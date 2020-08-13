Im Gegensatz zur vorausschauenden Überwachung ist die vorausschauende Wartung ein Ansatz, bei dem anhand spezifischer Daten und bestimmter Algorithmen der beste Zeitpunkt für die Durchführung der Wartung ermittelt wird. Das Ziel ist es, die Wartung dann durchzuführen, wenn sie notwendig ist, und nicht einfach nur in regelmäßigen Abständen.

Vergleichen Sie es mit einem Ölwechsel an Ihrem Auto. Manche Hersteller empfehlen, das Öl im Auto alle 3.000 Meilen zu wechseln, weil das leicht zu verstehen und leicht zu messen ist. Je nach Fahrgewohnheiten kann das alle drei Monate oder auch einmal im Jahr bedeuten. Das berücksichtigt jedoch möglicherweise nicht ausreichend die Fahrbedingungen, die die Qualität des Öls beeinflussen könnten. Manche Leute wechseln ihr Öl lieber alle paar Monate, anstatt die Kilometerzahl als Indikator zu verwenden. Je nach Fahrgewohnheiten und Fahrbedingungen kann das zu oft oder zu wenig sein.

Um bei der Analogie mit dem Auto zu bleiben, würden die Methoden der vorausschauenden Wartung Informationen über den Zustand des Motors, die Gewohnheiten des Fahrers und die Fahrbedingungen erfassen. Diese Informationen werden dann genutzt, um den besten Zeitpunkt für einen Ölwechsel am Fahrzeug zu bestimmen. Der Nutzen besteht darin, dass der Fahrer nur so viel Geld ausgeben muss, wie für eine optimale Wartung nötig ist.

In der Fertigung nutzen Algorithmen zur vorausschauenden Wartung historische Leistung, zusammen mit kontinuierlich aktualisierten Faktoren wie Alter und Häufigkeit der Wartung. Die Anwendung korreliert alle der Informationen, um die Wartung besser zu steuern, anstatt sich einfach nur an vorgegebene Zeitpläne zu halten. Dieser Ansatz hat jedoch Vor- und Nachteile. Im Allgemeinen sorgt dies für eine bessere Entscheidungsfindung, geringere Kosten und zuverlässigere Anlagen.