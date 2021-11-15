Tags
10 entscheidende Anwendungsbereiche für Robotic Process Automation (RPA) im Einzelhandel

Veröffentlicht 15. November 2021
Kreisförmiges Foto eines Verkäufers und Kunden über Stapeln von Jeans

Robotic Process Automation (RPA) unterstützt den Einzelhandel dabei, kritische Workflows zu rationalisieren, ansprechende Customer Experiences zu bieten und sich an eine zunehmend digitale Welt anzupassen. Und so geht's.

Führungskräfte im Einzelhandel und in der Konsumgüterindustrie wissen, dass der scheinbar einfache Vorgang, ein Produkt in die Hände des Kunden zu bringen, eine komplexe Orchestrierung von Prozessen erfordert, darunter Bestandsmanagement, Geschäftsplanung, Forecasting, Enterprise-Ressourcen-Planung (ERP)-Management und Kundensupport. Wenn sich die Kundenerwartungen weiterentwickeln, die Lieferketten flexibler werden und Omnichannel-Erfahrungen zur Norm werden, finden sich Einzelhandelsunternehmen in einer zunehmend komplizierten Geschäftswelt wieder.

Capgemini schätzt, dass die Einzelhandelsbranche durch die Automatisierung wichtiger Prozesse wie Kundenrücksendungen, Lieferkettenmanagement, Aktualisierung von Kundendatenbanken, Führung von Bestandsaufzeichnungen und mehr bis zu 340 Milliarden US-Dollar pro Jahr einsparen könnte. Eine der effektivsten Möglichkeiten, diesen Grad der Automatisierung im Einzelhandel zu erreichen, ist die Robotic Process Automation (RPA), eine Form der Automatisierung, bei der Software-Bots eingesetzt werden um strukturierte und sich wiederholende Aufgaben auszuführen, die normalerweise von Menschen übernommen werden.

 

Was ist Robotic Process Automation (RPA) im Einzelhandel?

Bei der Implementierung von RPA werden Bots erstellt, die festgelegten Skripten folgen, um die Schritte zu replizieren, die ein Mensch ausführen würde, um eine Aufgabe in einer Softwareumgebung zu erledigen. RPA genießt in der gesamten Einzelhandels- und E-Commerce-Branche eine breite Akzeptanz, da es eine Möglichkeit bietet, viele der Interaktionen zwischen Menschen, Prozessen und Anwendungen zu automatisieren und zu optimieren, die heute die Grundlage einer erfolgreichen Einzelhandelsstrategie bilden.

Da RPA Bots menschliche Handlungen nachahmen, können sie als universelle Punkte der Integration dienen, sodass sogar Apps und Softwaresysteme integriert werden können, die keine APIs haben. Wenn ein Teammitglied Daten aus einer Tabelle in ein Kundenbeziehungsmanagement-System (CRM) übertragen musste, konnte ein Bot einfach so programmiert werden, dass er diese Daten so zwischen den Systemen überträgt, wie ein Mensch es tun würde. Es waren keine zusätzlichen Programmierkenntnisse erforderlich.

Im Einzelhandel wird RPA in der Regel für Routineaufgaben wie Datenerfassung, die Verfolgung des Bestandsstatus und die Bearbeitung einfacher Kundenrücksendungen eingesetzt.

Der Wert von RPA im Einzelhandel

Der Hauptvorteil von RPA im Einzelhandel besteht darin, dass menschliche Arbeitskräfte sich wiederholende Aufgaben an Robotermitarbeiter übergeben können, sodass sich die Mitarbeiter auf kreativere, strategischere und wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren können. Zum Beispiel kann RPA Fehler bei Aufgaben wie Datentranskription, Bestellung und Kundensupport reduzieren. Unbeaufsichtigte Bots können so geplant werden, dass sie wiederholbare Aufgaben wie Datenbankaktualisierungen rund um die Uhr erledigen, was zu schnelleren Abschlusszeiten führt. RPA kann auch in Kombination mit KI-gestützten Chatbots verwendet werden, um sowohl Kunden als auch Kundenservicemitarbeiter bei grundlegenden Aufgaben wie Produktanfragen oder dem Rückgabeprozess zu unterstützen. Wenn ein Kunde oder ein Teammitglied eine Anfrage stellt (z. B. die Überprüfung des Status einer Bestellung), kann der Chatbot die Anfrage an einen RPA-Bot weiterleiten, der die Aufgabe ausführt.

