Der Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen hängt von der Zuverlässigkeit ihrer Produkte ab. Deshalb ist Observability für den Geschäftserfolg so wichtig, denn sie ermöglicht es Führungskräften, den internen Zustand ihrer Systeme und Anwendungen zu verstehen und zu erkunden. In dieser Folge der AI Academy erläutert Vikram Murali, warum Observability im Zeitalter der KI von so großer Bedeutung ist, und gibt praktische Ratschläge zur Entwicklung einer soliden Observability-Strategie, die die IT-Ausfallsicherheit verbessert.