Was ist ein Impfpass?

Ein Impfpass ist ein physischer oder digitaler Nachweis, der bestätigt, dass eine Person gegen eine bestimmte ansteckende Krankheit geimpft wurde, um reisen zu können.
Viele Reisende sind mit dem offiziellen internationalen Impfausweis, auch gelbe Karte (Carte Jaune) genannt, vertraut, der von der Weltgesundheitsorganisation erstellt wurde. Dieses Dokument, das nach dem gelben Papier benannt ist, auf dem es traditionell gedruckt wird, ist ein Instrument des öffentlichen Gesundheitswesens, das seit den 1930er Jahren für internationale Reisen verwendet und in der Regel zusammen mit einem Reisepass mitgeführt wird. Es zeigt den Grenzbehörden, dass ein Reisender gegen bestimmte Krankheiten wie Gelbfieber, Typhus oder Cholera geimpft ist.
Obwohl derartige Impfpässe weiterhin verwendet werden und nach wie vor ein beliebtes Mittel zur Dokumentation von Impfungen sind, erwägen viele Regierungen, moderne, digitale Impfpässe zu erstellen, die schwerer zu fälschen sind. Angesichts der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch die COVID-19-Pandemie prüfen mehrere Länder, ob Impfpässe und Gesundheitspässe als Nachweis der COVID-19-Impfung dienen könnten, um das Vertrauen bei internationale Reisen wiederherzustellen und den Menschen zu helfen, ihre normalen Aktivitäten wieder aufzunehmen.
Israel war das erste Land, das mit der Einführung des „Green Pass“ im Februar 2021 einen modernen Impfpass ausgegeben hat. Seit Mai 2021 sind Israel, China, Bahrain und Japan die einzigen Länder, die Impfpässe an geimpfte Personen für internationale Reisen und andere Verwendungszwecke ausgestellt haben. Australien und mehrere Länder in der Europäischen Union, wie Dänemark und Griechenland, haben die Entwicklung von Programmen in die Wege geleitet, während andere Länder ihre Optionen noch abwägen. In den Vereinigten Staaten haben die Biden-Regierung und die Verantwortlichen der Centers for Disease Control and Prevention (US-Behörde für Seuchenbekämpfung und Prävention – CDC) erklärt, dass die Bundesregierung keine Impfpässe für Amerikaner unterstützen oder ausstellen wird.
Impfpässe machen sich die zunehmende Verbreitung neuer, sicherer digitaler Ausweistechnologien zunutze. Diese Technologien werden nicht nur für Impfpässe bei internationalen Reisen, sondern auch in anderen Bereichen angewendet. So suchen beispielsweise Organisationen, die Menschen in Gruppen zusammenbringen, nach digitalen Alternativen sowohl zu Impfausweisen in Papierform als auch zu Testergebnissen. In einigen Fällen bedeutet dies, dass man auf freiwilliger Basis und unter Wahrung der Privatsphäre feststellen muss, ob eine Person getestet oder geimpft wurde.
Ein digitaler Gesundheitspass – nicht zu verwechseln mit einem Impfpass – ist eine freiwillige, bequeme Möglichkeit für Personen, ihren Gesundheitsstatus mitzuteilen, z. B. ob sie geimpft oder negativ auf COVID-19 getestet wurden. Anstatt daran denken zu müssen, mehrere Dokumente mit sich zu führen, können Menschen mit digitalen Gesundheitspässen einen scannbaren QR-Code auf ihrem Smartphone vorweisen oder eine Papierkopie ihres Ausweises ausdrucken, der ihren Status bestätigt, während die persönlichen Informationen in einem digitalen Wallet auf dem Smartphone des Betreffenden sicher verschlüsselt bleiben.
Angesichts der weltweiten Einführung von Impfstoffen gegen COVID-19 sind digitale Gesundheitspässe eines von vielen Instrumenten, die Regierungen, private Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Industriegruppen in Betracht ziehen, um den Menschen die Rückkehr zu ihren bevorzugten Tätigkeiten zu ermöglichen. So hat der Bundesstaat New York im März 2021 den Excelsior Pass eingeführt, einen kostenlosen, sicheren und freiwilligen digitalen Gesundheitspass, um die sichere Aufhebung des Lockdowns von New York zu unterstützen.
Auch nach dem Ende der COVID-19-Pandemie wird die digitale Zertifizierungstechnologie ein nützliches Instrument für Personen bleiben, um nachzuweisen, dass sie die notwendigen Impfungen oder andere Aspekte ihres Gesundheitszustands erhalten haben. Digitale Nachweise könnten auch eine nützliche Möglichkeit für Schulen sein, den Impfnachweis von Schülern zu verwalten, oder für Arbeitgeber, um medizinische Freigaben oder Impfungen zu überwachen, die für Arbeitsplätze erforderlich sind.
Mit einem digitalen Gesundheitspass müssen sich die Menschen nicht mehr darum sorgen, sensible Gesundheitsdaten wie Impfscheine mit sich herumzutragen, die verloren gehen könnten. Alles, was sie brauchen, ist ihr Smartphone oder ein ausgedrucktes Zertifikat, das bei Verlust einfach von einem Computer oder Mobilgerät aus erneut gedruckt werden kann.
Mit der Technologie, die dem digitalen Gesundheitspass zugrunde liegt, können die Benutzer ihre persönlichen Gesundheitsdaten verwalten und zudem kontrollieren, was sie mit wem und zu welchem Zweck teilen. Nur die verifizierten Nachweise werden mit anderen geteilt, während die zugrunde liegenden Daten privat und geschützt bleiben.
Organisationen haben unterschiedliche Bedürfnisse, wenn es darum geht, den Gesundheitszustand der Menschen zu ermitteln und die Wiedereinreise zu überprüfen. Eine Fluggesellschaft, die Reisende für internationale Flüge überprüft, hat möglicherweise strengere Anforderungen als ein Stadion, das Sportfans kontrolliert. Digitale Gesundheitspässe erleichtern es Organisationen, Regeln zu entwerfen, die ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen.
Auch wenn viele Menschen den Komfort der Verwendung eines digitalen Gesundheitspasses auf ihrem Smartphone schätzen werden, haben manche möglicherweise kein kompatibles Mobilgerät oder ziehen es vor, keines zu verwenden. Darüber hinaus kann ein Telefon zu Hause liegen bleiben, oder die Batterie kann zum unpassenden Zeitpunkt leer werden. Die Entwickler digitaler Technologien zur Ausstellung von Gesundheitsnachweisen sind sich dieser Einschränkungen bewusst und haben daher häufig zusätzliche Funktionen hinzugefügt, beispielsweise druckbare Zertifikate, die es den Benutzern ermöglichen, bei Bedarf von einem Desktop-Computer oder einem anderen Gerät aus auf ihre Nachweise zuzugreifen.
Da Lockdowns und andere Einschränkungen immer seltener werden, erfordert die Rückkehr zu der vor der Pandemie ausgeübten Lebensweise die Koordination verschiedener Organisationen. Privatwirtschaftliche Unternehmen, die Menschen wieder in ihren Räumlichkeiten willkommen heißen wollen, brauchen unkomplizierte Möglichkeiten, um den Gesundheitszustand der Menschen gemäß den örtlichen Vorschriften und ihren eigenen Richtlinien auf freiwilliger Basis zu überprüfen. Organisationen des Gesundheitswesens benötigen einfache Methoden, um digitale Gesundheitszertifikate auszustellen, denen andere Organisationen vertrauen können.
Digitale Gesundheitspässe können den Prozess für Aussteller von COVID-19- und anderen Gesundheitsnachweisen, wie z. B. Apotheken, Labore und Anbieter, sowie für die Prüfer, die die Anmeldeinformationen überprüfen, wie z. B. Mitarbeiter am Flugsteig, vereinfachen. Anstatt einem einheitlichen Prozess folgen zu müssen, geben digitale Gesundheitspässe Unternehmen die Möglichkeit, ihre Prozesse nach ihren spezifischen Regeln anzupassen.
Zum Beispiel könnte ein Freiluftstadion beschließen, Fans zuzulassen, die im Laufe der letzten 72 Stunden einen negativen COVID-19-Test oder einen Impfnachweis erhalten haben. Bei einem internationalen Flug nach Europa müssen Reisende möglicherweise einen Nachweis über eine COVID-19-Impfung vorlegen. Digitale Gesundheitspässe können die Anforderungen beider Organisationen erfüllen.
Ebenso können Gesundheitsorganisationen einzelnen Inhabern Ausweise ausstellen. Die Sicherheit und der Schutz der Privatsphäre, die in den digitalen Gesundheitspässen enthalten sind, machen es für die Aussteller einfacher, vertrauenswürdige Ausweise bereitzustellen, ohne dass sie dafür viel zusätzliche Arbeit auf sich nehmen müssen.
Digitale Gesundheitspässe sind so konzipiert, dass persönliche Gesundheitsinformationen in einem digitalen Wallet verschlüsselt werden, auf das per Smartphone zugegriffen werden kann. Der Benutzer behält die Kontrolle über seine Informationen und darüber, wie diese Informationen weitergegeben werden.
