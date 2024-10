Generative KI kann Ihr Unternehmen transformieren. Dennoch behandeln zu viele Menschen generative KI wie ein wissenschaftliches Experiment und nicht wie einen Wertegenerator, der dazu beiträgt, dass Ihre IT an den richtigen Stellen, im richtigen Umfang und zur richtigen Zeit arbeitet.



Wie können Sie also die IT mit generativer KI optimieren und den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Technologieinvestitionen ziehen? Diese Folge von AI Academy zeigt Ihnen, wie Sie die IT und Ihr Unternehmen intelligenter und schneller voranbringen können.