Fünf Wege zum Einsatz von RPA im Finanzwesen

Beim Einstieg in die RPA-Technologie suchen viele Finanzverantwortliche nach Aufgaben, die am anfälligsten für menschliche Fehler sind, die größten Engpässe im Arbeitsablauf verursachen oder Ineffizienzen hervorrufen, die zu schlechtem Kundenservice und geringer Mitarbeiterzufriedenheit führen.

Hier sind fünf Bereiche, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie eine auf KI und ML basierende RPA-Plattform zur Transformation Ihres Finanzinstituts einsetzen sollten.

1. Nachhaltiges Wachstum fördern

Der Wettbewerb für Banken und Finanzdienstleister ist hart, insbesondere in einer Welt niedriger Zinssätze und kostspieliger Initiativen zur digitalen Transformation. Eine Möglichkeit zur Umsatzsteigerung ist die Identifizierung von Cross-Selling-Möglichkeiten für neue Finanzplanungsprodukte. Hier kommt RPA ins Spiel.

Mit einer RPA-Implementierung kann Ihr Finanzinstitut Kundenverhaltensdaten automatisch an bestimmte Personen im Unternehmen senden lassen. ML-Modelle helfen dabei, Kunden auf der Grundlage ihres Verhaltens in categories zu gruppieren, sodass ihnen die ansprechendsten Produkte oder Dienstleistungen empfohlen werden können. Die Banken wissen zum Beispiel, welche Kunden am meisten an der Eröffnung eines neuen Kreditrahmens interessiert sein könnten.

2. Steigerung der betrieblichen Effizienz

Die RPA-Technologie senkt die Betriebskosten, indem sie die transaktionsintensiven, manuell intensiven Aufgaben, die einen Abgleich erfordern, automatisiert. Digital Worker können Daten aus verschiedenen Backoffice-Systemen abrufen und zusammenstellen, Beträge abgleichen (z. B. bei Rechnungszahlungen oder abgerechneten Beträgen) und in Echtzeit Maßnahmen ergreifen, um Abweichungen zu beheben. Beispielsweise können Digital Worker mithilfe von Verarbeitung natürlicher Sprache den Text analysieren, der mit Rechnungen eingeht, und Probleme automatisch an das richtige Team weiterleiten.

3. Bessere Customer Experience

Verbrauchern stehen heute mehr Optionen für Finanzdienstleistungen als je zuvor zur Verfügung. Gleichzeitig haben sie hohe Erwartungen an personalisierte Services, schnelle Bearbeitungszeiten und reaktionsschnellen Support. RPA Tools können alle Aspekte der Customer Experience verbessern, vom anfänglichen Onboarding bis hin zu Kontoaktualisierungen. Neukunden können mit der automatisierten Know Your Customer (KYC)-Validierung innerhalb weniger Minuten neue Konten eröffnen und zusätzliche Produkte beantragen.

RPA hilft auch dabei, Stakeholder über bestimmte Ereignisse zu benachrichtigen, z. B. Kundenbeschwerden über eine neue mobile Banking-Funktion. Mit ML können Daten zu ähnlichen Beschwerden in der Vergangenheit gefiltert werden, um die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten vorherzusagen.

4. Bekämpfung von Finanzkriminalität

Um Betrug zu erkennen und zu verhindern, benötigen Finanzinstitute die richtige Technologie für Due-Diligence-Prüfungen, Sanktionsscreening sowie Transaktionsüberwachung und -untersuchung. RPA verbessert die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Betrugserkennung. Zunächst überprüfen RPA-Bots, ob die Daten den nationalen Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) entsprechen. ML hilft, indem es Abweichungen analysiert, um abzuleiten, warum sie aufgetreten sein könnten, und um auf Fälle potenziellen Betrugs hinzuweisen.

5. Compliance

Zur Begrenzung des Risikos von Bußgeldern und Reputationsschäden können Finanzinstitute RPA einsetzen, um die Governance von Finanzprozessen zu stärken. RPA hilft bei der Konsolidierung von Daten aus bestimmten Systemen oder Dokumenten, um die manuellen Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit der Compliance-Berichterstattung zu reduzieren. ML geht noch einen Schritt weiter, indem es entscheidet, welche Daten ein Prüfer überprüfen muss, diese findet und an einem geeigneten Ort speichert, um eine schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.