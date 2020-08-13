Vorausschauendes Monitoring ist ein bahnbrechendes Konzept in nahezu jeder Branche. Die Fähigkeit, genaue Vorhersagen zu treffen, ist so wertvoll – für so viele –, dass ganze Unternehmen darauf ausgerichtet sind, anderen Branchen, insbesondere der industriellen Fertigung, bei allem zu helfen, von der Fernüberwachung von Anlagen über die vorausschauende Wartung bis hin zum Asset-Management. Aber was lässt sich vorhersagen? Wie kann dies in bestehende Infrastrukturen integriert werden? Und was ist nötig, um dies in die Tat umzusetzen?
Die vorausschauende Überwachung für die industrielle Fertigung unterscheidet sich von einem anderen angestrebten Ziel – auf das wir gleich noch eingehen werden – der vorausschauenden Wartung. Im ersten Fall, der Fernüberwachung von Vermögenswerten (Remote Asset Monitoring), ermöglichen es Systeme einem Unternehmen, das Verhalten von Datenpunkten im Laufe der Zeit zu überwachen und zu beobachten. Das Ziel ist es, festzustellen, ob etwas getan werden muss und was diese Aufgabe ist – nicht, wann eine vorgeschriebene Aufgabe zu erledigen ist.
Die prädiktive Überwachung nutzt KI, um zu erkennen, was sonst unmöglich zu sehen wäre. Sie führt keine Korrelationen durch und bietet keine Erkenntnisse. Der Benutzer wird lediglich auf die Verhaltensänderung aufmerksam gemacht und wendet sein Wissen über den Prozess und seine eigenen Fähigkeiten an, um festzustellen, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind. Der kritische Unterschied ist, dass der Nutzer die Aktion vorschreibt.
Im Gegensatz zur vorausschauenden Überwachung ist die vorausschauende Wartung ein Ansatz, bei dem anhand spezifischer Daten und bestimmter Algorithmen der beste Zeitpunkt für die Durchführung der Wartung ermittelt wird. Das Ziel ist es, die Wartung dann durchzuführen, wenn sie notwendig ist, und nicht einfach nur in regelmäßigen Abständen.
Vergleichen Sie es mit einem Ölwechsel an Ihrem Auto. Manche Hersteller empfehlen, das Öl im Auto alle 3.000 Meilen zu wechseln, weil das leicht zu verstehen und leicht zu messen ist. Je nach Fahrgewohnheiten kann das alle drei Monate oder auch einmal im Jahr bedeuten. Das berücksichtigt jedoch möglicherweise nicht ausreichend die Fahrbedingungen, die die Qualität des Öls beeinflussen könnten. Manche Leute wechseln ihr Öl lieber alle paar Monate, anstatt die Kilometerzahl als Indikator zu verwenden. Je nach Fahrgewohnheiten und Fahrbedingungen kann das zu oft oder zu wenig sein.
Um bei der Analogie mit dem Auto zu bleiben, würden die Methoden der vorausschauenden Wartung Informationen über den Zustand des Motors, die Gewohnheiten des Fahrers und die Fahrbedingungen erfassen. Diese Informationen werden dann genutzt, um den besten Zeitpunkt für einen Ölwechsel am Fahrzeug zu bestimmen. Der Nutzen besteht darin, dass der Fahrer nur so viel Geld ausgeben muss, wie für eine optimale Wartung nötig ist.
In der Fertigung nutzen Algorithmen zur vorausschauenden Wartung historische Leistung, zusammen mit kontinuierlich aktualisierten Faktoren wie Alter und Häufigkeit der Wartung. Die Anwendung korreliert alle der Informationen, um die Wartung besser zu steuern, anstatt sich einfach nur an vorgegebene Zeitpläne zu halten. Dieser Ansatz hat jedoch Vor- und Nachteile. Im Allgemeinen sorgt dies für eine bessere Entscheidungsfindung, geringere Kosten und zuverlässigere Anlagen.
Wenn es um die Zuverlässigkeit von Anlagen geht, sind Fernüberwachungs- und Asset-Management-Funktionen von entscheidender Bedeutung, denn die Anlagen altern, die Prozesse ändern sich, die Technologie ändert sich, die Menschen ziehen weiter und die Maschinen entwickeln sich weiter. Das führt dazu, dass Dinge schiefgehen.
Das bringt uns zurück zur prädiktiven Überwachung, die darauf abzielt, ein bevorstehendes Ereignis zu erkennen und dabei auch die Fähigkeiten von Experten zu nutzen. Dieser Ansatz erfordert zwar einen menschlichen Vermittler, aber die Breite und Tiefe des Einblicks durch KI liefert eine enorme Menge an Erkenntnissen. Vorhersagen mit KI-Modellen sind eine wertvolle Sache, wenn Sie das Modell trainiert und alle möglichen Variablen berücksichtigt haben. Bis dahin können Menschen mit Hilfe von KI-Einsichten die Dinge auf eine wirklich vorausschauende Weise sehen.
Selbst wenn ein Ereignis schnell oder plötzlich eintritt, ermöglichen es prädiktive Überwachungstools und Ressourcen den Support-Teams, die Ursachen schneller zu isolieren, als dies mit anderen Ansätzen der Fall wäre. Selbst wenn die vorausschauende Überwachung einen Ausfall nicht verhindern kann, beschleunigt der Ansatz die Rückkehr zur Betriebszeit. In Zeiten, in denen eine Stunde Ausfallzeit weit über 100.000 USD kosten kann, kann die Fähigkeit, schneller zu reagieren und Vorfälle zu beheben, die Kosten drastisch senken.
Durch die Nutzung von KI können Hersteller die Vorteile des Remote Asset Monitoring in großem Maßstab nutzen, auch wenn die Plattform nicht alle vordefinierten Sollwerte versteht. Die menschliche Analyse von KI-gestützten Erkenntnissen macht sie wertvoll und ist entscheidend dafür, dass die KI das Wann, Was, Warum und Wie lernt. Die vorausschauende – prädiktive – Überwachung hat ein enormes Potenzial, die Zuverlässigkeit der Produktion auf eine Weise zu verbessern, die sich von den aktuellen SCADA-Technologien oder anderen implementierungsintensiven Softwarelösungen unterscheidet.
