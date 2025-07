Was ist SAP SuccessFactors?

SuccessFactors wurde ursprünglich im Jahr 2001 von Lars Dalgaard aus San Francisco gegründet. Das Unternehmen ging 2007 an die Börse. 2011 erwarb SAP SuccessFactors für 3,4 Milliarden USD in einer Fusion, die als langfristige Investition des ERP-Riesen in die Cloud verstanden wurde.1

Nach Angaben von SAP, wird die HR-Lösung derzeit von über 12.000 Unternehmen in mehr als 200 Ländern genutzt. In den letzten Jahren hat das Unternehmen den Schwerpunkt auf Human Experience Management (HXM) statt auf HCM gelegt und damit auf die Bedeutung der Mitarbeitererfahrung in einer immer schneller werdenden und digitaler werdenden Geschäftsumgebung hingewiesen.2