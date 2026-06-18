Nahaufnahme von Arbeitern, die die Fäden weißer Materialrollen in einer Textilfabrik fixieren.
Asset-Management

Was ist Asset Management Fertigung?

By Phill Powell , Ian Smalley
Veröffentlicht 18. Juni 2026

Asset-Management in der Fertigung, definiert

Asset Management Fertigung ist der systematische Ansatz zur Verwaltung der physischen Assets, einschließlich Maschinen, Equipment, Werkzeugen und Infrastruktur, auf die ein Unternehmen zur Herstellung angewiesen ist.

Asset Management Fertigung bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus von Assets und verfolgt drei Hauptziele: 

  • Steigerung der Produktionseffizienz
  • Begrenze Ausfallzeit – besonders ungeplante Ausfallzeit
  • Verlängern Sie die Lebensdauer von Assets

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Arten von Fertigungsassets

Bevor wir uns damit befassen, wie Asset Management Fertigung funktioniert, sollten wir zunächst die verschiedenen Arten von Assets definieren, die verwaltet werden sollen. Unternehmen verwalten verschiedene Arten von Assets durch Asset-Management-Lösungen.

Physische Assets

Dieser Begriff umfasst die vielfältigen Produktionsmittel, die eine Fabrik verwendet, um Ressourcen in fertige Produkte umzuwandeln.

Die Kategorie beginnt mit den traditionellen Produktionsanlagen, die man üblicherweise mit der Fertigungsindustrie in Verbindung bringt:

  • Schwere Maschinen
  • Montageroboter
  • Computergestützte numerisch gesteuerte Maschinen (Computer Numerical Control, CNC)
  • Industrielaser
  • Handgeräte
  • Montagelinien
  • Förderbänder
  • Prüfausrüstung
  • Kleinere Produktionsgegenstände (zum Beispiel Getriebe, Lager)

Als Fertigungseinrichtung umfassen die zugehörigen physischen Assets jedoch auch alle von dieser Einrichtung hergestellten Produkte:

  • Fertigwaren – fertige Produkte, die bereit für Vertrieb und Verkauf sind.
  • In Bearbeitung befindlich (Works-In-Progress, WIPs) – Teilprodukte, die sich noch im Produktionsprozess befinden.
  • Rohstoffe – Ressourcen, die für den Beginn der Fertigung bereitstehen.

Die Kategorie der physischen Assets beinhaltet auch Assets, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fertigung stehen:

  • Einrichtungen, in denen Fertigungsabläufe untergebracht sind
  • Systeme oder Wagen, die Güter durch eine Fertigungseinrichtung transportieren
  • Kühlanlagen zur Aufrechterhaltung stabiler Betriebstemperaturen und des Mitarbeiterkomforts
  • Sanitäranlagen
  • Beleuchtungsanlagen
  • Elektrische Netze
  • Vom Unternehmen betriebene Flottenfahrzeuge 

IT-Assets

IT Asset-Management (ITAM) befasst sich mit den verschiedenen technologischen Assets eines Unternehmens:

Zu den IT-Assets gehören auch das geistige Eigentum (Intellectual Property, IP) eines Unternehmens, einschließlich aller geistigen Werke, die zur Unterstützung von Unternehmensprojekten erstellt wurden:

  • Patentinformationen
  • Proprietäre Blueprints und Pläne
  • Urheberrecht für Spezialfertigung
  • Digitale Zwillingsmodelle, die in der Produktion verwendet werden

Finanzielle Assets

Man könnte meinen, dass die finanziellen Vermögenswerte eines Unternehmens nicht unbedingt mit der Asset Management Fertigung zusammenhängen. Diese Perspektive stimmt nicht mit der Realität des modernen Geschäftslebens überein, in dem überall Notfälle lauern, die sofortige und große Finanzierungen erfordern.

Finanzielle Assets lassen sich im Wesentlichen auf zwei Dinge reduzieren:

  • Liquides Kapital: Wenn diese riesige Produktionsmaschine ausfällt, muss das Unternehmen umfangreiche Notfallreparaturen finanzieren, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Liquides Kapital umfasst Barreserven, Aktien, Wertpapiere oder alles andere, was leicht umgewandelt und verwendet werden kann und dazu beitragen kann, den Betrieb von Einrichtungen auch in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten.
  • Kapitalinvestitionen: Für größere und längerfristige Projekte muss ein Unternehmen Kapitalinvestitionen tätigen. Projekte dieses Ausmaßes umfassen oft den Austausch großer Maschinen, die großflächige Einführung von Automatisierungssystemen , Modernisierungen von Einrichtungen und sogar Schulungen der Mitarbeiter, um ihnen den Umstieg auf neue Maschinen zu erleichtern. 
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Wie funktioniert die Asset Management Fertigung?

