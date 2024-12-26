Apple Intelligence erhöht die Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit

Apple Intelligence basiert auf Echtzeit-Personalisierung – es analysiert Benutzerinteraktionen, um Benachrichtigungen, Nachrichten und Entscheidungsfindungen zu optimieren. Dies verbessert zwar die Benutzererfahrung, stellt jedoch ein zweischneidiges Schwert dar. Wenn Angreifer diese Systeme kompromittieren, könnte die Fähigkeit der KI, Benachrichtigungen anzupassen oder Nachrichten zu priorisieren, zu einer Bedrohung werden. Böswillige Akteure könnten die KI manipulieren, um betrügerische Nachrichten oder Benachrichtigungen einzuschleusen und Benutzer möglicherweise dazu zu verleiten, sensible Informationen preiszugeben.

Diese Risiken sind nicht hypothetisch. Beispielsweise haben Sicherheitsforscher aufgedeckt, wie versteckte Daten in Bildern die KI zu unbeabsichtigten Aktionen verleiten können – eine deutliche Erinnerung daran, dass intelligente Systeme nach wie vor anfällig für kreative Ausbeutung sind.

Im neuen Zeitalter der Echtzeit-KI muss sich die KI-Cybersicherheit mit verschiedenen Risiken befassen, darunter: