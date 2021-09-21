Tags
Geschäftsautomatisierung IT-Automatisierung

Erstaunliche Möglichkeiten für den Einsatz von RPA im Gesundheitswesen

Veröffentlicht 21. September 2021
Medizinisches Fachpersonal nutzt gemeinsam einen Laptop an einem Schreibtisch in der Klinik

Die heutige Gesundheitsbranche ist durch hohe Kosten, ein unglaublich hohes Volumen und strenge Vorschriften überlastet. Diese Belastungen können die Qualität und Dringlichkeit der Patientenversorgung beeinträchtigen.

Dem Bestreben, Kosten zu senken, steht jedoch die Notwendigkeit gegenüber, die Patientenerfahrung kontinuierlich zu verbessern und Vorschriften einzuhalten, die oft aufwändige Papierarbeit und Berichterstattung erfordern.

In Unternehmen des Gesundheitswesens hängen viele sich wiederholende Prozesse und Entscheidungen von der Verfügbarkeit genauer Daten ab. Zu den sich wiederholenden Aufgaben, die in allen Unternehmen üblich sind, gehören beispielsweise die Aufnahme und Nachsorge von Patienten, die Bearbeitung von medizinischen Abrechnungen und Schadensfällen, die Erstellung von Berichten für Ärzte und die Verwaltung von Verschreibungen. Diese Faktoren tragen zur Schaffung eines perfekten Umfelds für die Robotic Process Automation (RPA) bei, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Patientenerfahrung zu verbessern.

 

Was ist Robotic Process Automation (RPA)?

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Automatisierungstechnologie, die Software einsetzt, um die Backoffice-Aufgaben menschlicher Mitarbeiter nachzuahmen, z. B. das Extrahieren von Daten, das Ausfüllen von Formularen und das Verschieben von Dateien. Sie kombiniert APIs und Benutzeroberflächeninteraktionen, um sich wiederholende Aufgaben zwischen Unternehmens- und Produktivitätsanwendungen zu integrieren und auszuführen. Durch die Bereitstellung von Skripten, die menschliche Prozesse emulieren, führen RPA-Tools verschiedene Aktivitäten und Transaktionen in nicht zusammenhängenden Softwaresystemen autonom durch.

Der Wert von RPA

Unternehmen im Gesundheitswesen arbeiten in Echtzeit, ohne jegliche Verzögerungen. Umständliche und fehleranfällige Aufgaben verlangsamen Prozesse und beeinträchtigen alles, von Kostenstrukturen über die Einhaltung von Vorschriften bis hin zum Patientenerlebnis. RPA-Software schafft Effizienzsteigerungen durch die Automatisierung von Aufgaben, die die Genauigkeit von Daten und Berichten verbessern und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen. Dadurch lassen sich Kosten einsparen und Ressourcen in den Bereichen einsetzen, in denen sie am dringendsten benötigt werden.

RPA automatisiert Aufgaben, die strukturierte Daten und Logik verwenden, und verlässt sich oft auf eine Business Rules-Engine, um Entscheidungen auf Grundlage vordefinierter Regeln und Bedingungen zu automatisieren. RPA kann auch unstrukturierte Datensätze verarbeiten, jedoch nur, wenn ein Bot zunächst die Daten extrahiert und anschließend Funktionen wie Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und optische Zeichenerkennung (OCR) nutzt, um strukturierte Daten zu erstellen.

Eine RPA-Lösung schafft in Verbindung mit künstlicher Intelligenz (KI) eine intelligente Automatisierung (IA) (oder kognitiver Automatisierung), die darauf abzielt, menschliche Fähigkeiten und Handlungen nachzuahmen, häufig durch den Einsatz von Bots.

Welche Anwendungsfall im Gesundheitswesen können mit RPA verbessert werden und wie?

Das Gesundheitswesen umfasst viele hochsensible Interaktionen mit Kunden, aber auch viele zeitaufwändige, sich wiederholende Aufgaben und administrative Tätigkeiten, die keine Fachkenntnisse erfordern. RPA ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben im gesamten Unternehmen, von Frontoffice-Aufgaben über operative Prozesse bis hin zur Patienteninteraktion und Rechnungszahlung.

Laut Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) „werden 50 % der US-Gesundheitsdienstleister in den nächsten drei Jahren in RPA investieren“. Gartner fährt fort: „Gesundheitsdienstleister stecken in einer Krise, in der sie mit sinkenden Zahlungen, der Verbesserung von Ergebnissen, der Optimierung der Patientenerfahrung und der Sicherung von Zugangsdaten konfrontiert sind. Jede Technologie, die eingesetzt wird, um diesen Anbietern bei der Verbesserung der Leistungserbringung und der Optimierung der Abläufe zu helfen, muss auch die Kosten optimieren.“

Zu den Herausforderungen im Gesundheitswesen, die durch RPA gemildert werden können, gehören unter anderem die folgenden:

