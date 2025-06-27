Die Unternehmen von heute fragen sich ständig, wie sie ihre Geschäftsprozesse am besten automatisieren und vereinfachen können. Aufgrund der vielen miteinander verbundenen Aspekte ist dieses Unterfangen jedoch langwierig und komplex. Mit dem Aufkommen von generativer KI und den darauf aufbauenden neuen Technologien erleben Unternehmen jedoch eine Beschleunigung ihrer Integrationen.
Die KI unterstützt wichtige neue Veränderungen in der Integration und in dieser Folge von AI Academy erörtert Madhu Kochar, wie diese durch generative KI gestützte Integration wesentlich zu den kontinuierlichen Steigerungen von Produktivität und Resilienz beiträgt.
Dieser Leitfaden unterstützt IT-Leiter und Integrationsarchitekten bei der Bewertung und Auswahl der passenden iPaaS-Lösung in einer zunehmend KI-geprägten Welt. Er beschreibt Kernkriterien, KI-gestützte Funktionen, häufige Fehlerquellen und einen schrittweisen Prozess zum Aufbau robuster, zukunftssicherer Integrationsstrategien.
Diese Ressourcen stellen das Konzept des agentenbasierten Unternehmens vor, bei dem KI-Agenten in Workflows eingebettet werden, um Aufgaben zu automatisieren, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das Wachstum zu beschleunigen.
Unternehmen stehen heute unter dem Druck, Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig greifbare Renditen für ihre KI-Investitionen zu erzielen. Dennoch haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, verschiedene Systeme, APIs und Datenströme mit der für das Unternehmen erforderlichen Geschwindigkeit zu integrieren.
