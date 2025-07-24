8 Minuten
In der Automobilwelt steht OEM für „Original Equipment Manufacturer“. Diese Unternehmen entwerfen und bauen Fahrzeuge und produzieren auch die bei der Produktion verwendeten Teile. Zu den wichtigsten Automobilherstellern gehören BMW, Ford, General Motors, Honda und Toyota.
Ein „OEM-Teil“ ist ein Autoteil, das vom Originalhersteller oder einem zugelassenen OEM-Lieferanten für ein neues Fahrzeug hergestellt wird. Diese OEM-Autoteile haben die gleiche Qualität, Passgenauigkeit und Funktion wie das Original. Im Gegensatz zu OEM-Teilen werden Aftermarket-Teile von Drittunternehmen hergestellt und variieren in der Regel in der Qualität.
OEMs sind am gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs beteiligt – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Fertigung und Garantieabdeckung. Sie tragen zur Gewährleistung von Sicherheit, Einhaltung von Umweltvorschriften und Leistung bei. Da sie für das OEM-Endprodukt verantwortlich sind, kontrollieren OEM-Unternehmen die Art und Weise, wie die Komponenten am Fließband hergestellt werden, streng.
Heute bezeichnet OEM die Teile selbst, nicht nur den Hersteller. Wenn eine Werkstatt beispielsweise OEM-Bremsbeläge verwendet, baut sie Beläge ein, die denen entsprechen, die ursprünglich mit dem Auto geliefert wurden. Viele Menschen bevorzugen diese Originalteile wegen ihrer Zuverlässigkeit und Konsistenz.
Da Fahrzeuge zunehmend softwaregesteuert werden, enthalten OEM-Teile jetzt über physische Komponenten hinaus eingebettete Software und digitale Systeme. In softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs) entwickeln oder genehmigen OEMs eng integrierte Software, die wichtige Hauptmerkmale wie Bremsen, Lenkung, Infotainment und Batteriemanagement steuert. Künstliche Intelligenz (KI) spielt bei diesem Wandel eine wachsende Rolle, indem sie die Softwareentwicklung prägt, Fertigungsprozesse verbessert und zu einem integralen Bestandteil der Fahrzeuge selbst wird .
OEMs bauen mehr als nur Autos, sie gestalten die Zukunft der Automobilindustrie. Sie setzen die Maßstäbe dafür, was in ein Auto eingebaut wird und wie es funktionieren sollte. Unabhängig davon, ob Sie ein neues Auto kaufen oder ein Teil austauschen, kann Ihnen das Wissen, ob es sich um ein OEM-Modell handelt, dabei helfen, die Herkunft und die erwartete höhere Qualität zu verstehen.
OEMs sind das Rückgrat der Automobilbranche. Sie beaufsichtigen alles vom Design und der Technik über das Konzept bis zur Fertigstellung. Sie koordinieren die Produktion, Sicherheitstests und die Lieferkettenlogistik. Sie sind die Drehscheibe, um die herum Zulieferer, Händler, Servicenetze und sogar Aufsichtsbehörden tätig sind.
Die OEMs bestimmen auch die Richtung der Branche. Sie investieren in Forschung und Entwicklung, definieren die Plattformen, auf denen Fahrzeuge aufbauen, und treiben große Veränderungen wie Elektrifizierung und Automatisierung voran. Ihre Entscheidungen wirken sich auf die Autos aus, die wir fahren, darauf, wie Fabriken gebaut werden, wie Teile beschafft werden und wie Technologien branchenweit eingeführt werden. Kurz gesagt: OEMs stellen nicht nur Autos her, sondern prägen die Funktionsweise des gesamten Automobil-Ökosystems.
Um die Rolle der OEMs besser zu verstehen, ist es hilfreich, zu sehen, wie sie sich von VARs und Aftermarket-Teilen unterscheiden.
OEMs und VARs werden oft verwechselt, aber sie spielen in der Automobillieferkette unterschiedliche Rollen. Ein OEM entwirft und baut Fahrzeuge oder Teile von Anfang bis Ende. OEM-Unternehmen wie Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan und GM entwickeln, fertigen und verkaufen ihre Autos über Händlernetze. Sie sind für die Einhaltung der Sicherheits-, Qualitäts- und Regulierungsstandards in großem Maßstab verantwortlich.
Ein VAR übernimmt ein bestehendes Fahrzeug oder eine Komponente eines OEMs und passt es für einen bestimmten Zweck an. Sie bauen das Basisfahrzeug nicht – sie modifizieren es. Ein VAR könnte zum Beispiel einen Volkswagen ID Buzz in eine mobile Werkstatt oder ein behindertengerechtes Fahrzeug umbauen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass OEMs das Originalprodukt für breite Märkte entwickeln, während VARs es mit zusätzlichen Merkmalen oder Funktionen an Nischenbedürfnisse anpassen.