Im Folgenden sind die wichtigsten Schritte aufgeführt, die den Prozess der Asset Management Fertigung umfassen.

Alle Assets identifizieren und verfolgen

Moderne Techniken ermöglichen eine präzise und umfassende Nachverfolgung des gesamten Equipments eines Unternehmens.

Das Unternehmen kann RFID-Tags (Radio Frequency Identification), Barcodes, QR-Codes oder eine Kombination davon verwenden, um diese verschiedenen Assets zu kennzeichnen. Die Tags enthalten Echtzeitdaten zu Standort, Status und Nutzung und speisen diese Daten in einen zentralen Bereich ein, der als computergestütztes Wartungmanagementsystem (Computerized Maintenance Management System, CMMS) bezeichnet wird.

Anlagen überwachen und Probleme vorhersehen

Viele Unternehmen nutzten früher ein „Run-to-Failure“-Produktionsmodell, das davon ausging, dass die Maschinen in der Fertigungseinrichtungen des Unternehmens betrieben werden würden, bis es zu einem technischem Defekt kam.

Das derzeit im Facility Management bevorzugte Modell der vorausschauenden Wartung basiert auf wichtigen Maschinenlagersensoren, die mit IoT-Technologie ausgestattet sind. Diese Sensoren prüfen Temperatur, Druck, Schwingung und weitere Eigenschaften, die dann durch vorausschauende Analysen interpretiert werden. Dieser Ansatz ermöglicht es Einrichtungen, Maschinenausfälle vorherzusagen und Dinge zu reparieren, bevor sie von selbst ausfallen.

Eine ideale Versorgung mit Ersatzteilen sicherstellen

Um die Fertigung aufrechtzuerhalten, ist ein kontinuierliches und effektives Asset-Management erforderlich. Es gilt, ein sorgfältiges Gleichgewicht zu finden zwischen dem Vorhalten von genügend Ersatzteilen, um Reparaturen schnell durchführen zu können, und dem Verzicht auf zu hohe Investitionen in Ersatzteile.

Unternehmen müssen in ihrem Ansatz zur Bestandsverwaltung genau dieses perfekte Gleichgewicht suchen. 

Equipment über den gesamten Asset-Lebenszyklus verfolgen

Asset Lifecycle Management (ALM) verfolgt ein Asset während seines gesamten Nutzungsverlaufs, der aus fünf unterschiedlichen Phasen besteht: 

  • Planung: Das Unternehmen berücksichtigt die Kosten und den Nutzen eines neuen Equipments. In dieser Phase betreffen die dringendsten Fragen die Preisgestaltung, die zukünftige Leistung und den erwarteten Nutzwert des Equipments.
  • Erwerb: Jetzt ist es an der Zeit, die Kaufentscheidung zu treffen. Dazu gehört die Festlegung des zugelassenen Lieferanten, die Auswahl des passenden Modells, die Kaufpreisverhandlung und die Übernahme des Assets. 
  • Bereitstellung: Nach dem Kauf und der Implementierung des Assets müssen Unternehmen die Maschineneinstellungen optimieren und das Asset für maximale Betriebseffizienz konfigurieren.
  • Betrieb und Wartung: Equipment benötigt routinemäßige Wartungen, um den üblichen Betriebsverschleiß zu beheben, sowie vorbeugende Wartungen, um mögliche Störungen zu vermeiden. Korrektive Wartungen sind ebenfalls erforderlich, um bestehende Leistungsprobleme zu beheben.
  • Entsorgung: Wenn ein Asset seine Funktionsfähigkeit verliert und Reparaturversuche nicht mehr sinnvoll sind, ersetzen die Wartungsteams das Asset, verkaufen es oder nehmen es außer Betrieb.        

Asset Management Fertigung und Wartungsreparaturen

Das Asset-Management hängt stark von der Wartung und der Fähigkeit ab, notwendige Reparaturen effektiv durchzuführen. Der Prozess des Asset Lifecycle Management (ALM) in der Fertigung umfasst vier Schritte: 

