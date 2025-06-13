Dieser komplexe Prozess findet in der Regel im Rahmen von Konsolidierungsbemühungen statt, die durch Unternehmensumstrukturierungen, Fusionen und Übernahmen, Veräußerungen sowie Compliance- und behördliche Anforderungen vorangetrieben werden.

Neben dem Datentransfer umfasst die Tenant-to-Tenant Migration von Microsoft auch die Neuerstellung von Benutzerkonten und die Verlagerung ganzer Workloads, einschließlich Benutzerpostfächern, SharePoint-Sites, OneDrive-Dateien und Microsoft Teams-Kanälen. Dazu gehört auch die Migration von Sicherheitseinstellungen und Compliance-Richtlinien. Dieser Prozess erfordert eine sorgfältige Planung, um die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Datenintegrität und minimale Unterbrechungen der Endnutzererfahrungen zu gewährleisten.

Da der Markt für Cloud-Migration voraussichtlich von 232,51 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 806,41 Milliarden USD im Jahr 2029 wachsen wird, müssen Unternehmen darauf vorbereitet sein, komplexe Szenarien zu bewältigen. Wie bei der Migration von Microsoft 365 entstehen diese Szenarien, da sich die Cloud-Adoption und die Geschäftskonsolidierung weiter beschleunigen.1