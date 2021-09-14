Fünf Wege zum Einsatz von RPA im Finanzwesen

Seit Jahren setzen Finanzteams Robotic Process Automation (RPA) ein, um die Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit bestimmter Aufgaben zu verbessern. Jetzt bringen sie RPA auf die nächste Stufe, indem sie es mit maschinellem Lernen (ML) kombinieren. Tatsächlich zeigt die aktuelle Gartner-Forschung, dass rund 80 % der Finanzführungskräfte RPA bereits implementiert haben oder dies planen.
Die Automatisierung des Finanzwesens erlebte in den 1990er Jahren einen Aufschwung, als Forscher des MIT die Technologie der optischen Zeichenerkennung (OCR) entwickelten, um die handgeschriebenen Teile von Schecks mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit zu lesen. Über die Scheckverarbeitung hinaus nutzen die Banken und Finanzdienstleister von heute RPA-Tools, um mit einer Vielzahl entscheidender Anwendungen zu interagieren, wie z. B. Enterprise Ressourcen Planning (ERP)- und Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Plattformen. Die Tools können Daten bearbeiten, Reaktionen auslösen und mit anderen Systemen auf eine Weise kommunizieren, die bisher eine menschliche Interaktion erforderte.
Die neuesten RPA-Lösungen nutzen die integrierten Funktionen von künstlicher Intelligenz (KI) und ML-Modellen, um Berichte zu „prüfen“, potenzielle Probleme zu kennzeichnen und aus Erfahrung zu lernen. Die RPA-Lösungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit für die Finanzfunktionen und arbeiten ohne Unterbrechung, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
Was ist der beste Weg, um die Implementierung von RPA in Ihrem eigenen Finanzinstitut in Betracht zu ziehen? Dieser Artikel beschreibt fünf RPA-Anwendungsfall, die einen genaueren Blick wert sind.
In einer Vielzahl von Branchen wird die Robotic Process Automation (RPA) eingesetzt und bezieht sich auf den Einsatz von Low-Code-Software-Bots, um die sich wiederholenden, zeitaufwändigen Aufgaben menschlicher Arbeitskräfte zu erledigen – wie Rechnungsbearbeitung, Dateneingabe, Compliance-Berichterstellung usw. Die Robotic Process Automation ist Teil des größeren Trends der Hyperautomatisierung und ermöglicht Unternehmen, von einer Automatisierung, die menschliche Handlungen nachahmt, zur Automatisierung zu verschieben, die Daten zur Optimierung von End-to-End-Finanzprozessen nutzt.
Die bei RPA eingesetzten Roboter sind ideal für die Erledigung einer großen Menge an wiederkehrenden Aufgaben ohne menschliches Eingreifen. So können sich die Mitarbeiter auf sinnvollere Aufgaben konzentrieren – vom Aufbau starker Kundenbeziehungen über die Analyse von Daten zur Erzielung eines Wettbewerbsvorteils bis hin zur Umsetzung großartiger Ideen in neue Finanzprodukte.
KI- und ML-Technologien steigern die Power von RPA durch folgende Aspekte:
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden eine RPA-Software, um Daten aus verschiedenen Quellen über geplante Kundenzahlungen und noch zu bezahlende Rechnungen zu konsolidieren. ML kann die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass jeder Kunde seine Zahlung pünktlich tätigen wird. Diese Prognose dient als Grundlage für Maßnahmen wie die Senkung der Verwaltungskosten, die Verlängerung der Zahlungsziele für Lieferanten oder die Investition in neues Equipment. [1]
Beim Einstieg in die RPA-Technologie suchen viele Finanzverantwortliche nach Aufgaben, die am anfälligsten für menschliche Fehler sind, die größten Engpässe im Arbeitsablauf verursachen oder Ineffizienzen hervorrufen, die zu schlechtem Kundenservice und geringer Mitarbeiterzufriedenheit führen.
Hier sind fünf Bereiche, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie eine auf KI und ML basierende RPA-Plattform zur Transformation Ihres Finanzinstituts einsetzen sollten.
