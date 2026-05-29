Arbeiter inspiziert Karosserie in einer Autofabrik
Asset-Management

Was ist Ersatzteilmanagement?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Veröffentlicht 29. Mai 2026

Ersatzteilmanagement definiert

Ersatzteilmanagement ist der schrittweise Prozess der Verwaltung des Bestands eines Unternehmens. Es handelt sich um einen systematischen Prozess, der die Planung, Beschaffung, Lagerung, Nachverfolgung und Verteilung von Komponenten umfasst, um sicherzustellen, dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit verfügbar sind.

Das Ziel des Ersatzteilprozesses besteht darin, die Initiativen für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) zu optimieren, indem unnötige Ausfallzeiten und Durchlaufzeiten minimiert, die Nachverfolgungspraktiken automatisiert und die Gesamteffizienz erhöht werden. Der Prozess unterscheidet sich vom Asset-Management, einem System, das ausschließlich für das Equipment und Materialien ist, die das Unternehmen zum Betrieb benötigt.

Der Markt für Ersatzteilmanagement wird bis 2030 voraussichtlich deutlich wachsen. MarketsandMarkets, ein globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, prognostiziert, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 1,82 Millionen US-Dollar erreichen wird, gegenüber 1,02 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Es wird erwartet, dass das Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 12 % erfolgen wird.

Beim Ersatzteilmanagement geht es nicht nur um die Bestandsverwaltung oder die Aufrechterhaltung der Lagerbestände. Es ist ein wichtiger Managementprozess, der Unternehmen hilft, die Systemzuverlässigkeit aufrechtzuerhalten und kosteneffizienter zu werden. Neue Lösungen nutzen künstliche Intelligenz (KI) für Prognosen und Nutzungsvorhersagen, was zu fundierteren Beschaffungsentscheidungen in Echtzeit und einer effektiveren Strategie zur Optimierung von MRO-Ersatzteilen führt.

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Warum ist Ersatzteilmanagement wichtig?

Stellen Sie sich einen Fall vor, in dem es in der Betriebsabteilung zu einer Störung kommt und ein Ersatzteil benötigt wird, das nicht ohne Weiteres verfügbar ist und erst nach Wochen geliefert werden kann. Die Folge sind Geräteausfallzeiten, kostspielige Fehlbestände und Qualitätsprobleme.

Kostspielige Ausfallzeiten sind einer der Hauptgründe, warum ein effektives Ersatzteilmanagement unerlässlich ist. Tatsächlich mussten mehr als 6 von 10 Herstellern im vergangenen Jahr ungeplante Ausfallzeit hinnehmen.

Aus diesem Grund ist es von Bedeutung, die Kritikalität von Ersatzteilen in der gesamten MRO-Lieferkette zu verstehen und präventive Wartungsprozesse zu implementieren. Unabhängig davon, aber ebenso wichtig, kann sich das Ersatzteilmanagement auf die Kundenzufriedenheit, die Einhaltung von Vorschriften und die Betriebskontinuität auswirken.

Das Ersatzteilmanagement spielt auch eine entscheidende Rolle im organisatorischen Betrieb. Es handelt sich um einen Prozess, der ein Wartungsteam erfordert, das bereit ist, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten. Durch die Implementierung effektiver Team- und Ersatzteilmanagementpraktiken können Unternehmen eine hohe betriebliche Effizienz erzielen und übergeordnete Unternehmensziele erreichen.

Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

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Wichtige Komponenten des Ersatzteilmanagements

Das Ersatzteilmanagement umfasst mehrere Kernelemente, die vor der Implementierung berücksichtigt werden müssen.

Bestandskontrolle

Ein Unternehmen muss festlegen, wie viele Ersatzteile es vorhalten sollte, um einen strategischen Bestand zu gewährleisten. Die Entscheidung verpflichtet die Wartungsteams, die Risiken von nicht vorrätigen Artikeln gegen die Lagerkosten abzuwägen.

Ein Unternehmen muss Mindest- und Höchstbestände sowie automatische Nachbestellpunkte festlegen, die die Beschaffung auslösen. Implementieren Sie ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) oder eine Enterprise-Asset-Management (EAM)-Software, um Wartungsarbeiten zu verwalten und einen Überblick über die Lagerbestände zu erhalten.

Beschaffung und Lieferantenmanagement

Eine enge Beziehung zu Anbietern und Lieferanten ist für das Geschäft von entscheidender Bedeutung. Verhandeln Sie Konditionen, die dazu beitragen, Lieferzeiten zu verkürzen, Überbestände zu vermeiden und Backup-Beschaffungsoptionen bereitzustellen, die den Preis berücksichtigen.

