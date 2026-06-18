Asset Management Fertigung ist der systematische Ansatz zur Verwaltung der physischen Assets, einschließlich Maschinen, Equipment, Werkzeugen und Infrastruktur, auf die ein Unternehmen zur Herstellung angewiesen ist.
Asset Management Fertigung bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus von Assets und verfolgt drei Hauptziele:
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Bevor wir uns damit befassen, wie Asset Management Fertigung funktioniert, sollten wir zunächst die verschiedenen Arten von Assets definieren, die verwaltet werden sollen. Unternehmen verwalten verschiedene Arten von Assets durch Asset-Management-Lösungen.
Dieser Begriff umfasst die vielfältigen Produktionsmittel, die eine Fabrik verwendet, um Ressourcen in fertige Produkte umzuwandeln.
Die Kategorie beginnt mit den traditionellen Produktionsanlagen, die man üblicherweise mit der Fertigungsindustrie in Verbindung bringt:
Als Fertigungseinrichtung umfassen die zugehörigen physischen Assets jedoch auch alle von dieser Einrichtung hergestellten Produkte:
Die Kategorie der physischen Assets beinhaltet auch Assets, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fertigung stehen:
IT Asset-Management (ITAM) befasst sich mit den verschiedenen technologischen Assets eines Unternehmens:
Zu den IT-Assets gehören auch das geistige Eigentum (Intellectual Property, IP) eines Unternehmens, einschließlich aller geistigen Werke, die zur Unterstützung von Unternehmensprojekten erstellt wurden:
Man könnte meinen, dass die finanziellen Vermögenswerte eines Unternehmens nicht unbedingt mit der Asset Management Fertigung zusammenhängen. Diese Perspektive stimmt nicht mit der Realität des modernen Geschäftslebens überein, in dem überall Notfälle lauern, die sofortige und große Finanzierungen erfordern.
Finanzielle Assets lassen sich im Wesentlichen auf zwei Dinge reduzieren:
Im Folgenden sind die wichtigsten Schritte aufgeführt, die den Prozess der Asset Management Fertigung umfassen.
Moderne Techniken ermöglichen eine präzise und umfassende Nachverfolgung des gesamten Equipments eines Unternehmens.
Das Unternehmen kann RFID-Tags (Radio Frequency Identification), Barcodes, QR-Codes oder eine Kombination davon verwenden, um diese verschiedenen Assets zu kennzeichnen. Die Tags enthalten Echtzeitdaten zu Standort, Status und Nutzung und speisen diese Daten in einen zentralen Bereich ein, der als computergestütztes Wartungmanagementsystem (Computerized Maintenance Management System, CMMS) bezeichnet wird.
Viele Unternehmen nutzten früher ein „Run-to-Failure“-Produktionsmodell, das davon ausging, dass die Maschinen in der Fertigungseinrichtungen des Unternehmens betrieben werden würden, bis es zu einem technischem Defekt kam.
Das derzeit im Facility Management bevorzugte Modell der vorausschauenden Wartung basiert auf wichtigen Maschinenlagersensoren, die mit IoT-Technologie ausgestattet sind. Diese Sensoren prüfen Temperatur, Druck, Schwingung und weitere Eigenschaften, die dann durch vorausschauende Analysen interpretiert werden. Dieser Ansatz ermöglicht es Einrichtungen, Maschinenausfälle vorherzusagen und Dinge zu reparieren, bevor sie von selbst ausfallen.
Um die Fertigung aufrechtzuerhalten, ist ein kontinuierliches und effektives Asset-Management erforderlich. Es gilt, ein sorgfältiges Gleichgewicht zu finden zwischen dem Vorhalten von genügend Ersatzteilen, um Reparaturen schnell durchführen zu können, und dem Verzicht auf zu hohe Investitionen in Ersatzteile.
Unternehmen müssen in ihrem Ansatz zur Bestandsverwaltung genau dieses perfekte Gleichgewicht suchen.
Asset Lifecycle Management (ALM) verfolgt ein Asset während seines gesamten Nutzungsverlaufs, der aus fünf unterschiedlichen Phasen besteht:
Das Asset-Management hängt stark von der Wartung und der Fähigkeit ab, notwendige Reparaturen effektiv durchzuführen. Der Prozess des Asset Lifecycle Management (ALM) in der Fertigung umfasst vier Schritte:
Unternehmen nutzen die Asset Management Fertigung, um folgende Vorteile zu erzielen:
Während die Asset Management Fertigung die Effizienz steigert, ist seine Anwendung in der Regel nicht billig und mit einigen betrieblichen Hürden verbunden:
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