Diese Kontrolle wird durch sichere digitale Anmeldedaten sichergestellt. Apotheken, Labore und Anbieter können gesicherte Gesundheitsnachweise (QR-Codes) wie ein COVID-19-Testergebnis oder einen Impfpass ausstellen, die Einzelpersonen zu ihrem digitalen Wallet hinzufügen können. Die Verwendung eines QR-Codes minimiert die unwissentliche oder unerwünschte Offenlegung Ihrer zugrunde liegenden Gesundheitsinformationen gegenüber Dritten bei der Verifizierung. Diese werden sicher im digitalen Gesundheits-Wallet des Benutzers gespeichert. Diese Nachweise bieten einfach eine freiwillige Möglichkeit, Gesundheitsnachweise sicher mit einem Arbeitgeber, einer Fluggesellschaft oder einem Freizeitpark zu teilen.
Wie kann man diesen Anmeldeinformationen vertrauen? Einige Pässe verwenden eine Technologie namens Blockchain, die eine dezentrale Identitätsarchitektur verwendet. Diese Technologie ermöglicht es beispielsweise dem Einzelnen, sich aktiv zu beteiligen, indem er die Kontrolle über seine Daten erhält und entscheiden kann, wie sie verwendet werden. Blockchain macht eine zentrale Datenbank für sensible Gesundheitsinformationen überflüssig. Sie hilft Unternehmen, die Echtheit und Gültigkeit von COVID-19-Gesundheitsnachweisen zu überprüfen, während der Inhaber die Kontrolle über seine zugrunde liegenden persönlichen Gesundheitsinformationen behält.
Ein digitales Gesundheits-Wallet ist eine sichere digitale Alternative zu COVID-19-Impf- oder Testergebnissen in Papierform und bietet Einzelpersonen eine praktische Möglichkeit, ihren Impfstatus oder ein negatives Testergebnis für das COVID-19-Coronavirus zu verwalten und weiterzugeben.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein digitales Gesundheits-Wallet funktionieren könnte:
1. Schritt: Sie erhalten einen COVID-19-Test in Ihrer Apotheke. Die Apotheke stellt auf der Grundlage Ihres negativen Testergebnisses eine überprüfbare Bescheinigung aus und schickt sie Ihnen zu.
2. Schritt: Sie erhalten den Nachweis und fügen ihn dem digitalen Wallet auf Ihrem Smartphone hinzu.
3. Schritt: Nehmen wir an, Sie möchten an Bord eines Flugzeugs gehen oder eine Sportveranstaltung besuchen, bei der Sie die Möglichkeit haben, den IBM Digital Health Pass zu verwenden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, überprüft das Personal der Fluggesellschaft oder des Veranstaltungspersonals Ihren Ausweis, indem es den QR-Code in Ihrem digitalen Gesundheits-Wallet scannt, bevor Sie hineingehen. Ganz einfach.
Den Arbeitsplatz aufsuchen
Wenn mehr Menschen wieder in gemeinsame Büros, Lager und andere gemeinschaftlich genutzte Arbeitsräume zurückkehren, müssen die Arbeitgeber bestätigen, dass sich die Menschen an die Gesundheitsrichtlinien halten. Bei der Ankunft muss der Mitarbeiter möglicherweise den QR-Code in seiner digitalen Gesundheits-Wallet-App vorlegen, der gescannt wird, um ihm Zugang zum Gebäude zu gewähren. Dies unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Verwendung einer Mitarbeiter-ID, um Zugang zu einem Arbeitsort zu erhalten.
Geschäfts- oder Freizeitreisen antreten
Kreuzfahrtunternehmen, Fluggesellschaften und Hotels könnten einen digitalen Gesundheitspass verwenden, um den Gesundheitszustand von Personen vor Reiseantritt zu überprüfen. Eine Fluggesellschaft hat vielleicht andere Prüfanforderungen als eine Kreuzfahrtlinie, aber die Reisenden können selbst wählen, welche Daten sie mit wem teilen möchten.
Ein Konzert oder eine Sportveranstaltung besuchen
COVID-19 Taskforces stellen Gesundheit und Sicherheit in den Vordergrund, damit Fans ihre Lieblingsteams und -bands wieder persönlich erleben können. Zusätzlich zur Kontrolle der Eintrittskarten für ein Konzert oder eine Sportveranstaltung könnten Einlasskontroll-Personal, Platzanweiser oder Sicherheitspersonal auch nach einem Gesundheitspass fragen, bevor sie die Leute in den Veranstaltungsort lassen.
