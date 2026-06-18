Dieser Begriff umfasst die vielfältigen Produktionsmittel, die eine Fabrik verwendet, um Ressourcen in fertige Produkte umzuwandeln.

Die Kategorie beginnt mit den traditionellen Produktionsanlagen, die man üblicherweise mit der Fertigungsindustrie in Verbindung bringt:

Schwere Maschinen

Montageroboter

Computergestützte numerisch gesteuerte Maschinen (Computer Numerical Control, CNC)

Industrielaser

Handgeräte

Montagelinien

Förderbänder

Prüfausrüstung

Kleinere Produktionsgegenstände (zum Beispiel Getriebe, Lager)

Als Fertigungseinrichtung umfassen die zugehörigen physischen Assets jedoch auch alle von dieser Einrichtung hergestellten Produkte:

Fertigwaren – fertige Produkte, die bereit für Vertrieb und Verkauf sind.

In Bearbeitung befindlich (Works-In-Progress, WIPs) – Teilprodukte, die sich noch im Produktionsprozess befinden.

Rohstoffe – Ressourcen, die für den Beginn der Fertigung bereitstehen.

Die Kategorie der physischen Assets beinhaltet auch Assets, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fertigung stehen: