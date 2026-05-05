Das Prinzip des geringsten Privilegs (PoLP) ist ein Informationssicherheitskonzept, bei dem Benutzer, Anwendungen und Prozesse nur die Mindestzugriffsrechte erhalten, die sie für eine Aufgabe benötigen, für die minimale benötigte Zeit, und nicht mehr.
Jeder Nutzer, jede Anwendung und jeder Prozess in einem Unternehmen benötigt einen gewissen Zugriffsgrad, um seine Arbeit zu erfüllen. Ein Entwickler muss Code in ein Repository pushen. Ein Rechnungsangestellter muss Zahlungsbelege abrufen. Ein Backup-Dienst muss Daten aus einer Datenbank lesen .
Nach dem Prinzip des geringsten Privilegs erhält jede dieser Entitäten genau den Zugriff, den diese Aufgaben erfordern, und sonst nichts.
Das Konzept wird manchmal auch als minimaler Zugriff oder Zugriff mit geringsten Rechten bezeichnet. Es gilt sowohl für menschliche Benutzerkonten als auch für nichtmenschliche Identitäten (NHIs), einschließlich Anwendungen, Geräte, Dienstkonten, API-Schlüssel und KI-Agenten.
PoLP ist eine zentrale Komponente des Identity und Access Management (IAM), des umfassenderen Sicherheitsframeworks, der bestimmt, wer Zugriff erhält, was sie damit tun dürfen und wie lange. Mit anderen Worten: IAM ist das System, das PoLP in die Praxis umsetzt.
PoLP ist auch einer der grundlegenden Mechanismen der Zero-Trust-Sicherheit. Bei Zero Trust wird standardmäßig kein Benutzer, kein Gerät und keine Anwendung als vertrauenswürdig eingestuft – auch nicht im Unternehmensnetzwerk. Stattdessen wird jede Zugriffsanfrage einzeln geprüft und genehmigt. Legitime Anfragen erhalten Zugriff auf PoLP, und zwar ausschließlich. Auf diese Weise kann PoLP Unternehmen dabei unterstützen, die Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen, Sicherheitsvorfälle einzudämmen und ihre gesamte Sicherheitsstatus zu stärken.
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Der einfachste Fall für PoLP ist das Szenario mit kompromittierten Zugangsdaten. Ein Angreifer erlangt einen gültigen Benutzernamen und ein Passwort, typischerweise durch eine Phishing-E-Mail, einen Dark-Web-Marktplatz oder Infostealer-Malware. Dann meldet sich der Angreifer ein. Aus Sicht des Netzwerks sieht das aus wie eine normale Sitzung eines legitimen Benutzers.
Wenn das kompromittierte Konto über übermäßige Rechte verfügt – Zugriff auf Systeme, Datenbanken und Dateiteilen, die der tatsächliche Benutzer bei der täglichen Arbeit nie anfasst – hat der Angreifer jetzt auch all diese Berechtigungen. Sie können sich seitwärts innerhalb des Netzwerks verschieben, um höherwertige Ziele und sensible Informationen wie Finanzdaten, Kundendatenbanken und Quellcode zu erreichen.
Es ist diese Seitwärtsbewegung, die aus einem kompromittierten Passwort eine vollständige Datenschutzverletzung machen kann.
Laut dem IBM Cost of a Data Breach Report kosten Datenpannen, die mit kompromittierten Zugangsdaten beginnen, durchschnittlich 4,67 Mio. USD und das Auffinden und die Eindämmung dauert etwa 246 Tage. Der IBM X-ForceThreat Intelligence Index ergab, dass gekaperte Konten an 32 % der analysierten Cyberangriffe beteiligt waren.