Die RPA für sich genommen automatisiert einfache, zeitaufwändige, regelbasierte Aufgaben. Allerdings kann RPA auch ein wertvoller Wegbereiter für weitreichendere Automatisierungsmaßnahmen sein, da es kostengünstig ist, eine einfache Einrichtung ermöglicht und das Potenzial zur Integration mehrerer verteilter Systeme bietet. Führende RPA-Lösungen nutzen oft Low-Code- oder No-Code-Plattformen, die es Benutzern mit wenig technischem Wissen ermöglichen, effektive Skripte für Bots zu erstellen. So wird RPA zu einem zugänglichen Ausgangspunkt für Hyperautomatisierung und umfassendere Prozessoptimierung.

Sobald RPA eingerichtet ist, können Einzelhändler auf dieser Grundlage aufbauen, um immer komplexere Aufgaben zu automatisieren, indem sie die grundlegenden Funktionen von RPA mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI) und Tools für maschinelles Lernen erweitern. So kann beispielsweise ein Business Rules Management System (BRMS) RPA-Bots nicht nur dabei unterstützen, menschliche Aktivitäten nachzuahmen, sondern auch intelligentere Entscheidungen darüber zu treffen, welche Aufgaben wann ausgeführt werden sollen. Software zur Workflow-Automatisierung kann vollständig autonome RPA-Prozesse erstellen, die von KI überwacht werden. Mit Process Mining -Algorithmen können Einzelhändler sogar die Daten zur Leistung analysieren und weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Bereitstellung identifizieren.

So funktioniert RPA im Einzelhandel

Im Einzelhandel kann RPA eingesetzt werden, um sowohl Back-Office- als auch kundenorientierte Funktionen auszuführen. Es kann jede Aufgabe ausführen, die definierte, wiederholbare Schritte oder die Bearbeitung strukturierter Daten erfordert. Zu den typischen Anwendungen von RPA im Einzelhandel gehören:

  • Erfassen von Mitarbeiterinformationen für Back-Office-Anwendungen wie Onboarding, Gehaltsabrechnung und Terminplanung
  • Erstellung und Verarbeitung von Standardrechnungen
  • Beantwortung häufig gestellter Kundenfragen über Chatbots
  • Erfassung und Zusammenstellen von Registerberichten
  • Versenden automatisierter Nachrichten an Kunden und Lieferanten
Die Vorteile von RPA im Einzelhandel

Mit RPA werden sich wiederholende Aufgaben automatisiert, von denen sowohl Kunden als auch Mitarbeiter einen Vorteil haben. Die Mitarbeiter können sich auf erfüllendere, ansprechendere und organisatorisch wichtigere Aufgaben konzentrieren, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und Produktivität führt. Ebenso schätzen Kunden die Einfachheit und Schnelligkeit der von RPA bereitgestellten Services, die Kundenzufriedenheit steigern und direkten Einfluss auf den Umsatz haben. Laut PwC sind Kunden bereit, 16 % mehr als Gegenleistung für eine großartige Customer Experience auszugeben.

Zu den spezifischen Vorteilen von RPA im Einzelhandel gehören:

  • Verbesserte Kundenbindung: Mit RPA können kundenorientierte Aufgaben wie die Bearbeitung von Rücksendungen, Auftragsaktualisierungen und chatbasierter Support in Echtzeit und nach Bedarf durchgeführt werden, sodass das Unternehmen eine erstklassige Customer Experience bieten kann. Wenn Kunden komplexere Anforderungen haben, können menschliche Mitarbeiter mehr Zeit damit verbringen, effektive Lösungen zu liefern, da Routineaufgaben sie nicht mehr aufhalten.
  • Effizientere Bestandsverwaltung: RPA kann Bestandsdaten nachverfolgen, Teams warnen, wenn die Bestände niedrig sind, und die Bestandsverwaltung erleichtern, um sowohl Über- als auch Unterbestände zu vermeiden.
  • Reduzierung von Fehlern: RPA tendiert dazu, weniger fehleranfällig zu sein als menschliche Mitarbeiter bei der Dateneingabe und der Formularvorbereitung, was zu einer genaueren Rechnungsbearbeitung, Auftragsabwicklung und allgemeinen Dokumentation führt.
  • Zugang zu strategischeren Daten: RPA kann die Erfassung und Analyse von Daten über Kundenstimmung, Käufe und Transaktionen im Geschäft erleichtern, die als Grundlage für strategische Entscheidungen über die Geschäftsplanung, Werbeaktionen, neue Produkteinführungen und die Preisgestaltung dienen können.
  • Kosteneinsparungen: RPA kann die gleichen Aufgaben wie menschliche Arbeitskräfte in kürzerer Zeit erledigen, wodurch menschliche Fehler vermieden und die Betriebskosten drastisch gesenkt werden können.
  • Umsatzsteigerung: Insgesamt können die Vorteile von RPA zu Umsatzsteigerungen führen, da Unternehmen intelligenter planen, strategischere Entscheidungen treffen und eine verbesserte Customer Experience bieten können, die Kunden immer wieder zurückkommen lässt.