Der Wettbewerb für Banken und Finanzdienstleister ist hart, insbesondere in einer Welt niedriger Zinssätze und kostspieliger Initiativen zur digitalen Transformation. Eine Möglichkeit zur Umsatzsteigerung ist die Identifizierung von Cross-Selling-Möglichkeiten für neue Finanzplanungsprodukte. Hier kommt RPA ins Spiel.
Mit einer RPA-Implementierung kann Ihr Finanzinstitut Kundenverhaltensdaten automatisch an bestimmte Personen im Unternehmen senden lassen. ML-Modelle helfen dabei, Kunden auf der Grundlage ihres Verhaltens in categories zu gruppieren, sodass ihnen die ansprechendsten Produkte oder Dienstleistungen empfohlen werden können. Die Banken wissen zum Beispiel, welche Kunden am meisten an der Eröffnung eines neuen Kreditrahmens interessiert sein könnten.
Die RPA-Technologie senkt die Betriebskosten, indem sie die transaktionsintensiven, manuell intensiven Aufgaben, die einen Abgleich erfordern, automatisiert. Digital Worker können Daten aus verschiedenen Backoffice-Systemen abrufen und zusammenstellen, Beträge abgleichen (z. B. bei Rechnungszahlungen oder abgerechneten Beträgen) und in Echtzeit Maßnahmen ergreifen, um Abweichungen zu beheben. Beispielsweise können Digital Worker mithilfe von Verarbeitung natürlicher Sprache den Text analysieren, der mit Rechnungen eingeht, und Probleme automatisch an das richtige Team weiterleiten.
Verbrauchern stehen heute mehr Optionen für Finanzdienstleistungen als je zuvor zur Verfügung. Gleichzeitig haben sie hohe Erwartungen an personalisierte Services, schnelle Bearbeitungszeiten und reaktionsschnellen Support. RPA Tools können alle Aspekte der Customer Experience verbessern, vom anfänglichen Onboarding bis hin zu Kontoaktualisierungen. Neukunden können mit der automatisierten Know Your Customer (KYC)-Validierung innerhalb weniger Minuten neue Konten eröffnen und zusätzliche Produkte beantragen.
RPA hilft auch dabei, Stakeholder über bestimmte Ereignisse zu benachrichtigen, z. B. Kundenbeschwerden über eine neue mobile Banking-Funktion. Mit ML können Daten zu ähnlichen Beschwerden in der Vergangenheit gefiltert werden, um die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten vorherzusagen.
Um Betrug zu erkennen und zu verhindern, benötigen Finanzinstitute die richtige Technologie für Due-Diligence-Prüfungen, Sanktionsscreening sowie Transaktionsüberwachung und -untersuchung. RPA verbessert die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Betrugserkennung. Zunächst überprüfen RPA-Bots, ob die Daten den nationalen Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) entsprechen. ML hilft, indem es Abweichungen analysiert, um abzuleiten, warum sie aufgetreten sein könnten, und um auf Fälle potenziellen Betrugs hinzuweisen.
Zur Begrenzung des Risikos von Bußgeldern und Reputationsschäden können Finanzinstitute RPA einsetzen, um die Governance von Finanzprozessen zu stärken. RPA hilft bei der Konsolidierung von Daten aus bestimmten Systemen oder Dokumenten, um die manuellen Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit der Compliance-Berichterstattung zu reduzieren. ML geht noch einen Schritt weiter, indem es entscheidet, welche Daten ein Prüfer überprüfen muss, diese findet und an einem geeigneten Ort speichert, um eine schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
IBM gestaltet die umfassendste Suite an KI-gestützten Automatisierungsfunktionen der Branche. Mit Robotic Process Automation können Finanzdienstleister wie Credigy Solutions mehr Geschäfts- und IT-Aufgaben in großem Umfang automatisieren, und zwar so einfach und schnell wie mit traditioneller RPA. Software-Roboter, meist auch einfach Bots genannt, agieren auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI): Sie erledigen Aufgaben effizient und unterstützen die digitale Transformation.
Wenn Sie mehr über die Automatisierungslösungen von IBM erfahren möchten, erkunden Sie den „Einkaufsführer zu RPA“ und melden Sie sich für die Testversion der IBM Robotic Process Automation an.