Durch die Beschränkung des Zugriffs einzelner Konten trägt das Prinzip der minimalen Berechtigungen wesentlich dazu bei, den Wirkungsbereich von Angriffen zu verringern. Es verkleinert den Bereich, den ein Angreifer mit dem ursprünglichen Konto erreichen kann, hilft, den unbefugten Zugriff auf nicht damit zusammenhängende Systeme zu verhindern und begrenzt den potenziellen Schaden durch einen einzelnen Sicherheitsvorfall.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass ein Hacker das Konto eines Marketinganalysten kompromittiert. Mit dem Least Privilege greifen sie vielleicht auf einige Dashboards in einem Kundenbeziehungsmanagement (CRM) -Tool zu, aber nicht mehr. Ohne PoLP könnte dasselbe Konto immer noch Zugriff auf Produktionsdatenbanken, interne APIs und Dateiserver von Projekten haben, die vor Monaten beendet wurden. Es ist der gleiche Angriff, aber mit einem viel größeren Explosionsradius.
Nichtmenschliche Identitäten (NHIs) – Servicekonten, Workload-Identitäten, Bots, KI-Agenten – machen heute in den meisten Unternehmensumgebungen die Mehrheit der Identitäten aus. Nach einer Schätzung übersteigen Maschinenidentitäten menschliche, 45:1.
Zusammengenommen stellen NHIs eine massive Angriffsfläche dar. Jede einzelne stellt eine potenzielle Sicherheitslücke dar, wenn die Berechtigungen nicht sorgfältig festgelegt werden. Cloud-Umgebungen, Remote-Zugriff-Architekturen und die Verbreitung von Softwarediensten bedeuten, dass viel mehr Identitäten Zugang zu kritischen Systemen anfordern als früher.
Laut OWASP gehört Überprivilegierung zu den Top 10 Risiken in Verbindung mit nichtmenschlichen Identitäten. Weil sie ein integraler Bestandteil der Workflows sind (wie z. B. der DevOps-Lebenszyklus und Systemsicherungen), haben NHI oft privilegierten Zugriff auf vertrauliche Informationen. Und im Interesse, dass diese Prozesse „einfach funktionieren“, gewähren Unternehmen den NHIs oft höhere Privilegien, als sie benötigen.
Die Aufmerksamkeit der Qualifikation ist ein weiterer Aspekt. Apps und Geräte verwenden keine Passwörter, aber sie nutzen API-Schlüssel, OAuth-Token, Zertifikate und andere Geheimnisse zur Authentifizierung. Diese Geheimnisse können gestohlen und missbraucht werden, ähnlich wie die Passwörter menschlicher Benutzer, wodurch unbefugter Zugriff und Lateralbewegung zwischen Systemen ermöglicht werden.
Im Gegensatz zu menschlichen Nutzern können NHIs keine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden – daher reicht ein gestohlener Zugangsnachweis oft aus, um ein Konto zu kapern. PoLP verhindert keinen Diebstahl von Zugangsdaten, begrenzt aber, was ein gestohlener Zugangsnachweis erreichen kann.
NHIs bleiben oft aktiv, nachdem die zugehörigen Apps oder Geräte außer Betrieb genommen wurden – unüberwacht, mit allen Berechtigungen, die ihnen noch zur Verfügung stehen. Tatsächlich ist unsachgemäßes Offboarding das größte Risiko im Zusammenhang mit NHIs laut OWASP.
PoLP hilft, diese Risiken anzugehen, indem sichergestellt wird, dass jede NHI nur mit dem Zugriff arbeitet, den sie benötigt. Diese Einschränkungen können dazu beitragen, den Schaden bei Diebstahl eines Ausweises zu begrenzen und die Risiken bei der Außerdienststellung eines NHI zu reduzieren.
PoLP hilft auch, Insider Threats abzuwehren. Zu diesen Bedrohungen zählen sowohl böswillige Insider, die ihren Zugriff absichtlich missbrauchen, als auch gutmeinende Mitarbeiter, die versehentlich Schaden anrichten, indem sie Berechtigungen nutzen, die sie nicht benötigen und deren Existenz ihnen möglicherweise gar nicht bewusst ist.
Laut dem Cost of a Data Breach Report sind böswillige Insiderangriffe der kostspieligste Angriffsvektor und verursachen durchschnittlich Kosten von 4,92 Mio. USD pro Vorfall. Dieser Preis ist höher als der für Phishing, Ransomware und kompromittierte Zugangsdaten.
Die Kosten sind zum Teil so hoch, weil Insider bereits legitimen Zugang haben. Es gibt keinen Perimeter, den man durchbrechen könnte, oder eine verdächtige Anmeldung, die man melden könnte. Wenn ein Benutzer über Berechtigungen verfügt, die weit über seine Rolle hinausgehen, ist der Schaden, den er anrichten kann – ob absichtlich oder versehentlich – nur durch das begrenzt, was er erreichen kann. PoLP-Grenzwerte, die erreicht werden.
Bei verschiedenen Regulierungsstandards und Compliance-Frameworks gilt das Prinzip der minimalen Berechtigung als grundlegende Anforderung, um den Zugriff auf sensible Daten einzuschränken.
PoLP beginnt mit einer Default-Deny-Haltung. Jeder Benutzer, jede Anwendung und jeder Prozess beginnt mit null Zugriffsrechten. Berechtigungen werden nur bei Bedarf hinzugefügt. Berechtigungen werden auf eine bestimmte Aufgabe oder eine definierte Rolle beschränkt, anstatt auf Dienstalter, Bequemlichkeit oder andere weniger relevante Kriterien. Jeder Benutzer erhält nur die Mindestzugriffsrechte, die für seine Arbeit erforderlich sind, wie in formellen Zugriffsrichtlinien dokumentiert, die von den Identitäts- und Sicherheitsteams festgelegt werden.
In der Praxis bedeutet das, dass PolP granular werden kann.
Erwägen Sie ein rollenbasiertes Zugriffskontrollsystem (RBAC). Im Rahmen der Standard-RBAC kann ein Kundensupport-Mitarbeiter umfassenden Zugriff auf das Abrechnungssystem des Unternehmens erhalten. In einem RBAC-System, das nach dem Prinzip der minimalen Berechtigungen arbeitet, erhält derselbe Agent möglicherweise standardmäßig nur Leseberechtigungen. Wenn für ein bestimmtes Ticket beispielsweise die Aktualisierung von Kundendaten erforderlich ist, kann der Agent für diese Interaktion einen temporären Zugriff anfordern.
Das Prinzip der minimalen Berechtigungen gilt in vier Phasen des Zugriffslebenszyklus.
Wenn neu in einem Unternehmen ist, eine neue Position einnimmt oder ein Konto mit einer neuen Ressourcen einrichtet, erhält er grundlegende Zugriffsrechte. Der Zugriff kann rollenbasiert, attributbasiert oder bei Bedarf ohne Dauerberechtigungen bereitgestellt werden, je nachdem, welches Zugriffsmodell verwendet wird.
Unabhängig vom Modell trägt PoLP dazu bei, dass der Zugriff stets auf das für die jeweilige Rolle oder Aufgabe notwendige Minimum beschränkt werden muss. Zum Beispiel könnte ein neuer Finanzanalyst bei einer Bank technisch Zugang zu einer Vielzahl von Berichtswerkzeugen und Datensatz haben. Im Rahmen von PoLP erhält der Analyst jedoch nur die spezifischen Dashboard und Datensatz, die er für seine aktuelle Arbeit benötigt, nicht alles, was die Tools bieten könnten. Wenn sich ihre Zuständigkeiten ändern oder erweitern, wird der Zugang entsprechend angepasst.
Wenn Nutzer aktiv Berechtigungen ausüben, setzen Zugriffskontrollmechanismen die während der Bereitstellung gesetzten Boundary während des normalen Arbeitsverlaufs durch.
Beispielsweise kann der zuvor erwähnte Finanzanalyst Abfragen auf den Datensätzen durchführen, für deren Zugriff ihm die entsprechenden Berechtigungen erteilt wurden. Versucht er jedoch, eine Datei außerhalb seines Berechtigungsbereichs zu öffnen, wird ihm der Zugriff verweigert. Die bei der Bereitstellung festgelegte Boundary bleibt bestehen.
