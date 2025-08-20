Was sind Qualitätsmaßnahmen im Gesundheitswesen?

Bei der Schaffung von Qualitätsmaßnahmen im Gesundheitswesen wird die Leistung von Krankenhaus- und Gesundheitssystemen mithilfe von Daten auf Basis verschiedener Qualitätsstandards bewertet. Qualitätsstandards sind Benchmarks, mit denen Gesundheitseinrichtungen die Ressourcennutzung messen können, um Maßnahmen zur Verbesserung und Zusammenarbeit durch objektive und fundierte Informationen zu unterstützen. Es gibt viele Arten von Qualitätsmaßnahmen, mit denen die Versorgung in allen Bereichen bewertet wird, von stationären Einrichtungen über bildgebende Anlagen und Ambulanzen bis zu gesamten Krankenhaussystemen.
Qualitätsmaßnahmen können von einer bestimmten Gesundheitseinrichtung festgelegt werden oder auf Messvorgaben oder Akkreditierungen beruhen, die von Regierungsstellen, privaten gemeinnützigen Organisationen oder in einigen Fällen auch von gewinnorientierten Unternehmen entwickelt wurden. Nachdem eine Gesundheitseinrichtung Qualitätsziele für die Krankenversorgung und für andere Prozesse festgelegt hat, werden Strategien entwickelt, mit denen diese Ziele erreicht oder übertroffen werden können. Zu den Qualitätsmaßnahmen gehört beispielsweise die Möglichkeit einer Einrichtung, eine effektive, sichere, zeitnahe, patientenorientierte und angemessene Versorgung bereitzustellen.
Während die Qualitätsmaßnahmen von Gesundheitseinrichtungen oft auf deren Anforderungen abgestimmt sind, werden die Zielparameter im Allgemeinen von großen Drittorganisationen wie Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), National Association for Healthcare Quality (NAHQ) oder National Quality Forum (NQF) festgelegt.
Gesundheitseinrichtungen können beschließen, vorgeschriebene Qualitätsmaßnahmen zu übertreffen, um nicht nur die Betreuungsqualität und die Gesundheitsversorgung von Patienten zu verbessern, sondern auch um die marketing- und vertragsbezogenen Bemühungen einer Einrichtung zu unterstützen.
Da die Kosten im Gesundheitswesen in den letzten 50 Jahren dramatisch gestiegen sind – über den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten hinaus – erwarten Kostenträger wie Einzelpersonen, Regierungen und Krankenkassen überprüfbare Qualitätsmaßnahmen, die belegen, dass diese Erhöhungen gerechtfertigt sind.
Die Messung der Qualität im Gesundheitswesen bietet folgende Vorteile:
Bei der Messung der Qualität werden Daten erfasst und analysiert. Durch eine exponentiell zunehmende Menge an verfügbaren Informationen im Bereich des Gesundheitswesens wird die Datenerhebung zu einer Herausforderung – ganz zu schweigen von der Analyse. Darüber hinaus wird die durch die Bereitstellung und Einführung elektronischer Patientenakten (EPA) beschleunigte Digitalisierung des Gesundheitswesens mittlerweile durch Technologien wie Mobile, Social, Cloud Computing und Analytics genutzt und erweitert.
Aufgrund der dramatischen Zunahme verfügbarer Datenquellen, Metriken und ihrer Komplexität suchen Gesundheitseinrichtungen nach Software, mit denen die Sichtung dieser Informationen vereinfacht wird. Diese Einrichtungen suchen nach einer besseren Möglichkeit, ihre tatsächlichen Kosten, Servicequalität, Risikomodelle und Segmentierung der Bevölkerung zu analysieren sowie die Beziehungen zu den Personen zu verbessern, denen sie dienen. Software-Tools, die speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurden, können die relevanten Informationen aus dieser Datenflut sammeln und analysieren sowie Ärzte, Forscher und Pflegekräfte dabei unterstützen, Informationen zur Leistungsmessung in innovativer Weise zu ermitteln, zu analysieren und darauf zu reagieren.
