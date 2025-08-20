Was sind Qualitätsmaßnahmen im Gesundheitswesen?

Bei der Schaffung von Qualitätsmaßnahmen im Gesundheitswesen wird die Leistung von Krankenhaus- und Gesundheitssystemen mithilfe von Daten auf Basis verschiedener Qualitätsstandards bewertet. Qualitätsstandards sind Benchmarks, mit denen Gesundheitseinrichtungen die Ressourcennutzung messen können, um Maßnahmen zur Verbesserung und Zusammenarbeit durch objektive und fundierte Informationen zu unterstützen. Es gibt viele Arten von Qualitätsmaßnahmen, mit denen die Versorgung in allen Bereichen bewertet wird, von stationären Einrichtungen über bildgebende Anlagen und Ambulanzen bis zu gesamten Krankenhaussystemen.

Qualitätsmaßnahmen können von einer bestimmten Gesundheitseinrichtung festgelegt werden oder auf Messvorgaben oder Akkreditierungen beruhen, die von Regierungsstellen, privaten gemeinnützigen Organisationen oder in einigen Fällen auch von gewinnorientierten Unternehmen entwickelt wurden. Nachdem eine Gesundheitseinrichtung Qualitätsziele für die Krankenversorgung und für andere Prozesse festgelegt hat, werden Strategien entwickelt, mit denen diese Ziele erreicht oder übertroffen werden können. Zu den Qualitätsmaßnahmen gehört beispielsweise die Möglichkeit einer Einrichtung, eine effektive, sichere, zeitnahe, patientenorientierte und angemessene Versorgung bereitzustellen.

Während die Qualitätsmaßnahmen von Gesundheitseinrichtungen oft auf deren Anforderungen abgestimmt sind, werden die Zielparameter im Allgemeinen von großen Drittorganisationen wie Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), National Association for Healthcare Quality (NAHQ) oder National Quality Forum (NQF) festgelegt.

Gesundheitseinrichtungen können beschließen, vorgeschriebene Qualitätsmaßnahmen zu übertreffen, um nicht nur die Betreuungsqualität und die Gesundheitsversorgung von Patienten zu verbessern, sondern auch um die marketing- und vertragsbezogenen Bemühungen einer Einrichtung zu unterstützen.

