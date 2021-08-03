Was ist ein Impfpass?

Viele Reisende sind mit dem offiziellen internationalen Impfausweis, auch gelbe Karte (Carte Jaune) genannt, vertraut, der von der Weltgesundheitsorganisation erstellt wurde. Dieses Dokument, das nach dem gelben Papier benannt ist, auf dem es traditionell gedruckt wird, ist ein Instrument des öffentlichen Gesundheitswesens, das seit den 1930er Jahren für internationale Reisen verwendet und in der Regel zusammen mit einem Reisepass mitgeführt wird. Es zeigt den Grenzbehörden, dass ein Reisender gegen bestimmte Krankheiten wie Gelbfieber, Typhus oder Cholera geimpft ist.

Obwohl derartige Impfpässe weiterhin verwendet werden und nach wie vor ein beliebtes Mittel zur Dokumentation von Impfungen sind, erwägen viele Regierungen, moderne, digitale Impfpässe zu erstellen, die schwerer zu fälschen sind. Angesichts der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch die COVID-19-Pandemie prüfen mehrere Länder, ob Impfpässe und Gesundheitspässe als Nachweis der COVID-19-Impfung dienen könnten, um das Vertrauen bei internationale Reisen wiederherzustellen und den Menschen zu helfen, ihre normalen Aktivitäten wieder aufzunehmen.

Israel war das erste Land, das mit der Einführung des „Green Pass“ im Februar 2021 einen modernen Impfpass ausgegeben hat. Seit Mai 2021 sind Israel, China, Bahrain und Japan die einzigen Länder, die Impfpässe an geimpfte Personen für internationale Reisen und andere Verwendungszwecke ausgestellt haben. Australien und mehrere Länder in der Europäischen Union, wie Dänemark und Griechenland, haben die Entwicklung von Programmen in die Wege geleitet, während andere Länder ihre Optionen noch abwägen. In den Vereinigten Staaten haben die Biden-Regierung und die Verantwortlichen der Centers for Disease Control and Prevention (US-Behörde für Seuchenbekämpfung und Prävention – CDC) erklärt, dass die Bundesregierung keine Impfpässe für Amerikaner unterstützen oder ausstellen wird.

Impfpässe machen sich die zunehmende Verbreitung neuer, sicherer digitaler Ausweistechnologien zunutze. Diese Technologien werden nicht nur für Impfpässe bei internationalen Reisen, sondern auch in anderen Bereichen angewendet. So suchen beispielsweise Organisationen, die Menschen in Gruppen zusammenbringen, nach digitalen Alternativen sowohl zu Impfausweisen in Papierform als auch zu Testergebnissen. In einigen Fällen bedeutet dies, dass man auf freiwilliger Basis und unter Wahrung der Privatsphäre feststellen muss, ob eine Person getestet oder geimpft wurde.