Jeder Nutzer, jede Anwendung und jeder Prozess in einem Unternehmen benötigt einen gewissen Zugriffsgrad, um seine Arbeit zu erfüllen. Ein Entwickler muss Code in ein Repository pushen. Ein Rechnungsangestellter muss Zahlungsbelege abrufen. Ein Backup-Dienst muss Daten aus einer Datenbank lesen .

Nach dem Prinzip des geringsten Privilegs erhält jede dieser Entitäten genau den Zugriff, den diese Aufgaben erfordern, und sonst nichts.

Der Entwickler kann Code in ein Repository pushen, aber Code nicht in die Produktion bereitstellen.

Der Abrechnungsbeamte kann Zahlungsunterlagen lesen, aber sie nicht ändern.

Der Backup-Dienst kann Daten kopieren, aber nicht verändern.

Das Konzept wird manchmal auch als minimaler Zugriff oder Zugriff mit geringsten Rechten bezeichnet. Es gilt sowohl für menschliche Benutzerkonten als auch für nichtmenschliche Identitäten (NHIs), einschließlich Anwendungen, Geräte, Dienstkonten, API-Schlüssel und KI-Agenten.

PoLP ist eine zentrale Komponente des Identity und Access Management (IAM), des umfassenderen Sicherheitsframeworks, der bestimmt, wer Zugriff erhält, was sie damit tun dürfen und wie lange. Mit anderen Worten: IAM ist das System, das PoLP in die Praxis umsetzt.

PoLP ist auch einer der grundlegenden Mechanismen der Zero-Trust-Sicherheit. Bei Zero Trust wird standardmäßig kein Benutzer, kein Gerät und keine Anwendung als vertrauenswürdig eingestuft – auch nicht im Unternehmensnetzwerk. Stattdessen wird jede Zugriffsanfrage einzeln geprüft und genehmigt. Legitime Anfragen erhalten Zugriff auf PoLP, und zwar ausschließlich. Auf diese Weise kann PoLP Unternehmen dabei unterstützen, die Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen, Sicherheitsvorfälle einzudämmen und ihre gesamte Sicherheitsstatus zu stärken.