Anwendungsfall von RPA im Einzelhandel

RPA ist am effektivsten bei der Automatisierung von Aufgaben, die manuell, sich wiederholend und fehleranfällig sind und auf strukturierten Daten basieren, bei denen menschliche Mitarbeiter wenig bis gar keine Möglichkeit haben, einen Mehrwert zu schaffen. Es ist auch eine effiziente Methode, um verteilte Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Dies sind einige der häufigsten RPA-Anwendungsfälle im Einzelhandel:

  1. Automatisiertes Lieferkettenmanagement: Der Zyklus von der Beschaffung bis zur Bezahlung hängt in hohem Maße von genauen Daten und der Erstellung und dem Austausch zahlreicher Dokumente ab. Um den Prozess zu rationalisieren, können Einzelhändler Bots entwickeln, die Daten aus Lieferkettenmanagementsystemen wie Oracle und SAP Ariba in standardisierte Bestellformulare kopieren können. RPA Bots können sogar Aufträge über Online-Portale absenden. Bots können auch bei der Bearbeitung von Rechnungen helfen, indem sie Rechnungsdaten in Buchhaltungssysteme wie FreshBooks und Xero eingeben.
  2. Automatisierte Bestandsverwaltung: RPA-Bots können dafür sorgen, dass Bestandsdatenbanken kontinuierlich aktualisiert werden. Ein unbeaufsichtigter Bot könnte so programmiert werden, dass er jeden Tag am Ende des Geschäftstages läuft und die Verkaufsdaten aus allen Filialen nutzt, um die Bestandsdaten in Systemen wie Zoho Inventory oder Square zu aktualisieren. Wenn der Bot mit einer KI-Verarbeitungsfunktion ausgestattet wäre, könnte er sogar feststellen, wann sich zwei leicht unterschiedliche Namen auf dasselbe Produkt beziehen, und so Transkriptionsfehler vermeiden. 
  3. Bedarfsplanung und Angebotsplanung: RPA Bots können Einzelhändlern dabei helfen, Berichte zu erstellen, die für eine breitere, strategischere Ebene der Angebots- und Bedarfsplanung erforderlich sind. Teams können mithilfe beaufsichtigter Bots zur einfachen Analyse automatisch Daten aus mehreren Dokumenten und Quellen in einer einzigen Tabelle zusammenstellen. Wenn die RPA-Lösung mehrere Bots gleichzeitig ausführen kann, können solche umfassenden Berichte im Handumdrehen erstellt werden.
  4. Automatisiertes Order Management: RPA kann wichtige Komponenten des Order-to-Cash-Prozesses optimieren. Unbeaufsichtigte Bots können so programmiert werden, dass sie Informationen von E-Commerce-Plattformen wie Shopify an Lagerverwaltungssysteme wie Fishbowl übertragen, damit Bestellungen schneller ausgeführt werden können. Chatbots mit intelligenten virtuellen Agenten (IVA) können auch Fragen von Kunden zum Status ihrer Bestellungen beantworten, indem sie mithilfe von RPA-Bots die erforderlichen Details aus dem Order-Management-System des Unternehmens abrufen.
  5. Unterstützung der Verkaufsanalysen: Mit RPA können Einzelhändler genauere Einblicke in das Verbraucherverhalten, die Leistung der Geschäfte und andere kritische Datenpunkte erhalten. Unbeaufsichtigte Bots könnten so geplant werden, dass sie regelmäßig Daten aus dem POS-System des Unternehmens wie NetSuite abrufen und Berichte für die Geschäftsführung erstellen, um Verkaufszahlen, die Leistung der Geschäfte und andere Trends zu überprüfen.
