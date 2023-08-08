Die Verkehrsinfrastruktur – ein weit gefasster Begriff, der die Netze fester Anlagen umfasst, die sichere Beförderung von Personen und Gütern gewährleisten – ist ein kritischer Bestandteil einer florierenden, modernen Wirtschaft. Beispiele für Transportsysteme sind Straßen, öffentliche Verkehrsmittel, Flughäfen, Bahnhöfe, Bushaltestellen, Fährterminals, Pipelines und Lagerhäuser. Menschen und Unternehmen sind täglich auf Transportnetzwerke angewiesen, aber was passiert, wenn kritische Assets unerwartet kaputtgehen, oder schlimmer noch, wenn sie unsere Umwelt so sehr belasten, dass sie unsere Ressourcen gefährden?
In den letzten Jahren haben die Störungen durch die COVID-19-Pandemie und die durch den Klimawandel verursachten Bedingungen die wirtschaftliche Entwicklung behindert und beispiellose Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur vorangetrieben. Im Folgenden sind nur einige der Initiativen für das Wirtschaftswachstum aufgeführt, die zum Auf- und Wiederaufbau wichtiger Assets in den USA, Europa und Asien gestartet wurden:
Es reicht jedoch nicht aus, die bestehende Infrastruktur einfach nur mit den gleichen Methoden und Technologien zu reparieren und wieder aufzubauen, mit denen sie einst errichtet wurde. Wenn diese Transportprojekte wirklich Veränderungen bewirken sollen, sodass die Welt die nächste Pandemie überstehen und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert werden kann, müssen diese nachhaltiger ausfallen.
Die CO2-Bilanz des Transportsektors und sein Beitrag zum Klimawandel sind unbestreitbar. Laut der International Energy Agency (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist die Transportbranche für 21 % oder fast ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das International Institute of SustainableDevelopment (IISD) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) führt 64 % des weltweiten Ölverbrauchs und 27 % des gesamten Energieverbrauchs auf Transportdienstleistungen zurück — ebenso 23 % der gesamten energiebedingten CO2-Emissionen weltweit.
Die Eindämmung des Klimawandels erfordert erhebliche Investitionen in eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, nicht nur in Europa, den USA und China, sondern auch in Ländern, wo veraltetes Equipment ersetzt oder auf einen modernen Standard gebracht werden muss, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu erreichen. Bei einer nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur geht es jedoch nicht nur darum, unsere Umwelt zu verbessern, sondern auch um das Geschäftliche. Hier sind einige der häufigsten Vorteile, die eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur für Unternehmen bringt, die entsprechende Investitionen tätigen.
Da die Auswirkungen des Klimawandels an immer mehr Orten rund um die Weltx zu spüren sind, gelten für Unternehmen strengere Vorschriften zum Schutz von Umweltgesundheit und -sicherheit (Environmental Health and Safety, EHS) . Durch die Integration der EHS-Überwachung in ihre Asset-Wartungsprogramme können sie sich selbst und ihre Emissionen überwachen und sicherstellen, dass sie die Vorschriften einhalten.
Moderne Unternehmen, die sich für eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur einsetzen, nutzen Lösungen wie Asset-Management Monitoring (APM) und Enterprise Asset-Management (EAM), um den effizienten Betrieb ihrer Assets zu gewährleisten. EAM und APM, die zum Beispiel mit Remote-Überwachung ausgestattet sind, helfen Unternehmen dabei, den von ihren Assets verbrauchten Kraftstoff ständig zu messen und sicherzustellen, dass sie die optimale Leistung erbringen, um die Umweltbelastung zu minimieren.
Durch die Umstellung von veralteten, ineffizienten reaktiven oder Run-to-Failure-Wartungsprogrammen auf vollständig integrierte Zuverlässigkeits- und Wartungsprogramme für Assets wie vorbeugende oder vorausschauende Wartung, können Unternehmen ihre Assets effektiver überwachen, verwalten und warten, um die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu gewährleisten .
Eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur stellt moderne Programme zur vorbeugenden oder vorausschauenden Wartung bereit, die ein intelligenteres Asset-Management ermöglichen und Probleme erkennen und beheben, bevor sie zu kostspieligen Ausfällen führen. Beide Strategien helfen Unternehmen, die Wartung besser zu planen und kostspielige Betriebseinstellungen zu vermeiden, die sich auf das gesamte Unternehmen auswirken können.
Durch den Einsatz neuer Technologien und branchenweiter Best Practices finden Unternehmen Möglichkeiten, eine stärkere und widerstandsfähigere Transportinfrastruktur aufzubauen. Hier sind fünf Best Practices, die ihnen zum Erfolg verhelfen.
Bei der Planung einer Initiative für nachhaltigen Verkehr ist es wichtig, zu priorisieren, was Ihr Unternehmen braucht und was mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden kann. Zum Beispiel mag die Umstellung einer ganzen Flotte von Lieferfahrzeugen von fossilen Brennstoffen auf Elektroantrieb zwar ein gutes langfristiges Ziel sein, sie erfordert aber möglicherweise mehr Investitionen, als Sie derzeit tätigen können. Die Umstellung eines Anteils Ihres Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge ist ein realistischerer erster Schritt. Auf diese Weise hat das Unternehmen die Möglichkeit, alle auftretenden Probleme zu lösen, bevor die gesamte Flotte umgestellt wird.
In der Transportbranche verlassen sich Unternehmen heute immer mehr auf EAM- und APM-Ansätze, um ihre Ziele für eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur zu erreichen. EAM- und APM-Lösungen tragen zur Verbesserung von Arbeitsmanagementprozessen, Wartungsprogrammen, Planung und Terminierung, Lieferkette und EHS-Bedingungen bei.
Wie das Asset-Management ist auch die Wartung von Assets ein kritischer Bereich, der nicht vernachlässigt werden darf, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit in Ihre Verkehrsinfrastrukturinitiativen zu integrieren. Bei der vorbeugenden Wartung handelt es sich um ein Konzept, das regelmäßige Wartungsaktivitäten vorschreibt, um unerwartete Fehler an Equipment zu verhindern, die zu kostenintensiven und nicht nachhaltigen Ausfällen führen können. Die vorausschauende Wartung geht noch einen Schritt weiter, indem sie anhand von Langzeit- und Fehlerdaten des Assets vorhersagt, wann es zu einem Problem kommen könnte. Beide Lösungen ermöglichen eine nachhaltigere Infrastruktur als ihr Vorgänger, die „Run to Failure“-Wartung, da sie Wartungsprobleme proaktiv vorhersehen und lösen, bevor sie zu Ausfällen des Equipments führen.
Da mittlerweile alles, ob Ventil und Fahrzeug, durch Sensoren und Systeme über das Internet der Dinge (IoT) miteinander verbunden ist, können Unternehmen erweiterte Analysen und künstliche Intelligenz (KI) in ihre EAM- und APM-Strategien einbeziehen. Instrumente komplexer Anlagen wie Kraftstofftanks, Tachometer und Motoren erfassen Daten und analysieren sie mithilfe von KI. Dadurch wird sichergestellt, dass die Assets eine optimale Leistung erbringen und die Umwelt nur minimal belasten.
Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Darstellung eines Assets, die es den Stakeholdern ermöglicht, mithilfe von Simulationen Tests durchzuführen, die zeigen, wie sich das Asset unter bestimmten Bedingungen oder in der eingesetzten Umgebung verhält. Ingenieure, die an Verkehrsinfrastrukturprojekten arbeiten, verwenden häufig digitale Zwillinge, um zu bewerten, wie verschiedene Assets wie Gebäude, Brücken, Flugzeugturbinen, Autos und Flugzeuge reagieren, wenn sie bestimmten Bedingungen wie Stürmen, Überschwemmung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Die Verkehrsinfrastruktur unterstützt eine Vielzahl von Branchen und Bedürfnissen. Von Bushaltestellen und Bahnhöfen, an denen Pendler jeden Morgen stehen, bis hin zu Flughäfen, Frachtterminals und stark befahrenen Schifffahrtsnetzen, die den globalen Handel voranbringen – die Welt, in der wir leben, ist ohne sie nur schwer vorstellbar. Eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur trägt dazu bei, dass Strukturen und Netzwerke optimal funktionieren, damit jeder und alles mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt an sein Ziel gelangt.