Einige Softwarepakete enthalten Funktionen künstlicher Intelligenz (KI), mit denen die Interaktion zwischen Menschen und Computern grundlegend verändert wird. Durch das „Lernvermögen“ der KI kann die Software die Arbeit in der klinischen Forschung, in Genomstudien und in der personalisierten Medizin beschleunigen sowie den Übergang zu einem personenzentrierteren Ansatz in der Pflege erleichtern. Mit diesen kognitiven Funktionen können Erkenntnisse und Wissen durch Bereitstellung kompetenter Unterstützung im Arbeitsablauf von Ärzten oder Pflegekräften im Krankenhaus erweitert werden, wodurch Einrichtungen in der Lage sind, die Art und Weise der medizinischen Versorgung grundlegend zu verändern.
Die Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) unterscheidet anhand des Qualitätsmodells zur Klassifikation nach Donabedian drei Arten von Qualitätsmaßnahmen1. Maßnahmen werden als Struktur-, Prozess- oder Ergebnismaßnahmen klassifiziert.
Strukturmaßnahmen: Bei Strukturmaßnahmen handelt es sich um die allgemeine Möglichkeit von Gesundheitseinrichtungen, eine hochwertige Versorgung bereitzustellen; dies betrifft die Kapazität, die Systeme und Prozesse der Einrichtung. Zu diesen Maßnahmen kann gehören, ob die Einrichtung moderne elektronische Krankenakten und Erfassungssysteme für Arzneimittelverordnungen verwendet. Diese Maßnahmen können auch die Anzahl der beschäftigten Fachärzte oder das Verhältnis von Versorgern zu Patienten umfassen.
Prozessmaßnahmen: Bei Prozessmaßnahmen handelt es sich um die Maßnahmen der Einrichtung, mit denen die Gesundheitsversorgung erhalten oder verbessert wird. Zu diesen Maßnahmen können Vorsorgemaßnahmen als auch Maßnahmen gehören, die bereits bestehende Probleme in der Gesundheitsversorgung behandeln. Mit diesen Maßnahmen soll bewertet werden, wie die Einrichtung allgemein akzeptierte Standards in der Praxis erfüllt. Bei den meisten Qualitätsmaßnahmen im Gesundheitswesen in der öffentlichen Berichterstattung handelt es sich um Prozessmaßnahmen.
Ergebnismaßnahmen: Ergebnismaßnahmen spiegeln die Auswirkungen von Eingriffen an Patienten in der Einrichtung wider und wie sie die Gesundheit von Patienten verbessert haben. Beispiele für Ergebnismaßnahmen sind Raten zu Mortalität nach chirurgischen Eingriffen, Wiederaufnahme von Patienten, Komplikationen bei Operationen und im Krankenhaus erworbenen Infektionen.
Obwohl durch einen Fokus auf Qualitätsmaßnahmen und Qualitätssicherung die Gesundheitsversorgung verbessert werden kann, warnen Gesundheitsexperten2 , dass es nur begrenzte Belege dafür gibt, dass viele Qualitäts- oder Leistungsmaßnahmen zu verbesserten Ergebnissen in der Gesundheitsversorgung führen – einschließlich solcher, die an Anreize von Versicherern oder Regierungen gebunden sind. Trotz dieser Begrenzung nehmen Qualitätsmaßnahmen und vergleichende Qualitätsbewertungen an Beliebtheit zu, da die Maßnahmen auf intermediären Endpunkten basieren, wie z. B. Risikofaktorkontrolle oder Pflegeprozessen, die für Manipulation, übermäßige Tests und übermäßige Behandlung anfällig sind. Stattdessen sollten Qualitätsmaßnahmen auf patientenzentrierten Ergebnissen mit individualisierten Ansätzen für die klinische Komplexität basieren.
1 Types of Health Care Quality Measures. U.S. Department of Health & Human Services. Agency for Healthcare Research and Quality. Februar 2015. (Link führt zu Seite außerhalb von ibm.com)
2 Care that Matters: Quality Measurement and Health Care. PLoS Med. November 2015; 12(11): e1001902. Online veröffentlicht am 17. November 2015 (Link führt zu Seite außerhalb von ibm.com)