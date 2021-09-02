In den letzten 18 Monaten haben die Einzelhandelskunden ihren Fokus vom Einkaufen in physischen Geschäften auf das Online-Shopping verlagert, einschließlich der Online-Interaktion mit ihren lokalen Einzelhändlern. Der Einzelhandel stand vor der dringenden Notwendigkeit, seine operative Ausrichtung zu ändern und verstärkt auf E-Commerce und digitale Funktionen zu setzen. Einzelhändler, die bereits stark digital aufgestellt waren, befanden sich in einer deutlich vorteilhafteren Position als jene, die in ihrer digitalen Entwicklung noch nicht so weit waren.
Die zunehmende Bedeutung von digitaler Interaktion und Interaktion während der Pandemie wird wahrscheinlich bestehen bleiben und sogar zunehmen, da die Kunden in die Geschäfte zurückkehren und eine personalisiertere Erfahrung erwarten, die sie problemlos in ihre tägliche Routine integrieren können.
Da Einzelhandelsunternehmen bestrebt sind, flexibler auf Geschäfts- und Marktveränderungen zu reagieren, innovativer und differenzierter aufzutreten, spielt Flexibilität bei der Entwicklung von Anwendungen und der Verwaltung von Daten eine wichtige Rolle.
Die Verwaltung von Daten über Kunden, Produkte und betriebliche Abläufe ist für den Einzelhandel von zentraler Bedeutung. Je flexibler ein Unternehmen die Verwaltung dieser Daten gestalten kann, desto besser kann es auf unvorhergesehene Veränderungen in der Umgebung reagieren.
Im Bereich der Datenbankmanagementsysteme ist Flexibilität eines der Hauptvorteile von NoSQL-Datenbanken im Vergleich zu relationalen Datenbanken. Da NoSQL kein vordefiniertes Datenbankschema erfordert, eignet es sich besser für sich schnell ändernde Umgebungen und bietet Anwendungsentwicklern die Möglichkeit, das Datenmodell im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln, wenn sich die Anwendungsanforderungen ändern.
Dokumentenorientierte Datenbanken – eine spezielle Art von NoSQL-Datenbank – speichern Informationen in einem JSON-Dokumentenformat, in dem jedes Dokument selbst eine komplexe Datenstruktur darstellt. Dokumente können verschachtelte Strukturen verschiedener Datentypen enthalten. In einer dokumentenorientierten Datenbank können Benutzer Datenstrukturen abfragen und Dokumente bearbeiten, ohne die gesamte Datenbank zu blockieren. Da Anwendungsentwickler bei der Verwendung einer dokumentorientierten NoSQL-Datenbank kein starres Schema definieren und einhalten müssen, können sie Änderungen an Anwendungen flexibler vornehmen. Die Flexibilität und Skalierbarkeit dokumentenorientierter Datenbanken macht sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter folgende:
Ein Beispiel für eine dokumentenorientierte Datenbank ist Apache CouchDB. IBM bietet Cloudant an, eine auf CouchDB basierende Datenbank as Service (DBaaS), die in der IBM Cloud verfügbar ist.
Da IBM Cloudant auf CouchDB basiert, kann eine Anwendung die CouchDB-API mit Datenbanken in der IBM Cloud, in anderen Clouds, On-Prem und am Edge nutzen.
Eine Anwendung, die CouchDB-API verwendet, kann IBM Cloudant und zusätzliche Instanzen von CouchDB nutzen, die an anderen Standorten ausgeführt werden, um hybride und dokumentenorientierte Multicloud-Datenbanklösungen zu erstellen.
Zusätzlich zu den bereits beschriebenen gemeinsamen Vorteilen dokumentenorientierter Datenbanken bieten CouchDB und IBM Cloudant eine benutzerfreundliche Replikationsfunktion.
Die Möglichkeit, Daten einfach zwischen Datenbankinstanzen an verschiedenen Standorten zu replizieren, ist eine der wichtigsten Funktionen, die eine dokumentenorientierte Datenbank für viele Anwendungen bieten kann, auch im Einzelhandel.
So kann beispielsweise die Replikation von Daten zwischen Instanzen von Cloudant und/oder CouchDB verwendet werden, um den einfachen Datenaustausch zwischen einer zentralen Datenbank und separaten Datenbanken in jedem Einzelhandelsgeschäft zu ermöglichen, sowie zwischen der Datenbank in jedem Geschäft und allen Point-of-Sale-Geräten (Terminal, Tablet, Smartphone) in diesem Geschäft.
Die Replikation zwischen von CouchDB und Cloudant gehosteten Datenbanken kann auch genutzt werden, um Daten zwischen mobilen Anwendungen, Kiosken und einer einzigen zentralen Datenbank zu verschieben.
Eine weitere leistungsstarke Nutzung der Replikationsfähigkeiten von CouchDB dient als Grundlage für die Migration auf eine neue Infrastruktur, wenn dies erforderlich ist. Eine zuverlässige und benutzerfreundliche Replikationsfunktion bietet betriebliche und finanzielle Flexibilität, um eine bestehende Datenbank in einen neuen Cluster im selben Rechenzentrum, ein neues Rechenzentrum in einer anderen Stadt, von On-Prem in einen Cloud-Service oder zwischen zwei Cloud-Service-Anbietern zu verschieben.
Anwendungsentwickler, die neue und verbesserte E-Commerce-Funktionen und digitale Kundenbindung entwickeln möchten, sollten die Verwendung einer dokumentenorientierten NoSQL-Datenbank in Betracht ziehen, damit sich diese neuen Anwendungen leicht an antizipierte und unvorhergesehene zukünftige Veränderungen im Einzelhandel anpassen lassen.