Hier sind zwei Beispiele für eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur in zwei Branchen.
Auf Flughäfen herrscht reges Treiben, und Millionen von Menschen sind jeden Tag auf einen schnellen und sicheren Transport angewiesen. Wartungssysteme an Flughäfen stellen sicher, dass kritische Anlagen wie Sicherheitsausrüstung, Gehwege, Aufzüge, Klimaanlagen, Wasser und Abwasser ordnungsgemäß funktionieren. Aber viele Flughäfen wurden schon vor Jahrzehnten gebaut und ihre Wartungsteams verlassen sich immer noch auf veraltete, ineffiziente Technologien und Abläufe, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Um Flughäfen moderner, resilient und nachhaltiger zu gestalten, setzen Verantwortliche auf neue Technologien und Funktionen.
KI- und IoT-Tools ermöglichen es Wartungsmanagern, den Zustand und die Leistung ihrer Assets in Echtzeit zu überwachen. Sie tragen auch zur Einhaltung strenger Sicherheitsanforderungen bei, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten und ineffiziente Wartungsprozesse zu verbessern. Durch das Ersetzen von E-Mails und anderen veralteten Kommunikationsformen durch schnelle, einfache mobile Anwendungen können Mitarbeiter im Außendienst besser miteinander kommunizieren, Arbeitsaufträge priorisieren und Ressourcen in einer komplexen, anspruchsvollen Umgebung verwalten.
Laut Massachusetts (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) Institute of Technologie, machen Transport und Lagerung von Fracht 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Um diese Zahl zu senken, suchen Verantwortliche nach Möglichkeiten, mehr Nachhaltigkeit in die Infrastruktur der Branche zu integrieren.
Zunächst müssen sie die Kraftstoffeffizienz und die Wartung für die im Warentransport eingesetzten Fahrzeuge optimieren. Jedes Asset im Besitz eines Frachtunternehmens hat einen bestimmten Lebenszyklus, der seine Installation, Wartung und seinen Austausch umfasst. Diese Aktivitäten tragen zum CO2-Fußabdruck des Assets bei. Je mehr diese reduziert werden können, desto geringer ist der gesamte CO2-Fußabdruck des Assets. Wenn beispielsweise ein Lieferwagen oder ein Schiff, das Waren transportiert, unterwegs eine Panne hat, verbrauchen die für die Reparatur zuständigen Techniker Treibstoff, um dorthin und zurück zu gelangen, wodurch sich der CO2-Fußabdruck des Schiffes erhöht.
Durch den Einsatz von EAM- und APM-Strategien zur Verlängerung der Lebenszyklen von Assets und die Durchführung von vorbeugender und vorausschauender Wartung gestalten Gütertransportunternehmen ihr Geschäft nachhaltiger und kraftstoffsparender und stellen sicher, dass sie die EHS-Vorschriften der Länder, in denen sie tätig sind, einhalten.
Unternehmen, die ihr Asset-Management für Verkehrsinfrastrukturen verbessern möchten, können aus vielen Lösungen wählen. Bei der Suche nach der richtigen Plattform für ihre Bedürfnisse sollten sie Plattformen priorisieren, die eine robuste Auswahl technologischer Angebote mit historischen Best Practices kombinieren.
IBM Maximo Application Suite ist eine integrierte Asset- und Zuverlässigkeitsmanagementlösung, die Unternehmen speziell bei der Überwachung, Verwaltung und Wartung ihrer Assets im Bereich der Verkehrsinfrastruktur unterstützt, einschließlich der Optimierung ihrer Produktivität und der Bereitstellung von vorbeugenden und vorausschauenden Wartungsfunktionen.
