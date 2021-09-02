Ein Beispiel für eine dokumentenorientierte Datenbank ist Apache CouchDB. IBM bietet Cloudant an, eine auf CouchDB basierende Datenbank as Service (DBaaS), die in der IBM Cloud verfügbar ist.

Da IBM Cloudant auf CouchDB basiert, kann eine Anwendung die CouchDB-API mit Datenbanken in der IBM Cloud, in anderen Clouds, On-Prem und am Edge nutzen.

Eine Anwendung, die CouchDB-API verwendet, kann IBM Cloudant und zusätzliche Instanzen von CouchDB nutzen, die an anderen Standorten ausgeführt werden, um hybride und dokumentenorientierte Multicloud-Datenbanklösungen zu erstellen.

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen gemeinsamen Vorteilen dokumentenorientierter Datenbanken bieten CouchDB und IBM Cloudant eine benutzerfreundliche Replikationsfunktion.

Die Möglichkeit, Daten einfach zwischen Datenbankinstanzen an verschiedenen Standorten zu replizieren, ist eine der wichtigsten Funktionen, die eine dokumentenorientierte Datenbank für viele Anwendungen bieten kann, auch im Einzelhandel.

So kann beispielsweise die Replikation von Daten zwischen Instanzen von Cloudant und/oder CouchDB verwendet werden, um den einfachen Datenaustausch zwischen einer zentralen Datenbank und separaten Datenbanken in jedem Einzelhandelsgeschäft zu ermöglichen, sowie zwischen der Datenbank in jedem Geschäft und allen Point-of-Sale-Geräten (Terminal, Tablet, Smartphone) in diesem Geschäft.

Die Replikation zwischen von CouchDB und Cloudant gehosteten Datenbanken kann auch genutzt werden, um Daten zwischen mobilen Anwendungen, Kiosken und einer einzigen zentralen Datenbank zu verschieben.

Eine weitere leistungsstarke Nutzung der Replikationsfähigkeiten von CouchDB dient als Grundlage für die Migration auf eine neue Infrastruktur, wenn dies erforderlich ist. Eine zuverlässige und benutzerfreundliche Replikationsfunktion bietet betriebliche und finanzielle Flexibilität, um eine bestehende Datenbank in einen neuen Cluster im selben Rechenzentrum, ein neues Rechenzentrum in einer anderen Stadt, von On-Prem in einen Cloud-Service oder zwischen zwei Cloud-Service-Anbietern zu verschieben.

Anwendungsentwickler, die neue und verbesserte E-Commerce-Funktionen und digitale Kundenbindung entwickeln möchten, sollten die Verwendung einer dokumentenorientierten NoSQL-Datenbank in Betracht ziehen, damit sich diese neuen Anwendungen leicht an antizipierte und unvorhergesehene zukünftige Veränderungen im Einzelhandel anpassen lassen.