  • Administrative Dateneingabe: Administrative Daten sind nur eine von vielen Arten von Daten, die im Gesundheitswesen vorkommen. Administrative Dateneingabe erfordert oft keine speziellen Fähigkeiten, ist aber eine sehr repetitive Aufgabe. Mit Hilfe von Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Sprach- und Bilderkennung kann RPA Eingaben aus verschiedenen Quellen entgegennehmen, von denen einige möglicherweise mit Hilfe von Bots in strukturierte Daten umgewandelt werden müssen. Diese Daten müssen dann in eine Datenbank oder ein anderes Datenrepository eingegeben werden, damit sie vom Unternehmen genutzt werden können.
  • Der Prozess der Dokumentendigitalisierung: RPA kann intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) nutzen, um Dokumente – von Gesundheitsakten bis hin zu Versicherungsansprüchen – vorzubereiten und in ein größeres Repository zur Speicherung oder Verwendung zu übertragen.
  • Verwaltung und Planung von Patiententerminen: Die Terminplanung und -verwaltung kann durch die Automatisierung mithilfe von RPA-Bots und anderen Prozessen zur Interaktion mit Kunden optimiert werden. Es ist außerdem möglich, Patenttermine nach Bedarf oder auf Wunsch zu planen, zu ändern, abzusagen oder zu aktualisieren.
  • Abrechnung und Bearbeitung: Die Abrechnung und die Bearbeitung von Leistungsanträgen sind typischerweise sehr repetitiv. Diese Prozesse können mithilfe von RPA automatisiert werden, wobei Bots das Schadenmanagement übernehmen, einschließlich Erstanfragen oder Nachverfolgung.
  • Datensatzverwaltung: Das Gesundheitswesen unterliegt strengen Vorschriften, die sehr strenge Protokolle und Meldepflichten in Bezug auf Patientenakten, Krankenakten und andere sensible Daten vorschreiben. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hängt von der Genauigkeit, Konsistenz und dem Schutz von Datensätzen ab, die RPA bieten kann.
  • Infektionskontrolle: RPA kann zur Unterstützung von medizinischem Fachpersonal bei der Umsetzung von Infektionskontrollprotokollen eingesetzt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
    • Verwaltung von Triage-Aufgaben
    • Überwachungsprotokolle und Screening, einschließlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und CDC-Protokolle
    • Verwaltung von Bestand und Patientenfluss
    • Überwachung der Patientenversorgungspläne und Alarmierung des Personals auf der Grundlage von Schwellenwerten für Patientendaten
  • Kommunikation: Im Gesundheitswesen, wie in jeder Branche, kann RPA zur Automatisierung der Kommunikation verwendet werden, z. B. zur Beantwortung von Anfragen auf der Website, für Anrufe beim Kundenservice, für Anfragen von Administratoren und E-Mail an Patienten, Lieferanten und Mitarbeiter
  • Kundenservice und Remote-Betreuung: RPA und Bot können zur Automatisierung wiederkehrender Kundenservice- und Remote-Betreuungsaktivitäten eingesetzt werden. Mit maschinellem Lernen und intelligenter Automatisierung (IA) können wiederkehrende Fragen konsistent und schnell beantwortet werden. RPA kann auch für die Nachsorge im Rahmen der Remote-Betreuung eingesetzt werden, wobei Geschäftsregeln befolgt werden, um bestimmte Mitteilungen in bestimmten Schritten des Patientenversorgungsplans zu übermitteln.

Die Vorteile von RPA im Gesundheitswesen

Angesichts des Drucks, Kosten zu senken, Arbeitsabläufe zu beschleunigen, Aufgaben zu vereinfachen, die Effizienz von Geschäftsprozessen zu steigern und die Patientenerfahrung zu verbessern, können Gesundheitsorganisationen erheblich von RPA profitieren.

Führungskräfte im Gesundheitswesen können RPA für folgende Zwecke implementieren:

  • Senken Sie die Verwaltungskosten im Gesundheitswesen durch die Automatisierung sich wiederholender, zeit- und ressourcenintensiver manueller Aufgaben.
  • Erhöhen Sie die Geschwindigkeit von Prozessen, z. B. Triage, durch die Automatisierung von Routineaufgaben.
  • Verbessern Sie die Genauigkeit von Daten, Aufgaben und Berichten in klinischen Einrichtungen und anderen Bereichen, indem Sie menschliche Fehler reduzieren, die Konsistenz von Aufgaben und Ausgaben sicherstellen und Unternehmen die erfolgreiche Umsetzung von Best Practices ermöglichen.
  • Verbessern Sie die Produktivität des Personals im Gesundheitswesen , indem Sie Aufgaben automatisieren, die keine menschliche Intelligenz oder Denkarbeit erfordern. So werden Ressourcen frei, die sich auf komplexere Tätigkeiten konzentrieren können.
  • Verbessern Sie die Patientenerfahrung durch eine konsistentere Versorgung aufgrund präziserer Entscheidungen, geringerer Kosten und größerer Transparenz in der gesamten Patientenakte.

