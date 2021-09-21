Die heutige Gesundheitsbranche ist durch hohe Kosten, ein unglaublich hohes Volumen und strenge Vorschriften überlastet. Diese Belastungen können die Qualität und Dringlichkeit der Patientenversorgung beeinträchtigen.
Dem Bestreben, Kosten zu senken, steht jedoch die Notwendigkeit gegenüber, die Patientenerfahrung kontinuierlich zu verbessern und Vorschriften einzuhalten, die oft aufwändige Papierarbeit und Berichterstattung erfordern.
In Unternehmen des Gesundheitswesens hängen viele sich wiederholende Prozesse und Entscheidungen von der Verfügbarkeit genauer Daten ab. Zu den sich wiederholenden Aufgaben, die in allen Unternehmen üblich sind, gehören beispielsweise die Aufnahme und Nachsorge von Patienten, die Bearbeitung von medizinischen Abrechnungen und Schadensfällen, die Erstellung von Berichten für Ärzte und die Verwaltung von Verschreibungen. Diese Faktoren tragen zur Schaffung eines perfekten Umfelds für die Robotic Process Automation (RPA) bei, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Patientenerfahrung zu verbessern.
Robotic Process Automation (RPA) ist eine Automatisierungstechnologie, die Software einsetzt, um die Backoffice-Aufgaben menschlicher Mitarbeiter nachzuahmen, z. B. das Extrahieren von Daten, das Ausfüllen von Formularen und das Verschieben von Dateien. Sie kombiniert APIs und Benutzeroberflächeninteraktionen, um sich wiederholende Aufgaben zwischen Unternehmens- und Produktivitätsanwendungen zu integrieren und auszuführen. Durch die Bereitstellung von Skripten, die menschliche Prozesse emulieren, führen RPA-Tools verschiedene Aktivitäten und Transaktionen in nicht zusammenhängenden Softwaresystemen autonom durch.
Unternehmen im Gesundheitswesen arbeiten in Echtzeit, ohne jegliche Verzögerungen. Umständliche und fehleranfällige Aufgaben verlangsamen Prozesse und beeinträchtigen alles, von Kostenstrukturen über die Einhaltung von Vorschriften bis hin zum Patientenerlebnis. RPA-Software schafft Effizienzsteigerungen durch die Automatisierung von Aufgaben, die die Genauigkeit von Daten und Berichten verbessern und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen. Dadurch lassen sich Kosten einsparen und Ressourcen in den Bereichen einsetzen, in denen sie am dringendsten benötigt werden.
RPA automatisiert Aufgaben, die strukturierte Daten und Logik verwenden, und verlässt sich oft auf eine Business Rules-Engine, um Entscheidungen auf Grundlage vordefinierter Regeln und Bedingungen zu automatisieren. RPA kann auch unstrukturierte Datensätze verarbeiten, jedoch nur, wenn ein Bot zunächst die Daten extrahiert und anschließend Funktionen wie Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und optische Zeichenerkennung (OCR) nutzt, um strukturierte Daten zu erstellen.
Eine RPA-Lösung schafft in Verbindung mit künstlicher Intelligenz (KI) eine intelligente Automatisierung (IA) (oder kognitiver Automatisierung), die darauf abzielt, menschliche Fähigkeiten und Handlungen nachzuahmen, häufig durch den Einsatz von Bots.
Das Gesundheitswesen umfasst viele hochsensible Interaktionen mit Kunden, aber auch viele zeitaufwändige, sich wiederholende Aufgaben und administrative Tätigkeiten, die keine Fachkenntnisse erfordern. RPA ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben im gesamten Unternehmen, von Frontoffice-Aufgaben über operative Prozesse bis hin zur Patienteninteraktion und Rechnungszahlung.
