Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten für RPA im Gesundheitswesen. Sich auf einige wenige zu konzentrieren, die finanzielle Vorteile bringen könnten, ist ein guter Anfang für jedes Unternehmen.

Sehen wir uns an, wie wir RPA-Tools zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz eines Krankenhauses einsetzen können. Das generische Krankenhaus X hat hohe administrative Gemeinkosten und schreibt 30 % dieser Kosten der Behebung von Fehlern und Verzögerungen in manuellen Prozessen zu. Das Krankenhaus muss seine Kosten und Ressourcen optimieren, damit es einen größeren Zustrom von Patienten bewältigen kann, der durch den COVID-19-Anstieg exponentiell gestiegen ist.

Das Krankenhaus X hat seine Geschäftsprozesse evaluiert und mehrere Prozesse identifiziert, die höhere Kosten verursachen als andere:

Vorabgenehmigung durch die Versicherung

Kostenvoranschläge

Versicherungsprüfung und Leistungsablehnung

Forderungsmanagement und Debitorenbuchhaltung

Jeder dieser Prozesse beinhaltet mehrere manuelle Aufgaben, die zeitaufwändig sind und Genauigkeit erfordern, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.

Durch den Einsatz von RPA kann Krankenhaus X die manuelle Abhängigkeit der einzelnen Prozesse reduzieren, was wiederum das Risiko menschlicher Fehler verringert, die Genauigkeit erhöht und damit die Kosten senkt. Das Krankenhaus ging jeden dieser Prozesse mithilfe von RPA an, um Aufgaben zu automatisieren:

Mithilfe von RPA- und KI-Technologie werden Anträge auf Vorabgenehmigung für Eingriffe gestellt und nachverfolgt. Dabei wird automatisch mit dem Patienten und allen beteiligten Personen kommuniziert und häufig auch der Eingriff terminiert. Da die Einreichung von Versicherungsgenehmigungen von einer ordnungsgemäßen Codierung abhängt, kann die KI-Technologie Inkonsistenzen in den Einreichungen, die durch manuelle Fehler verursacht werden, identifizieren und mitunter beheben. Die Genehmigung der Kostenübernahme für spezielle Tests oder die Genehmigung einer Behandlung wird elektronisch beantragt, einschließlich der Kosten für den Patienten, und die Antwort wird per automatisch generierter E-Mail mitgeteilt. Kostenvoranschläge: Die Patienten werden im Voraus über die Kosten von Verfahren und Behandlungen informiert, und Zahlungspläne und Inkassobemühungen werden ebenfalls automatisiert.

Die Patienten werden im Voraus über die Kosten von Verfahren und Behandlungen informiert, und Zahlungspläne und Inkassobemühungen werden ebenfalls automatisiert. Versicherungsprüfung und Leistungsgenehmigung oder -ablehnung: RPA wird zur Nachverfolgung und Beantragung von Genehmigungen für Patienten verwendet, wenn Termine vereinbart, wahrgenommen oder abgesagt werden. Informationen über die Kosten für den Patienten, Selbstbeteiligungen und andere Details zur Kostenübernahme werden automatisch generiert, um eine bessere Transparenz und Konsistenz zu gewährleisten.

RPA wird zur Nachverfolgung und Beantragung von Genehmigungen für Patienten verwendet, wenn Termine vereinbart, wahrgenommen oder abgesagt werden. Informationen über die Kosten für den Patienten, Selbstbeteiligungen und andere Details zur Kostenübernahme werden automatisch generiert, um eine bessere Transparenz und Konsistenz zu gewährleisten. Forderungsmanagement und Debitorenbuchhaltung: RPA, das Bots und KI-Technologie nutzt, wird zur Verwaltung der Workflows zur Schadensbearbeitung eingesetzt. Dazu gehören Ablehnungen, Kommunikation und erneute Einreichungen sowie Umsatz- und Kostenprognosen basierend auf der Vorgeschichte. Die Einnahmenerfassung erfolgt ebenfalls automatisiert über einen Workflow, der die Rückforderung von Geldern ohne wiederholte manuelle Eingriffe unterstützt.

Das sind nur ein paar Beispiele für Verwaltungsprozesse im Gesundheitswesen, bei denen RPA hilft, manuelle Eingriffe, sich wiederholende Aufgaben und menschliche Fehler zu reduzieren, um letztlich Kosten zu senken und die Patientenversorgung und Patientenerfahrung zu verbessern.