Eine gute Arbeitsbeziehung ist wichtig, wenn Probleme in der Lieferkette auftreten und offene Kommunikationswege sind die einzige Möglichkeit, das System am Laufen zu halten.

Bedarfsprognosen

Eine Analyse historischer Nutzungsdaten ist ein wichtiger Schritt zur Prognose von Ersatzteilen und zur Vorhersage des Bedarfs. Durch die Auswertung historischer Daten und Metriken können Bestandsmanager den Einkauf vorhersagen und die Lieferzeiten der Lieferanten berücksichtigen, um sie an die tatsächliche Wartung anzupassen.

Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um die Datenerfassung durch Tabellenkalkulationsintegration zu automatisieren und präventive und vorausschauende Wartungsarbeiten zu ermöglichen.

Kritikalitätsanalyse

Die Organisation der kritischen Ersatzteile hängt von der jeweiligen Branche ab. Insbesondere in der Automobilbranche ist die Kategorisierung von Teilen in entscheidende und weniger kritische Komponenten unerlässlich für die Steuerung des Produktions- und Betriebsrisikos von Ausfällen.

Eine Branche mit größeren oder wichtigeren Teilen könnte eine höhere Lagerpriorität benötigen, um schwere Störungen oder Engpässe zu vermeiden.

Klassifizierung von Ersatzteilen

Eine standardisierte Namenskonvention und Teilenummern helfen den Bestandsteams, Ersatzteile zu suchen, zu finden und zu verfolgen.

Ein gängiger Ansatz ist die ABC-Analyse, bei der die Teile nach ihrem Verbrauchswert kategorisiert werden. Beispielsweise steht A für einen hohen Wert, B für einen mittleren Wert und C für einen niedrigen Wert. Ein anderer Ansatz besteht darin, Teile als kritisch oder unkritisch zu kategorisieren, was im Rahmen einer Prüfung der Kritikalität von Ersatzteilen erfolgt.

Arten von Ersatzteilen

Ersatzteile werden je nach Branche auf vielfältige Weise kategorisiert. Einige der gängigen Typen sind folgende:

  • Kritische Ersatzteile: Diese Komponenten gelten als entscheidend für den Betrieb und führen zum Stillstand der Workflows, wenn sie nicht mehr verfügbar sind. Muss vor Ort im Lager aufbewahrt werden, um eine sofortige Verfügbarkeit zu gewährleisten. Zu den kritischen Ersatzteilen in der Automobilindustrie zählen Motorblöcke, Getriebe und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS).
  • Nicht-kritische Ersatzteile: Teile, die für Prozesse und operative Funktionen nicht wesentlich sind. Sie werden nicht in großen Mengen gelagert und nach Bedarf bestellt. Um beim Beispiel der Automobilindustrie zu bleiben: Nicht entscheidende Teile wären Komponenten wie Radioknöpfe, Getränkehalter, Bildschirme im Fahrzeuginnenraum und Fensterhebermotoren.
  • Strategische Ersatzteile: Diese Teile werden zurückgehalten, um Risiken im Laufe der Zeit zu minimieren (trotz geringer Nutzung). Sie werden oft als Versicherungsersatzteile bezeichnet. Sie können die Langlebigkeit unterstützen, Überbestände verhindern und die Veralterung von Lagerbeständen minimieren. Beispiele für strategische Ersatzteile in einem Autohaus sind Akkus für Elektrofahrzeuge (EV) oder ältere Karosserieteile, wie Kotflügel oder spezielle Verkleidungen für bestimmte Fahrzeugmodelle.
  • Verbrauchsmaterialien: Hierbei handelt es sich um regelmäßig auszutauschende Teile und Artikel mit hoher Verschleißhäufigkeit. Verbrauchsmaterialien sind nicht zur Reparatur vorgesehen und müssen häufig ersetzt werden. Einige Beispiele für Verbrauchsteile in der Automobilbranche sind Zündkerzen, Luftfilter, Bremsbeläge und Reifen.

Der Schritt-für-Schritt-Prozess des Ersatzteilmanagements

Das Ersatzteilmanagement ist ein Prozess, der einen strukturierten Ansatz von der Beschaffung über das Bestandsmanagement bis hin zur Bereitstellung erfordert. Der Prozess begleitet ein Ersatzteil durch seinen gesamten Lebenszyklus.

