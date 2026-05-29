Was ist Ersatzteilmanagement?

Das Ziel des Ersatzteilprozesses besteht darin, die Initiativen für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) zu optimieren, indem unnötige Ausfallzeiten und Durchlaufzeiten minimiert, die Nachverfolgungspraktiken automatisiert und die Gesamteffizienz erhöht werden. Der Prozess unterscheidet sich vom Asset-Management, einem System, das ausschließlich für das Equipment und Materialien ist, die das Unternehmen zum Betrieb benötigt.

Der Markt für Ersatzteilmanagement wird bis 2030 voraussichtlich deutlich wachsen. MarketsandMarkets, ein globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, prognostiziert, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 1,82 Millionen US-Dollar erreichen wird, gegenüber 1,02 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Es wird erwartet, dass das Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 12 % erfolgen wird.

Beim Ersatzteilmanagement geht es nicht nur um die Bestandsverwaltung oder die Aufrechterhaltung der Lagerbestände. Es ist ein wichtiger Managementprozess, der Unternehmen hilft, die Systemzuverlässigkeit aufrechtzuerhalten und kosteneffizienter zu werden. Neue Lösungen nutzen künstliche Intelligenz (KI) für Prognosen und Nutzungsvorhersagen, was zu fundierteren Beschaffungsentscheidungen in Echtzeit und einer effektiveren Strategie zur Optimierung von MRO-Ersatzteilen führt.