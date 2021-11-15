Robotic Process Automation (RPA) unterstützt den Einzelhandel dabei, kritische Workflows zu rationalisieren, ansprechende Customer Experiences zu bieten und sich an eine zunehmend digitale Welt anzupassen. Und so geht's.
Führungskräfte im Einzelhandel und in der Konsumgüterindustrie wissen, dass der scheinbar einfache Vorgang, ein Produkt in die Hände des Kunden zu bringen, eine komplexe Orchestrierung von Prozessen erfordert, darunter Bestandsmanagement, Geschäftsplanung, Forecasting, Enterprise-Ressourcen-Planung (ERP)-Management und Kundensupport. Wenn sich die Kundenerwartungen weiterentwickeln, die Lieferketten flexibler werden und Omnichannel-Erfahrungen zur Norm werden, finden sich Einzelhandelsunternehmen in einer zunehmend komplizierten Geschäftswelt wieder.
Capgemini schätzt, dass die Einzelhandelsbranche durch die Automatisierung wichtiger Prozesse wie Kundenrücksendungen, Lieferkettenmanagement, Aktualisierung von Kundendatenbanken, Führung von Bestandsaufzeichnungen und mehr bis zu 340 Milliarden US-Dollar pro Jahr einsparen könnte. Eine der effektivsten Möglichkeiten, diesen Grad der Automatisierung im Einzelhandel zu erreichen, ist die Robotic Process Automation (RPA), eine Form der Automatisierung, bei der Software-Bots eingesetzt werden um strukturierte und sich wiederholende Aufgaben auszuführen, die normalerweise von Menschen übernommen werden.
Bei der Implementierung von RPA werden Bots erstellt, die festgelegten Skripten folgen, um die Schritte zu replizieren, die ein Mensch ausführen würde, um eine Aufgabe in einer Softwareumgebung zu erledigen. RPA genießt in der gesamten Einzelhandels- und E-Commerce-Branche eine breite Akzeptanz, da es eine Möglichkeit bietet, viele der Interaktionen zwischen Menschen, Prozessen und Anwendungen zu automatisieren und zu optimieren, die heute die Grundlage einer erfolgreichen Einzelhandelsstrategie bilden.
Da RPA Bots menschliche Handlungen nachahmen, können sie als universelle Punkte der Integration dienen, sodass sogar Apps und Softwaresysteme integriert werden können, die keine APIs haben. Wenn ein Teammitglied Daten aus einer Tabelle in ein Kundenbeziehungsmanagement-System (CRM) übertragen musste, konnte ein Bot einfach so programmiert werden, dass er diese Daten so zwischen den Systemen überträgt, wie ein Mensch es tun würde. Es waren keine zusätzlichen Programmierkenntnisse erforderlich.
Im Einzelhandel wird RPA in der Regel für Routineaufgaben wie Datenerfassung, die Verfolgung des Bestandsstatus und die Bearbeitung einfacher Kundenrücksendungen eingesetzt.
Der Hauptvorteil von RPA im Einzelhandel besteht darin, dass menschliche Arbeitskräfte sich wiederholende Aufgaben an Robotermitarbeiter übergeben können, sodass sich die Mitarbeiter auf kreativere, strategischere und wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren können. Zum Beispiel kann RPA Fehler bei Aufgaben wie Datentranskription, Bestellung und Kundensupport reduzieren. Unbeaufsichtigte Bots können so geplant werden, dass sie wiederholbare Aufgaben wie Datenbankaktualisierungen rund um die Uhr erledigen, was zu schnelleren Abschlusszeiten führt. RPA kann auch in Kombination mit KI-gestützten Chatbots verwendet werden, um sowohl Kunden als auch Kundenservicemitarbeiter bei grundlegenden Aufgaben wie Produktanfragen oder dem Rückgabeprozess zu unterstützen. Wenn ein Kunde oder ein Teammitglied eine Anfrage stellt (z. B. die Überprüfung des Status einer Bestellung), kann der Chatbot die Anfrage an einen RPA-Bot weiterleiten, der die Aufgabe ausführt.
