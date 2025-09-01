Was ist Serverüberwachung

Sie besteht aus Überwachungssystemen, die Metriken (z. B. CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, Speicherplatz) in physischen, virtuellen und Cloud-basierten Umgebungen erfassen und analysieren.

Laut der Umfrage zu den Stundenkosten bei Ausfallzeit von ITIC geben 97 % der großen Unternehmen an, dass eine einzige Stunde Serverausfallzeit pro Jahr ihr Unternehmen im Durchschnitt über 100.000 US-Dollar kostet. 41 % der Befragten gaben Kosten zwischen einer und über fünf Millionen USD pro Stunde an.1 Daher ist die Serverüberwachung für die Erzielung optimaler Benutzererfahrungen (UX) und Gesamtgeschäftsergebnisse unerlässlich.

Unternehmen verlassen sich auf Serverüberwachung, um Probleme frühzeitig zu erkennen, Ressourcen zu optimieren und eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Da die IT-Infrastruktur immer komplexer wird und hybride Cloud-Umgebungen und verteilte Architekturen umfasst, hilft eine effektive Überwachung den IT-Teams, einen zuverlässigen Betrieb aufrechtzuerhalten und endlose Fehlersuche zu vermeiden.