Erfahren Sie, wie Unternehmen KI-Assistenten einsetzen, um ihre Teams mit dem für höhere Leistungen benötigten Fachwissen ausstatten. Dazu verwandeln sie Berge von Daten in personalisierte Erkenntnisse und zeitnahe, automatisierte Aktionen und nutzen dabei Natural Language Understanding und maschinelle Lerntechniken zur Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Keynote 1

Unternehmen mit KI und Hybrid Cloud skalieren

Es ist an der Zeit, generative KI in großem Umfang in Unternehmen einzuführen. Erfahren Sie von Führungskräften, warum die richtige Kombination aus bahnbrechender Technologie und Fachwissen heute der Schlüssel zur Schaffung eines einzigartigen Geschäftswerts durch KI ist.