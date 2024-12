Moderne Unternehmen übertreffen die Konkurrenz in Bezug auf Rentabilität, Innovation und Umsatzwachstum, indem sie durch generative KI-Assistenten ihre Arbeitsweise transformieren. In dieser Session erfahren Sie, wie Unternehmen KI-Assistenten einsetzen, um ihre Teams mit dem für höhere Leistungen benötigtem Fachwissen ausstatten. Dazu verwandeln sie Berge von Daten in personalisierte Erkenntnisse und zeitnahe, automatisierte Aktionen und nutzen dabei Natural Language Understanding und maschinelle Lerntechniken zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Fragen können schneller beantwortet werden und Entwickler können produktiver arbeiten. Erfahren Sie von Kunden und Partnern von IBM, wie sie durch den Einsatz von KI-Assistenten ihre Abläufe transformieren, neue Arbeitsweisen etablieren und generative KI genutzt haben, um in großem Maßstab Wettbewerbsvorteile für ihre Unternehmen zu schaffen.

Sprecher:

o Kareem Yusuf Ph.D, Senior Vice President, Product Management and Growth, IBM Software, IBM

o Kelly Chambliss, Senior Vice President, IBM Consulting, Americas, IBM

o Gary Kotovets, Chief Data and Analytics Officer, Dun & Bradstreet

o Kumar Gudavalli, Tech Strategy Leader and Chief Architect, Elevance Health