Eine erfolgreiche RPA-Implementierung im Gesundheitswesen erfordert eine ganzheitliche Vorausschau, um zu bestimmen, in welchen Bereichen Automatisierung Vorteile bieten kann, welche Ressourcen zur Unterstützung des Prozesses zur Verfügung stehen und ob eine Partnerschaft mit entsprechenden Kompetenzen oder Ressourcen zur Beschleunigung beitragen kann.

Anwendungsfall: Das Krankenhaus nutzt RPA, um Kosten zu senken, die Prozesseffizienz zu steigern und die Erfahrung des Patienten zu verbessern

Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten für RPA im Gesundheitswesen. Sich auf einige wenige zu konzentrieren, die finanzielle Vorteile bringen könnten, ist ein guter Anfang für jedes Unternehmen.

Sehen wir uns an, wie wir RPA-Tools zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz eines Krankenhauses einsetzen können. Das generische Krankenhaus X hat hohe administrative Gemeinkosten und schreibt 30 % dieser Kosten der Behebung von Fehlern und Verzögerungen in manuellen Prozessen zu. Das Krankenhaus muss seine Kosten und Ressourcen optimieren, damit es einen größeren Zustrom von Patienten bewältigen kann, der durch den COVID-19-Anstieg exponentiell gestiegen ist.

Das Krankenhaus X hat seine Geschäftsprozesse evaluiert und mehrere Prozesse identifiziert, die höhere Kosten verursachen als andere:

  • Vorabgenehmigung durch die Versicherung
  • Kostenvoranschläge
  • Versicherungsprüfung und Leistungsablehnung
  • Forderungsmanagement und Debitorenbuchhaltung

Jeder dieser Prozesse beinhaltet mehrere manuelle Aufgaben, die zeitaufwändig sind und Genauigkeit erfordern, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.

Durch den Einsatz von RPA kann Krankenhaus X die manuelle Abhängigkeit der einzelnen Prozesse reduzieren, was wiederum das Risiko menschlicher Fehler verringert, die Genauigkeit erhöht und damit die Kosten senkt. Das Krankenhaus ging jeden dieser Prozesse mithilfe von RPA an, um Aufgaben zu automatisieren:

  • Vorabgenehmigung durch die Versicherung: Mithilfe von RPA- und KI-Technologie werden Anträge auf Vorabgenehmigung für Eingriffe gestellt und nachverfolgt. Dabei wird automatisch mit dem Patienten und allen beteiligten Personen kommuniziert und häufig auch der Eingriff terminiert. Da die Einreichung von Versicherungsgenehmigungen von einer ordnungsgemäßen Codierung abhängt, kann die KI-Technologie Inkonsistenzen in den Einreichungen, die durch manuelle Fehler verursacht werden, identifizieren und mitunter beheben. Die Genehmigung der Kostenübernahme für spezielle Tests oder die Genehmigung einer Behandlung wird elektronisch beantragt, einschließlich der Kosten für den Patienten, und die Antwort wird per automatisch generierter E-Mail mitgeteilt.
  • Kostenvoranschläge: Die Patienten werden im Voraus über die Kosten von Verfahren und Behandlungen informiert, und Zahlungspläne und Inkassobemühungen werden ebenfalls automatisiert.
  • Versicherungsprüfung und Leistungsgenehmigung oder -ablehnung: RPA wird zur Nachverfolgung und Beantragung von Genehmigungen für Patienten verwendet, wenn Termine vereinbart, wahrgenommen oder abgesagt werden. Informationen über die Kosten für den Patienten, Selbstbeteiligungen und andere Details zur Kostenübernahme werden automatisch generiert, um eine bessere Transparenz und Konsistenz zu gewährleisten.
  • Forderungsmanagement und Debitorenbuchhaltung: RPA, das Bots und KI-Technologie nutzt, wird zur Verwaltung der Workflows zur Schadensbearbeitung eingesetzt. Dazu gehören Ablehnungen, Kommunikation und erneute Einreichungen sowie Umsatz- und Kostenprognosen basierend auf der Vorgeschichte. Die Einnahmenerfassung erfolgt ebenfalls automatisiert über einen Workflow, der die Rückforderung von Geldern ohne wiederholte manuelle Eingriffe unterstützt.

Das sind nur ein paar Beispiele für Verwaltungsprozesse im Gesundheitswesen, bei denen RPA hilft, manuelle Eingriffe, sich wiederholende Aufgaben und menschliche Fehler zu reduzieren, um letztlich Kosten zu senken und die Patientenversorgung und Patientenerfahrung zu verbessern.

RPA und IBM

Um mehr zu erfahren, erkunden Sie den RPA: Ein No-Hype-Einkaufsführer und melden Sie sich für die kostenlose Testversion der IBM Robotic Process Automation-Software an.

Autor

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)