  6. Retourenbearbeitung: RPA kann Retouren rund um die Uhr und mit minimalem menschlichem Eingriff bearbeiten. Intelligente Chatbots und Technologie mit interaktiver Sprachausgabe (IVR) können den Kunden durch den Rückgabeprozess führen. Während dies geschieht, können RPA-Bots im Hintergrund laufen, um Bestandssysteme, Kundendaten, Buchhaltungsdatensätze und alle anderen Systeme, die an der Bearbeitung der Retouren beteiligt sind, zu aktualisieren.
  7. Automatisierte virtuelle Agenten: Die Omnichannel-Erwartungen der Verbraucher von heute bedeuten, dass die Kunden über die Kanäle bedient werden möchten, die ihnen im jeweiligen Moment am bequemsten erscheinen. Chatbots können rund um die Uhr für Kundenanfragen verfügbar sein und RPA-Bots nutzen, um grundlegende Aufgaben für Kunden auszuführen, wie z. B. Antworten auf häufig gestellte Fragen bereitstellen. Chatbots können auch als Hilfsprogramme für Kundenservicemitarbeiter dienen. Wenn Kundendienstmitarbeiter häufig mit ähnlichen Anfragen konfrontiert werden – wie dem Zurücksetzen der Zugangsdaten eines Kunden –, können sie den Chatbot um Hilfe bitten, anstatt den Vorgang manuell durchzuführen. Der Chatbot wiederum leitet die Anfrage an eine RPA weiter, die sie ausführt.
  8. Betrugserkennung: Wenn Betrugspräventionsteams auf verdächtige Bestellungen stoßen, können sie RPA-Bots zur Untersuchung einsetzen. Mehrere Bots können gleichzeitig ausgeführt werden, um eine aktuelle Bestellung mit Kundendatenbanken und anderen Datensätzen zu vergleichen und die KI-Verarbeitung zu nutzen, um Unstimmigkeiten zu identifizieren, die auf Betrug hinweisen könnten.
  9. Maßgeschneiderte Werbeaktionen: Ein RPA-Bot kann Daten über frühere Käufe von Kunden von einem CRM wie Salesforce an ein Marketingsystem wie HubSpot übertragen, wo diese Daten verwendet werden können, um Kunden für maßgeschneiderte Angebote und Werbung zu segmentieren. RPA kann auch mit Kunden über personalisierte Angebote über IVA-Chatbots und IVR kommunizieren und so das Folgegeschäft fördern.
  10. Personaleinsatzplanung: Da viele Einzelhändler auf eine Just-in-Time-Planung für ihre Filialen und Fulfillment-Center angewiesen sind, kann RPA diesen Prozess vereinfachen. Ein RPA-Bot kann Daten zur Mitarbeiterverfügbarkeit aus Dokumenten wie Excel-Tabellen und Google Forms an eine Mitarbeiterplanungssoftware wie Sling übertragen, in der Manager die Daten zur Erstellung von Zeitplänen verwenden können.

RPA im Einzelhandel und IBM

IBM bietet eine voll funktionsfähige Low-Code-RPA-Lösung, mit der Einzelhändler Geschäfts- und IT-Prozesse in großem Maßstab automatisieren können. Mit IBM Robotic Process Automation können Unternehmen die Einfachheit und Geschwindigkeit traditioneller RPA mit operationalisierten KI-Erkenntnissen kombinieren, um eine intelligentere Automatisierung und eine beschleunigte digitale Transformation zu ermöglichen.

  • Cobmax Sales Center, ein Anbieter von Telemarketing und Kundenservice, reduzierte seine Backoffice-Aktivitäten mit IBM Robotic Process Automation um 50 %.
  • Der Pharmahändler GAM automatisierte das Onboarding von Lieferanten mit IBM Robotic Process Automation, wodurch täglich fünf Stunden Personalzeit gewonnen wurden.

Um mehr zu erfahren, erkunden Sie Einkaufsführer RPA: Ein Klartext-RPA-Kaufratgeber und registrieren Sie sich für die kostenlose Software-Testversion IBM Robotic Process Automation.