OEM-Teile und Nachmarkt-Teile ersetzen beide Fahrzeugkomponenten, aber sie stammen aus unterschiedlichen Quellen. OEM-Teile werden vom Originalhersteller des Fahrzeugs oder einem zugelassenen Teilehersteller hergestellt. Aftermarket-Teile, die von Drittanbietern hergestellt werden, die nicht mit dem Autohersteller verbunden sind, erfüllen oft die gleiche Funktion, unterscheiden sich aber in Design, Passform und Qualität.
Der Wettbewerb zwischen OEM- und Aftermarket-Teilen ist im Laufe der Jahrzehnte gewachsen. Aftermarket-Optionen kosten oft weniger und sind breiter verfügbar. Ihre Erschwinglichkeit ist für preisbewusste Verbraucher und unabhängige Werkstätten attraktiv. Einige Aftermarket-Hersteller versuchen sogar, die OEM-Designs durch verbesserte Funktionen oder Materialien zu verbessern. Der Kompromiss ist die Konsistenz: Einige Aftermarket-Teile können mit Teilen in Erstausrüsterqualität mithalten, während es bei anderen Probleme mit der Passform und Haltbarkeit geben kann.
OEMs werben für ihre Teile für Qualität, Zuverlässigkeit und Garantieschutz. Händler und zertifizierte Reparaturzentren müssen sie oft nutzen, um die Abdeckung aufrechtzuerhalten, und viele OEM-Komponenten sind so konzipiert, dass sie nur in integrierten Systemen funktionieren. Diese Dynamik hat die Debatten über das „Recht auf Reparatur“, geistiges Eigentum und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher angeheizt.
OEMs wollen Leistung und Markenintegrität unterstützen, während Aftermarket-Unternehmen auf Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit drängen. Letztlich hängt die Wahl davon ab, ob die Kunden Präzision und Garantieschutz oder niedrigere Preise und eine größere Auswahl bevorzugen.
Zu den üblichen OEM-Autoteilen im Automobilbereich gehören Komponenten, die für die Sicherheit, die Leistung und die Funktion eines Fahrzeugs im Alltag kritisch sind. Wenn ein Auto gebaut wird, gilt jedes Teil daran – vom Motor bis zu den Scheibenwischern – zu diesem Zeitpunkt als OEM.
Einige der häufigsten OEM-Automobilteile sind:
Stoßstangen, Kotflügel, Frontplatte und Spiegel werden oft nach einer Kollision durch OEM-Versionen ersetzt. Versicherungen und Werkstätten bevorzugen oft OEM-Karosserieteile, weil sie garantiert korrekt an die Fahrzeugstruktur passen und ausgerichtet sind. Diese Exaktheit trägt dazu bei, das ursprüngliche Erscheinungsbild und die Aerodynamik wiederherzustellen.
Bremsbeläge, Bremsscheiben und Bremssättel verschleißen mit der Zeit. Um eine zuverlässige Bremsleistung zu gewährleisten, werden in der Regel OEM-Ersatzteile verwendet.
Zu diesen Komponenten gehören Sensoren und Steuermodule; sie sind eine weitere große Kategorie. OEM-Sensoren werden mit exakten Toleranzen gebaut und sind entscheidend für Dinge wie Emissionskontrolle, Kraftstoffverbrauch und Warnsysteme im Armaturenbrett.
Riemen, Dichtungen, Wasserpumpen und Steuerketten werden häufig durch OEM-Teile ersetzt, insbesondere bei planmäßigen Wartungen. Diese Systeme sind eng aufeinander abgestimmt, so dass die Abhängigkeit von OEMs dazu beiträgt, sicherzustellen, dass sie im Rest des Motors korrekt funktionieren.
Mit der zunehmenden Digitalisierung von Fahrzeugen ist Software zu einer Kernkategorie von OEM-Teilen geworden. IBM Forschungen prognostizieren, dass im Jahr 2030 voraussichtlich 90 % aller fahrzeugbezogenen Innovationen aus Software bestehen werden.1 Diese Kategorie umfasst Betriebssysteme, Firmware und Steuerungssoftware, die alles von der Leistung und der Bremsfunktion bis hin zu Infotainment und Navigation verwalten.