Wenn derselbe Analyst vorübergehend für ein anderes Projekt eingesetzt wird und Zugriff auf einen anderen Datensatz benötigt, kann er einen Zugriffsantrag absenden. Das IAM-System bewertet sie – prüft Identität, Rolle, Kontext und Absicht – und erteilt die zusätzliche Genehmigung für die Dauer dieses Projekts. Nach Beendigung des Vorgangs wird der erweiterte Zugriff widerrufen.
Identitäts- und Sicherheitsteams führen regelmäßige Audits durch, um zu überprüfen, ob Berechtigungen und Zugriffsrichtlinien immer noch den Verantwortlichkeiten der Benutzer, den Netzwerkkonfigurationen, dem Geschäftsbetrieb und anderen relevanten Kriterien entsprechen. Diese reviews können helfen, eine Reihe häufiger Zugriffsprobleme aufzudecken, beispielsweise ein Mitarbeiter, der das Team gewechselt hat, aber alle seine alten Berechtigungen behalten hat, oder ein Auftragnehmerkonto, das nie deaktiviert wurde.
Wenn der Zugriff nicht mehr benötigt wird – beispielsweise weil jemand das Unternehmen verlassen hat, das Team gewechselt hat oder eine Aufgabe abgeschlossen hat – werden die Berechtigungen widerrufen. Anhaltender Zugriff auf alte oder vergessene Konten ist eine häufige Sicherheitslücke. Oft beobachtet niemand, was auf ihnen passiert, was die Konten zu leichten Zielen für Angreifer macht. Die ordnungsgemäße Deprovisionierung von Konten hilft Unternehmen, ihre Angriffsfläche zu reduzieren und unbefugten Zugriff durch kompromittierte inaktive Konten zu verhindern.
Das Prinzip der minimalen Berechtigungen und Zero-Trust-Sicherheit überschneiden sich, sind aber nicht dasselbe. Zero-Trust ist eine Cybersicherheit -Architektur, die darauf ausgeht, dass man niemals jedem Zugriffsantrag vertrauen und ihn stets überprüfen sollte, egal woher er kommt. Das Prinzip der minimalen Rechtevergabe ist ein Modell dafür, wie viel Zugriff auf eine legitime Anfrage gewährt werden muss.
Zero Trust lehnt das alte Perimetermodell ab, das davon ausging, dass alles innerhalb der Netzwerk-Firewall sicher ist. Zero Trust erkennt an, dass Angreifer den äußeren Perimeter überwinden können und Insider ebenfalls Sicherheitsverletzungen verursachen können.
Bei Zero Trust wird standardmäßig kein Benutzer, kein Gerät und keine Anwendung als vertrauenswürdig eingestuft, auch nicht im Unternehmensnetzwerk. Jede Zugriffsanfrage wird auf der Grundlage von Identität, Gerät, Standort und Verhaltensmustern bewertet. Selbst nach der Authentifizierung erhalten Nutzer nur den Mindestzugriff, den sie für das, was sie gerade tun, benötigen.
Mit anderen Worten: Zero Trust kontrolliert die Bedingungen für die Gewährung des Zugriffs, während PoLP den Umfang kontrolliert. Zusammen ermöglichen sie einen tiefgreifenden Abwehransatz für das Zugriffsmanagement.
Just-in-time (JIT) Zugriff ist eine Möglichkeit, PoLP zu implementieren. Es wird oft als der strengste und detaillierteste Ausdruck des Prinzips der minimalen Berechtigungen angesehen, weil es dauerhafte Berechtigungen vollständig ausschließt. Das bedeutet, dass es kein grundlegendes Zugriffsniveau bereitstellt und darüber hinausgehende Zugriffsrechte verwaltet. Stattdessen gewährt JIT auf Abruf Zugriff für eine bestimmte Aufgabe und widerruft ihn automatisch, sobald die Aufgabe abgeschlossen ist.
Zum Beispiel hat ein Datenbankingenieur, der ein Migrationsskript auf einer Produktionsdatenbank ausführen muss, überhaupt keinen festen Zugriff auf dieses System. Stattdessen würden sie Zugang für ein vierstündiges Zeitfenster beantragen, ihn erhalten, ihn nutzen und ihn dann wieder verlieren. Es gibt keine Ausgangslage und keine verbleibenden Berechtigungen.
