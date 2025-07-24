Ein „OEM-Teil“ ist ein Autoteil, das vom Originalhersteller oder einem zugelassenen OEM-Lieferanten für ein neues Fahrzeug hergestellt wird. Diese OEM-Autoteile haben die gleiche Qualität, Passgenauigkeit und Funktion wie das Original. Im Gegensatz zu OEM-Teilen werden Aftermarket-Teile von Drittunternehmen hergestellt und variieren in der Regel in der Qualität.

OEMs sind am gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs beteiligt – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Fertigung und Garantieabdeckung. Sie tragen zur Gewährleistung von Sicherheit, Einhaltung von Umweltvorschriften und Leistung bei. Da sie für das OEM-Endprodukt verantwortlich sind, kontrollieren OEM-Unternehmen die Art und Weise, wie die Komponenten am Fließband hergestellt werden, streng.

Heute bezeichnet OEM die Teile selbst, nicht nur den Hersteller. Wenn eine Werkstatt beispielsweise OEM-Bremsbeläge verwendet, baut sie Beläge ein, die denen entsprechen, die ursprünglich mit dem Auto geliefert wurden. Viele Menschen bevorzugen diese Originalteile wegen ihrer Zuverlässigkeit und Konsistenz.

Da Fahrzeuge zunehmend softwaregesteuert werden, enthalten OEM-Teile jetzt über physische Komponenten hinaus eingebettete Software und digitale Systeme. In softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs) entwickeln oder genehmigen OEMs eng integrierte Software, die wichtige Hauptmerkmale wie Bremsen, Lenkung, Infotainment und Batteriemanagement steuert. Künstliche Intelligenz (KI) spielt bei diesem Wandel eine wachsende Rolle, indem sie die Softwareentwicklung prägt, Fertigungsprozesse verbessert und zu einem integralen Bestandteil der Fahrzeuge selbst wird .

OEMs bauen mehr als nur Autos, sie gestalten die Zukunft der Automobilindustrie. Sie setzen die Maßstäbe dafür, was in ein Auto eingebaut wird und wie es funktionieren sollte. Unabhängig davon, ob Sie ein neues Auto kaufen oder ein Teil austauschen, kann Ihnen das Wissen, ob es sich um ein OEM-Modell handelt, dabei helfen, die Herkunft und die erwartete höhere Qualität zu verstehen.