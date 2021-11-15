Der Hauptvorteil von RPA im Einzelhandel besteht darin, dass menschliche Arbeitskräfte sich wiederholende Aufgaben an Robotermitarbeiter übergeben können, sodass sich die Mitarbeiter auf kreativere, strategischere und wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren können. Zum Beispiel kann RPA Fehler bei Aufgaben wie Datentranskription, Bestellung und Kundensupport reduzieren. Unbeaufsichtigte Bots können so geplant werden, dass sie wiederholbare Aufgaben wie Datenbankaktualisierungen rund um die Uhr erledigen, was zu schnelleren Abschlusszeiten führt. RPA kann auch in Kombination mit KI-gestützten Chatbots verwendet werden, um sowohl Kunden als auch Kundenservicemitarbeiter bei grundlegenden Aufgaben wie Produktanfragen oder dem Rückgabeprozess zu unterstützen. Wenn ein Kunde oder ein Teammitglied eine Anfrage stellt (z. B. die Überprüfung des Status einer Bestellung), kann der Chatbot die Anfrage an einen RPA-Bot weiterleiten, der die Aufgabe ausführt.

Die RPA für sich genommen automatisiert einfache, zeitaufwändige, regelbasierte Aufgaben. Allerdings kann RPA auch ein wertvoller Wegbereiter für weitreichendere Automatisierungsmaßnahmen sein, da es kostengünstig ist, eine einfache Einrichtung ermöglicht und das Potenzial zur Integration mehrerer verteilter Systeme bietet. Führende RPA-Lösungen nutzen oft Low-Code- oder No-Code-Plattformen, die es Benutzern mit wenig technischem Wissen ermöglichen, effektive Skripte für Bots zu erstellen. So wird RPA zu einem zugänglichen Ausgangspunkt für Hyperautomatisierung und umfassendere Prozessoptimierung.

Sobald RPA eingerichtet ist, können Einzelhändler auf dieser Grundlage aufbauen, um immer komplexere Aufgaben zu automatisieren, indem sie die grundlegenden Funktionen von RPA mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI) und Tools für maschinelles Lernen erweitern. So kann beispielsweise ein Business Rules Management System (BRMS) RPA-Bots nicht nur dabei unterstützen, menschliche Aktivitäten nachzuahmen, sondern auch intelligentere Entscheidungen darüber zu treffen, welche Aufgaben wann ausgeführt werden sollen. Software zur Workflow-Automatisierung kann vollständig autonome RPA-Prozesse erstellen, die von KI überwacht werden. Mit Process Mining -Algorithmen können Einzelhändler sogar die Daten zur Leistung analysieren und weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Bereitstellung identifizieren.