Laut Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) „werden 50 % der US-Gesundheitsdienstleister in den nächsten drei Jahren in RPA investieren“. Gartner fährt fort: „Gesundheitsdienstleister stecken in einer Krise, in der sie mit sinkenden Zahlungen, der Verbesserung von Ergebnissen, der Optimierung der Patientenerfahrung und der Sicherung von Zugangsdaten konfrontiert sind. Jede Technologie, die eingesetzt wird, um diesen Anbietern bei der Verbesserung der Leistungserbringung und der Optimierung der Abläufe zu helfen, muss auch die Kosten optimieren.“
Zu den Herausforderungen im Gesundheitswesen, die durch RPA gemildert werden können, gehören unter anderem die folgenden:
Angesichts des Drucks, Kosten zu senken, Arbeitsabläufe zu beschleunigen, Aufgaben zu vereinfachen, die Effizienz von Geschäftsprozessen zu steigern und die Patientenerfahrung zu verbessern, können Gesundheitsorganisationen erheblich von RPA profitieren.
Führungskräfte im Gesundheitswesen können RPA für folgende Zwecke implementieren:
Eine erfolgreiche RPA-Implementierung im Gesundheitswesen erfordert eine ganzheitliche Vorausschau, um zu bestimmen, in welchen Bereichen Automatisierung Vorteile bieten kann, welche Ressourcen zur Unterstützung des Prozesses zur Verfügung stehen und ob eine Partnerschaft mit entsprechenden Kompetenzen oder Ressourcen zur Beschleunigung beitragen kann.
Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten für RPA im Gesundheitswesen. Sich auf einige wenige zu konzentrieren, die finanzielle Vorteile bringen könnten, ist ein guter Anfang für jedes Unternehmen.
Sehen wir uns an, wie wir RPA-Tools zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz eines Krankenhauses einsetzen können. Das generische Krankenhaus X hat hohe administrative Gemeinkosten und schreibt 30 % dieser Kosten der Behebung von Fehlern und Verzögerungen in manuellen Prozessen zu. Das Krankenhaus muss seine Kosten und Ressourcen optimieren, damit es einen größeren Zustrom von Patienten bewältigen kann, der durch den COVID-19-Anstieg exponentiell gestiegen ist.
Das Krankenhaus X hat seine Geschäftsprozesse evaluiert und mehrere Prozesse identifiziert, die höhere Kosten verursachen als andere:
Jeder dieser Prozesse beinhaltet mehrere manuelle Aufgaben, die zeitaufwändig sind und Genauigkeit erfordern, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.
Durch den Einsatz von RPA kann Krankenhaus X die manuelle Abhängigkeit der einzelnen Prozesse reduzieren, was wiederum das Risiko menschlicher Fehler verringert, die Genauigkeit erhöht und damit die Kosten senkt. Das Krankenhaus ging jeden dieser Prozesse mithilfe von RPA an, um Aufgaben zu automatisieren:
Das sind nur ein paar Beispiele für Verwaltungsprozesse im Gesundheitswesen, bei denen RPA hilft, manuelle Eingriffe, sich wiederholende Aufgaben und menschliche Fehler zu reduzieren, um letztlich Kosten zu senken und die Patientenversorgung und Patientenerfahrung zu verbessern.
Um mehr zu erfahren, erkunden Sie den RPA: Ein No-Hype-Einkaufsführer und melden Sie sich für die kostenlose Testversion der IBM Robotic Process Automation-Software an.
Erfahren Sie mehr über spezifische Erkenntnisse und Maßnahmen, mit denen CEOs die Einführung von generativer KI im gesamten Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen und skalieren können.
Erfahren Sie, inwiefern eine neue Herangehensweise an Gesundheitssysteme erforderlich ist, um Patientendaten gemeinsam nutzbar zu machen und zu sichern.
Erfahren Sie, warum UHCW NHS Trust sich mit IBM Consulting und IBM Business Partner Celonis SE zusammengeschlossen hat, um die IBM watsonx.ai Technologie für eine effizientere Patientenversorgung zu nutzen.
Transformieren Sie das Gesundheitswesen mit den fortschrittlichen Lösungen, sicheren Plattformen und der leistungsfähigen KI-gestützten Automatisierung von IBM.