalten identifiziert hatte. Seitdem habe ich regelmäßig gesucht, ob jemand ähnliche Arbeiten veröffentlicht hat. Anfang Januar 2025 stieß ich in der Zeitschrift „NTT Data“ auf folgenden Artikel: „Using CLR Hosting to Evade AMSI“ von Marcos González Hermida.
Dieser Beitrag enthüllte denselben Bypass und wurde laut dem Magazin erstmals im Juni 2024 veröffentlicht (der oben verlinkte Zusatzartikel stammt aus Juli 2024). Es ist ein hervorragend geschriebener Text, den ich Ihnen wärmstens empfehlen kann. Die einzigen Anmerkungen, die ich machen würde, sind, dass der Autor zu dem Schluss kommt, dass Assemblies signiert sein müssen, um ausgeführt werden zu können, und in seinem Proof-of-Concept verwendet er die Methode, um die Methode
der geladenen Assemblies ( insbesondere Rubeus) manuell zu erhalten. Ich hatte keinerlei Probleme, unsignierte Assemblies mit dieser Technik zu laden, und man kann dieselbe Methode
verwenden, um den Einstiegspunkt der geladenen Assembly zu erhalten, der in vielen Implementierungen von execute-assembly verwendet wird, ohne die Namensraum-/Klassennamen kennen zu müssen.
Mit der Veröffentlichung von Marcos Artikel und dem Machbarkeitsnachweis galt diese AMSI-Umgehung nun als offiziell, daher beschlossen wir, unsere Recherchen zusammen mit einem Machbarkeitsnachweis unserer Entdeckungen zu veröffentlichen.
In diesem Beitrag haben wir untersucht, wie Sie CLR-Anpassungen nutzen können, um Ihre OPSEC zu verbessern, während Sie .NET-Tools im Speicher ausführen. Darüber hinaus demonstrierten wir eine vollständige AMSI-Umgehung unter Verwendung dieser weniger bekannten CLR-Funktionen. Der Einsatz von .NET-Tooling wird für Offensivpraktiker und Bedrohungsakteure weiterhin wirksam sein. Aus diesem Grund ist es entscheidend, dass Verteidiger die Funktionsweise der CLR verstehen und Verteidigungsstrategien entwickeln, um Tools zur Nachbearbeitung bei Ausbeutung zur Hand zu haben.
Vielen Dank an Brett und Valentina für die Überprüfung dieser Recherche!
Der Umgang mit Misserfolg: Failure Escalation Policy in CLR Hosts - Dies ist das einzige echte Beispiel, das ich bei meinen Nachforschungen über die Verwendung von CLR-Anpassungen für offensive Tradecraft finden konnte.
Hosted Pumpkin – Ein GitHub-Repository, das einen Proof-of-Concept zur Implementierung verschiedener CLR-Anpassungen enthält.
Shellcode: Laden von .NET-Assemblies aus dem Speicher – Donut war eine große Hilfe beim Verarbeiten aller relevanten Datenstrukturen und Definitionen in C.
Anpassen der Microsoft .NET Framework Common Language Runtime von Steven Pratschner – Dies ist der maßgebliche Text zum Thema CLR-Anpassungen. Absolut lesenswert für alle, die sich für dieses Gebiet interessieren.