  1. Identifizieren und katalogisieren Sie alle Teile: Identifizieren Sie alle notwendigen Teile für Wartung und Betrieb. Klassifizieren Sie jedes Teil nach Kritikalität und Nutzungshäufigkeit mithilfe der ABC-Analyse, Barcodes oder der Kategorisierung in kritisch versus nicht kritisch.
  2. Legen Sie Bestand und Nachbestellpunkte fest: Wählen Sie ein Ersatzteilbestandsverwaltungssystem, wie z. B. ein CMMS, EAM oder ein ERP-System (Enterprise Resource Planning), um die Teileverfolgung zu automatisieren. Moderne Tools zur Wartungsplanung können Lagerbestände und Nutzungshistorie in Echtzeit analysieren und Arbeitsaufträge rationalisieren.
  3. Setzen Sie Sie Lieferanten- und Beschaffungsprozesse auf: Richten Sie Standard-Betriebsverfahren (SOPs) für alles rund um das Teilemanagement ein. Standardisieren Sie die Abläufe vom Anfang (Teileannahme) bis zum Ende des Lebenszyklus (Rückgabeprozess). Dieser Ansatz kann Konsistenz gewährleisten und Fehler minimieren.
  4. Implementieren Sie ein Nachverfolgungs- und Auditsystem: Planen Sie regelmäßige Audits, um die Bestandsgenauigkeit zu überprüfen und Unstimmigkeiten oder Überschuss zu identifizieren. Implementieren Sie Instrumente zur Bestandsverfolgung, um die Teileverfolgung und die Protokollierung zu automatisieren. Erstellen Sie einen Wartungsplan, um sicherzustellen, dass Aktualisierungen nach Bedarf abgeschlossen und iteriert werden.
  5. Schulen Sie die Mitarbeiter und fördern Sie die Zusammenarbeit: Pflegen Sie abteilungsübergreifende Beziehungen und schulen Sie die Teammitglieder im Ersatzteilmanagementprozess. Die Verwaltung des Ersatzteilbestands mit Hilfe eines Bestandsmanagementsystems erfordert die Zusammenarbeit zwischen Wartung, Beschaffung und Betrieb.

Häufige Herausforderungen im Ersatzteilmanagement

Das Ersatzteilmanagement ist nicht ohne Herausforderungen. Einige der wichtigsten Herausforderungen lassen sich durch einen strategischeren Ansatz und eine vorausschauende Wartung bewältigen.

Ungenaue Daten beeinträchtigen die Bestandsgenauigkeit

Eine große Herausforderung im Ersatzteilmanagement ist die mangelhafte Datenqualität, die zu ungenauen Bestandszahlen führt. Zu den häufigsten Problemen gehören inkonsistente Benennungen, doppelte Einträge und Einträge mit fehlenden Angaben.

Die Lösung: Die Teams müssen eine genaue Stückliste (BOM) führen, die alle notwendigen Materialien und Komponenten für ein Produkt erfasst. Eine Stückliste sollte in Echtzeit aktualisiert werden, um die Kosten zu verfolgen. Sie dient als Blueprint für die Wartungsteams, hilft dabei, eine genaue Eingabe und eine effiziente Bestandskontrolle sicherzustellen.

Unausgewogener Lagerbestand führt zu Überbeständen

Die „richtige“ Anzahl an Ersatzteilen auf Lager zu haben, ist eine häufige Herausforderung für Unternehmen. Lagerraum ist wertvoll, und Überbestände beeinträchtigen nicht nur den physischen Platz, sondern binden auch Kapital. Häufige Warenengpässe sind ebenfalls unerwünscht, da sie zu Ausfallzeit und übermäßigen Ausgaben für Notfallkäufe führen.

Die Lösung: Ein Unternehmen muss von einer lieferantengesteuerten Bestandsführung zu einem auf Zuverlässigkeit ausgerichteten Bestandsansatz übergehen. Integrieren Sie das Ersatzteilmanagement in die umfassendere Zuverlässigkeitsstrategie und legen Sie definierte Regeln für Lagerbestände und Lagerverbote fest.

Fehlende standardisierte Teilekategorisierung

Dieses Problem ähnelt dem Problem mit ungenauen Daten und ist auf die inkonsistente Verfolgung und Kategorisierung von Ersatzteilen zurückzuführen. Das Fehlen eines standardisierten Verfahrens oder einer einheitlichen Namenskonvention für Ersatzteile resultiert in Verwirrung hinsichtlich der Verfügbarkeit und des Lagerorts der Teile.