Die RPA für sich genommen automatisiert einfache, zeitaufwändige, regelbasierte Aufgaben. Allerdings kann RPA auch ein wertvoller Wegbereiter für weitreichendere Automatisierungsmaßnahmen sein, da es kostengünstig ist, eine einfache Einrichtung ermöglicht und das Potenzial zur Integration mehrerer verteilter Systeme bietet. Führende RPA-Lösungen nutzen oft Low-Code- oder No-Code-Plattformen, die es Benutzern mit wenig technischem Wissen ermöglichen, effektive Skripte für Bots zu erstellen. So wird RPA zu einem zugänglichen Ausgangspunkt für Hyperautomatisierung und umfassendere Prozessoptimierung.
Sobald RPA eingerichtet ist, können Einzelhändler auf dieser Grundlage aufbauen, um immer komplexere Aufgaben zu automatisieren, indem sie die grundlegenden Funktionen von RPA mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI) und Tools für maschinelles Lernen erweitern. So kann beispielsweise ein Business Rules Management System (BRMS) RPA-Bots nicht nur dabei unterstützen, menschliche Aktivitäten nachzuahmen, sondern auch intelligentere Entscheidungen darüber zu treffen, welche Aufgaben wann ausgeführt werden sollen. Software zur Workflow-Automatisierung kann vollständig autonome RPA-Prozesse erstellen, die von KI überwacht werden. Mit Process Mining -Algorithmen können Einzelhändler sogar die Daten zur Leistung analysieren und weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Bereitstellung identifizieren.
Im Einzelhandel kann RPA eingesetzt werden, um sowohl Back-Office- als auch kundenorientierte Funktionen auszuführen. Es kann jede Aufgabe ausführen, die definierte, wiederholbare Schritte oder die Bearbeitung strukturierter Daten erfordert. Zu den typischen Anwendungen von RPA im Einzelhandel gehören:
Mit RPA werden sich wiederholende Aufgaben automatisiert, von denen sowohl Kunden als auch Mitarbeiter einen Vorteil haben. Die Mitarbeiter können sich auf erfüllendere, ansprechendere und organisatorisch wichtigere Aufgaben konzentrieren, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und Produktivität führt. Ebenso schätzen Kunden die Einfachheit und Schnelligkeit der von RPA bereitgestellten Services, die Kundenzufriedenheit steigern und direkten Einfluss auf den Umsatz haben. Laut PwC sind Kunden bereit, 16 % mehr als Gegenleistung für eine großartige Customer Experience auszugeben.
Zu den spezifischen Vorteilen von RPA im Einzelhandel gehören:
RPA ist am effektivsten bei der Automatisierung von Aufgaben, die manuell, sich wiederholend und fehleranfällig sind und auf strukturierten Daten basieren, bei denen menschliche Mitarbeiter wenig bis gar keine Möglichkeit haben, einen Mehrwert zu schaffen. Es ist auch eine effiziente Methode, um verteilte Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Dies sind einige der häufigsten RPA-Anwendungsfälle im Einzelhandel:
IBM bietet eine voll funktionsfähige Low-Code-RPA-Lösung, mit der Einzelhändler Geschäfts- und IT-Prozesse in großem Maßstab automatisieren können. Mit IBM Robotic Process Automation können Unternehmen die Einfachheit und Geschwindigkeit traditioneller RPA mit operationalisierten KI-Erkenntnissen kombinieren, um eine intelligentere Automatisierung und eine beschleunigte digitale Transformation zu ermöglichen.
Um mehr zu erfahren, erkunden Sie Einkaufsführer RPA: Ein Klartext-RPA-Kaufratgeber und registrieren Sie sich für die kostenlose Software-Testversion IBM Robotic Process Automation.
Lesen Sie, wie IBM Robotic Process Automation Ihrem Unternehmen einen Nutzen in Höhe von 992.000 USD und einen ROI von 124 % einbringen kann.
Finden Sie heraus, welche Rolle RPA bei der Automatisierung von IT-Prozessen spielt - von der Förderung der digitalen Transformation bis hin zur Umsetzung geschäftsorientierter Automatisierungsinitiativen.
IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.