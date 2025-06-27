AI Academy

Diese Folge ansehen
Der Einsatz von KI im Bereich Integration

Die Unternehmen von heute fragen sich ständig, wie sie ihre Geschäftsprozesse am besten automatisieren und vereinfachen können. Aufgrund der vielen miteinander verbundenen Aspekte ist dieses Unterfangen jedoch langwierig und komplex. Mit dem Aufkommen von generativer KI und den darauf aufbauenden neuen Technologien erleben Unternehmen jedoch eine Beschleunigung ihrer Integrationen.

Die KI unterstützt wichtige neue Veränderungen in der Integration und in dieser Folge von AI Academy erörtert Madhu Kochar, wie diese durch generative KI gestützte Integration wesentlich zu den kontinuierlichen Steigerungen von Produktivität und Resilienz beiträgt.
Titelbild einer Folge der AI Academy mit lächelnder Madhu Kochar
Ansehen (05:31)
Das werden Sie lernen
  • So hilft Ihnen die KI dabei, einen Mehrwert aus Integrationen zu ziehen
  • Warum Governance und Leitlinien für die Integration wichtig sind
  • Die zunehmende Bedeutung von KI-Agenten
Nur weil die Integration ein Bereich ist, der durch neue Technologien aufgerüttelt wird, verschwindet der Bedarf an Integration nicht automatisch. Ohne Integration gibt es keine KI und umgekehrt. Es handelt sich um einen sich selbst verstärkenden Kreislauf.
Madhu Kochar Vizepräsident, Softwareprodukte IBM

Episodenübersicht

Lesen Sie den NEUEN iPaaS-Einkaufsführer  

Dieser Leitfaden unterstützt IT-Leiter und Integrationsarchitekten bei der Bewertung und Auswahl der passenden iPaaS-Lösung in einer zunehmend KI-geprägten Welt. Er beschreibt Kernkriterien, KI-gestützte Funktionen, häufige Fehlerquellen und einen schrittweisen Prozess zum Aufbau robuster, zukunftssicherer Integrationsstrategien.

 

 Handbuch herunterladen
Abstrakte futuristische 3D-Stadtlandschaft mit geometrischen Gebäuden in blauen, weißen und gelben Farbtönen

Zugehörige Ressourcen

Abstrakte Komposition mit geschwungenen blauen und violetten Elementen auf weißem Gitterhintergrund
Agentische Unternehmen als Wachstumsmotor​

Diese Ressourcen stellen das Konzept des agentenbasierten Unternehmens vor, bei dem KI-Agenten in Workflows eingebettet werden, um Aufgaben zu automatisieren, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das Wachstum zu beschleunigen.

Beschäftigter leitender Finanzexperte im Anzug bei der Arbeit mit einem Laptop im Büro
Neue Innovationen in der IBM webMethods Hybrid Integration

Unternehmen stehen heute unter dem Druck, Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig greifbare Renditen für ihre KI-Investitionen zu erzielen. Dennoch haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, verschiedene Systeme, APIs und Datenströme mit der für das Unternehmen erforderlichen Geschwindigkeit zu integrieren.
Vikram Murali stehend und lächelnd
Der Einsatz von KI im Bereich Observability

Durch die tiefen Einblicke, die Observability liefert, wird die Ursachenanalyse unterstützt. Dadurch ist es möglich, zukünftige Probleme frühzeitig zu erkennen und proaktiv zu vermeiden.
Updates für die AI Academy erhalten

Wir hoffen, dass es Ihnen bei der AI Academy gefällt. Melden Sie sich für den Think-Newsletter an, um über die neuesten Updates der AI Academy auf dem Laufenden zu bleiben.

 Think-Newsletter abonnieren
Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zu KI
IBM Carbon Library Pictograms
KI-Lösungen Entdecken Sie watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Hybrid-Cloud-Lösungen Produkte entdecken
IBM Carbon Library Pictograms
KI-Strategiebriefing Melden Sie sich für eine Sitzung an