Ich habe oben erwähnt, dass der Versuch, CLR-Speicherzuweisungen zu verschlüsseln, je nachdem, wie genau man dabei vorgeht, von „etwas instabil“ bis „sehr instabil“ reichen kann. Das liegt daran, dass die CLR einen Fehler auslöst und Ihren Prozess zum Absturz bringt, wenn Sie einen Speicherbereich verschlüsseln oder freigeben, auf den die CLR später zugreifen möchte. Ich habe jedoch eine Ausnahme festgestellt: Zuweisungen, die während des initialen Ladens der Assembly vorgenommen werden.

Wenn Sie eine Assembly laden, sei es im Speicher oder von der Festplatte, weist die CLR Speicherplatz zu und ordnet die Assembly dem Speicher zu. Soweit mir bekannt ist, gab es keine gute, öffentlich bekannte Möglichkeit, diesen Speicherbereich zu identifizieren und zu löschen, außer im Prozessspeicher nach Byte-Mustern oder Speicherzuweisungen der erwarteten Größe zu suchen. CLR-Anpassungen bieten einen einfachen Mechanismus, um diese Zuteilungen in Form der Methode AcquiredVirtualAddressSpace zu verfolgen. Diese Methode ist ein Benachrichtigungs-Callback, der immer dann ausgelöst wird, wenn die CLR eine Assembly in den Prozess lädt. Der Callback enthält die Adresse und Größe der Zuweisung als Argumente. Nach meinen Tests wird dieser Rückruf nur ausgelöst, wenn eine Assembly in den Prozess geladen wird, was uns eine gute Möglichkeit bietet, die Lastverteilung der Assembly zu verfolgen. Zur Sicherheit können Sie die Größe oder den Parse-Speicher überprüfen, um sicherzustellen, dass es sich um die erwartete Assembly handelt. Nachfolgend ein Beispiel für die Anwendung dieser Methode. Da es sich nur um einen Benachrichtigungs-Callback handelt, können Sie tun, was Sie möchten, und dann einfach S_OK. zurückgeben.