Moderne Fahrzeuge sind auf Dutzende von elektronischen Steuergeräten (ECUs) angewiesen, auf denen jeweils eine vom OEM entwickelte Software läuft, um eine präzise Kommunikation und Funktion im gesamten Fahrzeug zu unterstützen. Diese Systeme sind für die Fahrzeugfunktion und -sicherheit von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei Hybrid-, Elektro- und SDVs. Unternehmen wie Bosch spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Bereitstellung vieler dieser integrierten Systeme.
Generative KI spielt in diesem Bereich eine wichtige Rolle, da die Automobilhersteller nach Möglichkeiten suchen,große Sprachmodelle (LLMs) in ihre Fahrzeuge einzubetten. Diese KI-Systeme können fortschrittliche Funktionen wie Echtzeit-Diagnose, personalisierte Fahrer-Interaktionen, erweiterte Fahrer-Assistenzsysteme (ADAS) und automatisiertes Fahren unterstützen.
So entwickelt BMW beispielsweise ein neues Fahrerassistenzsystem für seine Fahrzeuge der Neuen Klasse 2025, indem es Amazon Web Services (AWS) nutzt. Das System nutzt cloudbasierte Tools zur Verbesserung von Sicherheit und Funktion.2
Wie bei anderer OEM-Software müssen diese KI-gestützten Komponenten eng in die Architektur des Fahrzeugs integriert werden, um Sicherheit, Leistung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Wie bei der Hardware warten, aktualisieren und sichern die OEMs diese Komponenten – häufig mithilfe von drahtlosen Updates und proprietären Tools, um diese bereitzustellen.
Stoßdämpfer, Federbeine und Querlenker werden ebenfalls häufig ausgetauscht und oft durch OEM-Versionen ersetzt, um die Fahr- und Handhabungseigenschaften des Fahrzeugs zu erhalten.
Zu den Hauptvorteilen von OEMs in der Automobilbranche gehören:
Verantwortlichkeit: Da die OEMs für das gesamte Fahrzeug verantwortlich sind, gibt es eine klare Verantwortungskette, wenn etwas nicht funktioniert. Auf diese Weise ist es einfacher, Probleme zu verfolgen und den Fahrzeughersteller zur Verantwortung zu ziehen, sei es durch Rückrufe oder Service-Bulletins.
Kompatibilität: Da OEM-Teile speziell für eine bestimmte Marke und ein bestimmtes Modell entwickelt werden, gibt es kein Rätselraten über Passform oder Funktion. Sie sind so konstruiert, dass sie sich nahtlos in die übrigen Systeme des Fahrzeugs einfügen, was dazu beiträgt, Komplikationen bei Reparaturen oder Rücksendungen an den Lieferanten oder die Ersatzteilabteilung zu vermeiden.
Qualität und Zuverlässigkeit: OEM-Teile werden nach den gleichen Spezifikationen hergestellt wie die Originalteile im Fahrzeug. Autohersteller testen diese Komponenten, um strenge Standards für Sicherheit, Leistung und Haltbarkeit zu erfüllen. Diese Konsistenz gibt den Verbrauchern das Vertrauen, dass das Teil wie vorgesehen passt und funktioniert.
Wiederverkaufswert: Fahrzeuge, die mit Originalteilen gewartet werden, können einen höheren Wiederverkaufswert haben. Käufer und Händler achten oft auf Serviceunterlagen, aus denen hervorgeht, dass das Auto mit Originalkomponenten repariert wurde, da dies auf eine bessere langfristige Zuverlässigkeit schließen lässt.
Garantieabdeckung: OEM-Teile werden oft mit einer Herstellergarantie geliefert. Durch den Einbau von Aftermarket-Teilen kann die Garantie eines Fahrzeugs erloschen sein, aber die Entscheidung für OEM-Komponenten trägt dazu bei, diesen Schutz aufrechtzuerhalten.
Erstausrüsterteile bieten zwar viele Vorteile, haben aber auch einige Nachteile, die Sie berücksichtigen sollten:
Höhere Kosten: OEM-Ersatzteile sind teurer als Aftermarket-Alternativen, manchmal sogar sehr viel teurer.
Weniger Vielfalt: OEM-Teile haben ein einheitliches Design, während die Optionen für den Nachrüstmarkt Upgrades oder spezielle Funktionen bieten können.
Eingeschränkte Verfügbarkeit: Sie sind möglicherweise nicht so allgemein verfügbar, insbesondere für ältere oder weniger verbreitete Fahrzeugmodelle.
Leistungsprobleme: Trotz des Preises sind OEM-Teile in Bezug auf Leistung oder Haltbarkeit den hochwertigen Aftermarket-Optionen nicht unbedingt überlegen.
