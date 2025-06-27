Die Unternehmen von heute fragen sich ständig, wie sie ihre Geschäftsprozesse am besten automatisieren und vereinfachen können. Aufgrund der vielen miteinander verbundenen Aspekte ist dieses Unterfangen jedoch langwierig und komplex. Mit dem Aufkommen von generativer KI und den darauf aufbauenden neuen Technologien erleben Unternehmen jedoch eine Beschleunigung ihrer Integrationen.



Die KI unterstützt wichtige neue Veränderungen in der Integration und in dieser Folge von AI Academy erörtert Madhu Kochar, wie diese durch generative KI gestützte Integration wesentlich zu den kontinuierlichen Steigerungen von Produktivität und Resilienz beiträgt.