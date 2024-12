Willkommen im Zeitalter der Wertschöpfung durch KI. Eine Technologie ist jedoch nur so wertvoll wie das Ökosystem, für das sie eingesetzt wird. Unternehmen, die generative KI in ihre Workflows einbinden möchten, stehen vor Herausforderungen. Und zwar, was die Inferenzkosten, die Zuverlässigkeit der KI, die Energieeffizienz, die Übertragbarkeit und die Fähigkeit, Unternehmensdaten effektiv und sicher zu nutzen, betrifft. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bedarf es nicht nur Innovationen, sondern auch der richtigen KI-Geschäftsstrategie. Einer, die auf der gebündelten Leistungsfähigkeit einer offenen, intakten KI-Community aufbaut. Darío Gil, SVP und Direktor von IBM Research, stellt Ihnen die neuesten Technologien von IBM vor, die für die Skalierung von KI in Unternehmen entwickelt wurden. Zudem erklärt er Ihnen, was eine erfolgreiche KI-Geschäftsstrategie ausmacht.

Sprecher:

o Dr. Darío Gil, Senior Vice President and Director of Research, IBM