Für Unternehmen, die PoLP so strikt wie möglich durchsetzen wollen, ist JIT oft der effektivste Ansatz. Wenn niemand dauerhaft Zugriff hat, gibt es keine inaktiven Konten oder verbliebenen Berechtigungen, die Hacker ausnutzen könnten. Dies kann jedoch auch Herausforderungen mit sich bringen. Die Bereitstellung aller Komponenten auf Abruf kann zu Reibungsverlusten im Betrieb führen, insbesondere bei Routineaufgaben, und die Integration von JIT in Legacy-Systeme und Cloud kann technisch komplex sein.
Unternehmen setzen PoLP durch Zugriffskontrollmodelle um, die Frameworks sind, die definieren, wie Berechtigungen zugewiesen, verwaltet und überprüft werden.
Zwei Sicherheitsmodelle sind in PoLP-Implementierungen üblich: rollenbasierte Zugriffskontrolle und attributbasierte Zugriffskontrolle.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) gruppiert Berechtigungen in vordefinierte Benutzerrollen – „Finanzanalyst“, „Netzwerkingenieur“, „Help-Desk-Techniker“ – und weist Personen diesen Rollen zu, anstatt Berechtigungen einzeln für jeden Benutzer zu konfigurieren. Die Struktur spiegelt die Arbeitsweise der meisten Organisationen wider, mit Abteilungen, Titeln und Berichtslinien.
Obwohl RBAC sicherer ist als viele andere Zugangsmodelle, erreicht es selten allein das geringste Privileg. Stattdessen muss es häufig mit anderen Kontrollen wie reviews und JIT-Bereitstellung kombiniert werden.
Beispielsweise könnte die Standard-RBAC für jede Rolle einen Satz von festen Berechtigungen erstellen, während die Least-Privilege-RBAC anstelle von festen Berechtigungen JIT verwenden könnte.
Während RBAC Berechtigungen basierend auf der Identität des Benutzers zuweist, trifft ABAC Entscheidungen auf Grundlage eines breiteren Spektrums an Attributen. Zu den Attributen können Merkmale des Benutzers (Abteilung, Tätigkeitsebene, Standort), der Ressource (Vertraulichkeitsklassifizierung, Datentyp), der Umgebung (Tageszeit, Netzwerk, Gerätetyp) und der angeforderten Aktion (Lesen, Schreiben, Löschen) gehören.
Eine ABAC-Richtlinie in einem Finanzdienstleistungsunternehmen könnte beispielsweise einem Analysten den Zugriff auf sensible Transaktionsdaten nur während der Geschäftszeiten, nur von einem verwalteten Laptop und nur bei Verbindung mit dem Firmennetzwerk erlauben. Derselbe Analyst, der versucht, um Mitternacht dieselben Daten von einem privaten Telefon über das WLAN am Flughafen abzurufen, würde blockiert werden.
Viele PoLP-Implementierungen verwenden ABAC, weil es Zugriffsentscheidungen durch die Verwendung einer komplexen Kombination aus Benutzer, Ressource, Kontext und Aktion sehr präzise eingrenzen kann. Und viele der Werkzeuge, auf die PoLP angewiesen ist – wie zum Beispiel Just-in-Time-Zugriff – nutzen eine Form von ABAC, um Zugriffsentscheidungen zu treffen.
Während Zugriffskontrollmodelle definieren, wie Berechtigungen strukturiert sein sollten, helfen IAM-Tools bei der Durchsetzung dieser Berechtigungen. Diese Tools verwalten, überwachen und kontrollieren den Benutzerzugriff in großem Maßstab auf lokalen Endgeräten, Rechenzentren und Cloud.
Privileged Access Management (PAM) -Tools konzentrieren sich auf die risikoreichsten Konten: Superuser-Konten, Servicekonten und andere privilegierte Benutzer mit Administratorrechten. Ein kompromittiertes privilegiertes Konto kann die gesamte Systemkonfiguration, Benutzerdatenbank und Verschlüsselung offenlegen, nicht nur die Daten einer Person.