Die Lösung: Es muss ein einfaches Kategorisierungssystem eingerichtet werden, das den wichtigsten Faktoren des Unternehmens entspricht. Einige gängige Methoden sind teilweise Kritikalität, Nutzung und Nachfragevariabilität.

Best Practices für das Ersatzteilmanagement

Die Implementierung eines Ersatzteilmanagementsystems erfordert erheblichen Aufwand und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Bei der Integration eines neuen Teilemanagementprozesses sind einige wichtige Punkte zu beachten:

  • Kritische Teile organisieren und priorisieren: Ein Ersatzteilmanagementprozess muss mit der physischen Organisation dieser Teile und deren entsprechender Kennzeichnung beginnen. Dieser Schritt ist der Kern aller anderen Ersatzteilverwaltungsfunktionen. Beginnen Sie im Lagerraum und organisieren Sie Regale, beschriften Sie Behälter und gruppieren Sie Teile für maximalen Komfort. Erstellen Sie eine Bestandsliste als eigenständiges Dokument oder nutzen Sie eine Bestandsverwaltungssoftware, um den Prozess mit Barcodes oder QR-Codes zu beschleunigen.
  • Nutzen Sie Bedarfsprognosen: Moderne MRO-Inventarsoftware nutzt KI, um den Verbrauch zu prognostizieren und vorherzusagen. Eine genaue Bedarfsprognose ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Unternehmen über genügend Ersatzteile verfügt, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und kostspielige Produktionsausfälle oder, schlimmer noch, einen Reputationsschaden zu vermeiden.
  • Führen Sie regelmäßige Prüfungen durch: Ein Unternehmen sollte routinemäßige physische Zählungen und Zyklusprüfungen planen, um sicherzustellen, dass der Bestand korrekt ist und der Prozess ordnungsgemäß abläuft. Prüfen Sie außerdem historische Daten, um veraltete oder beschädigte Ersatzteile zu identifizieren. Legen Sie klare und leicht verständliche Prozesse für die Nachbestellung und Entsorgung von Ersatzteilen fest, wobei Sicherheitsbestände und Lieferzeiten berücksichtigt werden.
  • Schulen Sie die Mitarbeiter im Umgang mit dem Ersatzteillagerverwaltungssystem: Ein Ersatzteillagerverwaltungssystem sollte so einfach sein, dass es von allen Mitarbeitern verstanden und gepflegt werden kann. Es ist wichtig, ein gründliches Onboarding für jeden Mitarbeiter durchzuführen, der das System nutzt. Machen Sie Standardarbeitsanweisungen (SOPs) öffentlich und bieten Sie Mitarbeitern Möglichkeiten, die über das allgemeine Onboarding hinausgehen, wie Workshops oder Umschulungsseminare, je nach Bedarf.

Die Zukunft des Ersatzteilmanagements

Der klare Weg in die Zukunft für das Ersatzteilmanagement ist die KI-gestützte vorausschauende Wartung. Der traditionelle Ansatz der Bestandanalyse und Ersatzteilwartung ist eindimensional und berücksichtigt weder Saisonalität, Produktionskampagnen noch Unterbrechungen der Lieferkette. KI-Modelle können nun Verbrauchsmuster und Lieferzeitvariabilität analysieren und so eine intelligentere vorausschauende Wartung und umsetzbare Erkenntnisse ermöglichen.

Unabhängig davon sind KI-Bestandsmanagement und On-Demand-Fertigung neue Modelle, die unternehmensweit an Beliebtheit gewinnen. Unternehmen setzen zunehmend auf digitale Tools wie 3D-Druck und computergesteuerte numerische Bearbeitung (CNC), um Waren erst nach Eingang einer Bestellung herzustellen. Mit diesem Ansatz lassen sich die Bestandskosten minimieren und individuelle, personalisierte Produkte herstellen.

Ein entscheidender Moment für die Ersatzteilbranche war die COVID-19-Pandemie, die die Fragilität globaler Lieferketten offenbarte. Sogar jetzt, viele Jahre später, überdenken Unternehmen ihre Herangehensweise an die Ersatzteilbeschaffung. Die Strategie für das Ersatzteilmanagement ist nicht mehr nur ein internes Bestandsproblem, sondern muss auch zahlreiche externe Faktoren berücksichtigen. Dieser Wandel verlagert das Ersatzteilmanagement von einem Lagerraumprozess zu einer umfassenderen geschäftlichen Angelegenheit im gesamten Unternehmen.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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