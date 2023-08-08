Die CO2-Bilanz des Transportsektors und sein Beitrag zum Klimawandel sind unbestreitbar. Laut der International Energy Agency (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist die Transportbranche für 21 % oder fast ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das International Institute of SustainableDevelopment (IISD) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) führt 64 % des weltweiten Ölverbrauchs und 27 % des gesamten Energieverbrauchs auf Transportdienstleistungen zurück — ebenso 23 % der gesamten energiebedingten CO2-Emissionen weltweit.

Die Eindämmung des Klimawandels erfordert erhebliche Investitionen in eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, nicht nur in Europa, den USA und China, sondern auch in Ländern, wo veraltetes Equipment ersetzt oder auf einen modernen Standard gebracht werden muss, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu erreichen. Bei einer nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur geht es jedoch nicht nur darum, unsere Umwelt zu verbessern, sondern auch um das Geschäftliche. Hier sind einige der häufigsten Vorteile, die eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur für Unternehmen bringt, die entsprechende Investitionen tätigen.

Bessere Einhaltung von EHS-Vorschriften (Umweltgesundheit und -sicherheit).

Da die Auswirkungen des Klimawandels an immer mehr Orten rund um die Weltx zu spüren sind, gelten für Unternehmen strengere Vorschriften zum Schutz von Umweltgesundheit und -sicherheit (Environmental Health and Safety, EHS) . Durch die Integration der EHS-Überwachung in ihre Asset-Wartungsprogramme können sie sich selbst und ihre Emissionen überwachen und sicherstellen, dass sie die Vorschriften einhalten.

Geringere Kraftstoffkosten

Moderne Unternehmen, die sich für eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur einsetzen, nutzen Lösungen wie Asset-Management Monitoring (APM) und Enterprise Asset-Management (EAM), um den effizienten Betrieb ihrer Assets zu gewährleisten. EAM und APM, die zum Beispiel mit Remote-Überwachung ausgestattet sind, helfen Unternehmen dabei, den von ihren Assets verbrauchten Kraftstoff ständig zu messen und sicherzustellen, dass sie die optimale Leistung erbringen, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Zuverlässigere und effizientere Wartungsverfahren

Durch die Umstellung von veralteten, ineffizienten reaktiven oder Run-to-Failure-Wartungsprogrammen auf vollständig integrierte Zuverlässigkeits- und Wartungsprogramme für Assets wie vorbeugende oder vorausschauende Wartung, können Unternehmen ihre Assets effektiver überwachen, verwalten und warten, um die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu gewährleisten .

Höhere Asset-Verfügbarkeit, bessere Asset-Veistung und längere Lebensdauer von Assets

Eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur stellt moderne Programme zur vorbeugenden oder vorausschauenden Wartung bereit, die ein intelligenteres Asset-Management ermöglichen und Probleme erkennen und beheben, bevor sie zu kostspieligen Ausfällen führen. Beide Strategien helfen Unternehmen, die Wartung besser zu planen und kostspielige Betriebseinstellungen zu vermeiden, die sich auf das gesamte Unternehmen auswirken können.