PAM-Tools bekämpfen dieses Risiko, indem sie privilegierte Anmeldedaten in verschlüsselten Vaults speichern, Sitzungen protokollieren und Genehmigungs-Workflows durchsetzen, sodass erhöhte Rechte stets kontrolliert, überwacht und zeitlich begrenzt werden.
Ein Datenbankadministrator, der für die Wartung Root-Zugriff benötigt, kann sich beispielsweise nicht einfach anmelden, wann immer er möchte. Sie müssen Zugriff beantragen, eine Genehmigung einholen und ihre Arbeit in einem bestimmten Zeitfenster abschließen.
Identity Governance and Administration (IGA)- Plattformen verknüpfen das Zugriffsmanagement mit dem Lebenszyklus der Mitarbeiter. Sie sind mit HR-Systemen verbunden, sodass sich die Zugriffsrechte automatisch anpassen, wenn jemand dem Unternehmen beitritt, Teams verschiebt oder es verlässt. Diese Automatisierung kann dazu beitragen, die Bereitstellung und Aufhebung von Berechtigungen zu optimieren und gleichzeitig eine schleichende Ausweitung der Berechtigungen zu verhindern.
Automatisierte IGA-Workflows sind in großen Organisationen wichtig, da die manuelle Verwaltung der Bereitstellung und Entzug von Berechtigungen zu Überberechtigungen und nicht deaktivierten Konten führen kann.
PoLP ist zwar leicht anzustreben, aber schwieriger aufrechtzuerhalten.
Unter Privilegienschleichung versteht man den allmählichen Aufbau von Zugriffsrechten, wenn Benutzer ihre Rollen wechseln, Nebenprojekte übernehmen oder vorübergehende Berechtigungen erwerben, an deren Widerruf sich niemand denkt.
Ein Marketinganalyst wechselt beispielsweise ins Produktteam, behält aber weiterhin Zugriff auf das gemeinsame Marketing-Laufwerk und das Analyse-Dashboard des Teams. Oder ein Entwickler erhält vorübergehenden Zugriff auf eine Produktionsdatenbank, um ein Kundenproblem zu beheben, und dieser vorübergehende Zugriff wird durch Trägheit dauerhaft.
Im Laufe der Zeit führen diese angehäuften übermäßigen Berechtigungen zu aufgeblähten Accounts mit weit mehr Zugriffsrechten, als eine einzelne Rolle erfordert. Die Nutzer selbst sind sich möglicherweise nicht bewusst, was sie erreichen können.
Das geringste Privileg, das zu weit genommen wird, kann die Arbeit zum Erliegen bringen. Wenn ein Mitarbeiter ein Ticket einreichen und zwei Tage warten muss, um Zugang zu einem System zu erhalten, das er für seine Arbeit am Nachmittag benötigt, könnte er versuchen, Umwege zu finden: die Zugangsdaten eines Kollegen ausleihen, ein gemeinsames Servicekonto verwenden oder auf ein nicht genehmigtes Tool zurückgreifen, das keine Genehmigung der IT-Abteilung erfordert. Diese Umgehungslösungen können dann größere Sicherheitsrisiken bergen als eine etwas permissivere Zugriffsrichtlinie.
Laut dem Cost of a Data Breach Report war Schatten-KI – also nicht genehmigte künstliche Intelligenz – bei 20 % der Datenschutzverletzungen ein Faktor.
Schatten-KI ist zum Teil ein Problem der geringsten Privilegien. Wenn genehmigte Tools zu stark eingeschränkt oder zu langsam zugänglich sind, könnten die Leute versucht sein, sie zu umgehen.
Unternehmen können helfen, diese Anforderungen auszugleichen, indem sie daran arbeiten, den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten und schnell zu gewähren. Self-Service-Portale, automatisierte Genehmigungs-Workflow und Just-in-Time-Zugriff können dabei helfen, genau die richtigen Berechtigungen für genau die Dauer der jeweiligen Aufgabe bereitzustellen.
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