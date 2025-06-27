AI Academy

KI zum Einsatz bringen für Observability

Der Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen hängt von der Zuverlässigkeit ihrer Produkte ab. Deshalb ist Observability für den Geschäftserfolg so wichtig, denn sie ermöglicht es Führungskräften, den internen Zustand ihrer Systeme und Anwendungen zu verstehen und zu erkunden. In dieser Folge der AI Academy erläutert Vikram Murali, warum Observability im Zeitalter der KI von so großer Bedeutung ist, und gibt praktische Ratschläge zur Entwicklung einer soliden Observability-Strategie, die die IT-Ausfallsicherheit verbessert.
Das werden Sie lernen
  • Wie unterscheidet sich Observability von Überwachung?
  • Warum Observability für die Skalierung von KI unerlässlich ist
  • Wie eine Observability-Strategie die Resilienz von Unternehmen stärkt
Observability ist ein Day-Zero-Problem. Denn nur wenn die richtige Observability-Infrastruktur vorhanden ist, können Betriebsteams sicherstellen, dass ihre KI-Umgebung skaliert aufgebaut werden kann.
Vikram Murali Vice President, Produktentwicklung IBM Automation 

IBM Observability-Lösungen

Erfahren Sie, wie Observability die Produktivität Ihres ITOps-Teams steigern kann und wie Sie die richtigen Lösungen für ein proaktives – und sogar vorausschauendes – Management von IT und Anwendungen auswählen.

Abstrakte Darstellung gruppierter Elemente mit mehreren farbigen Kreisen auf grauem Hintergrund