  1. Einstieg und Anfrage: Alles beginnt mit einer Wartungsanfrage. Dieser Anfrage-Workflow kann über einen automatisierten Trigger zur vorausschauenden Wartung erstellt werden. Er kann auch durch eine reaktive Wartung generiert werden, die von einem Systembetreiber initiiert wird. Das System analysiert die Anfrage und konfiguriert, falls genehmigt, die notwendige Reparatur, die nun als Arbeitsauftragformalisiert ist.
  2. Planung und Terminierung: Die Planer arbeiten nun die Details des Arbeitsauftrags aus. Welche Ersatzteile werden benötigt? Ist geplante Ausfallzeit notwendig? Gibt es spezielle Sicherheitsprotokolle, die beachtet werden müssen? In dieser Phase werden die relevanten logistischen Details der Reparatur finalisiert.
  3. Ausführung und Nachverfolgung: Der Plan ist bereit zur Umsetzung und hier beginnt die aktive Phase, in der die Techniker die angeforderten Arbeiten durchführen. Die Betreiber führen die Reparatur gemäß den Spezifikationen des Arbeitsauftrags durch. Die Teams sollten außerdem dokumentieren, wie sie die jeweilige Aufgabe ausgeführt haben, welche Materialien sie verwendet haben und in welchen Mengen, sowie die gesamte durch die Arbeiten verursachte Ausfallzeit.
  4. Dokumentation, Abschluss und Analyse: Der Betreiber bestätigt den Abschluss in der Nachbearbeitungsphase und stellt sicher, dass die Reparatur wie geplant durchgeführt wurde. Der Arbeitsauftrag ist damit offiziell abgeschlossen. Der Betreiber aktualisiert die Wartungshistorie des Equipments, um die erfolgte Reparatur zu dokumentieren. Manager nutzen die gesammelten Daten, um die Stärke der Asset Management-Fertigungsstrategie des Unternehmens zu bewerten.

Vorteile der Asset Management Fertigung

Unternehmen nutzen die Asset Management Fertigung, um folgende Vorteile zu erzielen: 

  • Steigerung der Produktionseffizienz: Die Steigerung der betrieblichen Effizienz ist das übergeordnete Ziel der Asset Management Fertigung. Zu den wichtigsten Vorteilen der Asset Management Fertigung zählt, dass Unternehmen dadurch das Auftreten und die Schwere von Produktionsengpässen reduzieren, Produktionspläne optimieren und Workflows sowie Produktionslinien rationalisieren können.
  • Verlängerung des Lebenszyklus eines Assets: Durch das bessere Management des Produktionsassets können Sie dazu beitragen, die dauerhafte Rentabilität teurer Industrieausrüstung sicherzustellen und dadurch die Wartungs- oder Ersatzkosten senken. Dieser Ansatz kann solche Ausgaben auch verzögern, damit sie reibungsloser in die Betriebsbudgets integriert werden können.
  • Vermeidung von Ausfallzeit: Ungeplante Ausfallzeit aufgrund katastrophaler Equipmentausfälle ist Gift für eine effektive Asset Management Fertigung. Wenn solche Ausfälle auftreten, verliert das Unternehmen so lange Geld, bis die Situation geklärt ist. Selbst kurze, ungeplante Ausfallzeiten können Millionen kosten, besonders in komplexeren Einrichtungen wie denen der Automobilbranche. Die Abhilfe ist eine proaktive Wartungsplanung, die hilft, eine maximale Betriebszeit zu gewährleisten.
  • Optimale betriebliche Transparenz: Die Asset Management Fertigung stützt sich auf die Verwendung von Dashboards, um einen umfassenden Überblick über den gesamten Produktionsprozess und die Nutzung der Assets zu erhalten. Dashboards sind eine eindeutige Verbesserung gegenüber den zuvor bevorzugten manuell erstellten Tabellen und zeigen Key Performance Indicators (KPIs) an, anhand derer der Fortschritt verfolgt und überwacht wird. Die vom System erzeugten Daten ermöglichen es Managern, den Energieverbrauch zu überwachen, die Leistung von Assets zu bewerten und effektive sowie fundierte Entscheidungen auf Basis umsetzbarer Erkenntnisse zu treffen.
  • Compliance-Unterstützungsmaßnahmen: Unternehmen sind damit beauftragt, verschiedenen Aufsichtsbehörden Datenaufzeichnungen zu Assets, deren Nutzung und Instandhaltung zur Verfügung zu stellen. Die Asset Management Fertigung hilft Unternehmen bei der Erfüllung regulatorischer Berichtspflichten.

Herausforderungen der Asset Management Fertigung

Während die Asset Management Fertigung die Effizienz steigert, ist seine Anwendung in der Regel nicht billig und mit einigen betrieblichen Hürden verbunden:

  • Kostspielige Umsetzung: Ein Unternehmen, das im Bereich Asset Management Fertigung tätig ist, benötigt typischerweise eine Enterprise Asset Management (EAM)-Software oder CMMS-Software. Die Wahl hängt von der Art der durchgeführten Operation ab. EAM-Software ist teurer als CMMS-Software, was Sinn macht, weil EAM-Software CMMS-Funktionen und viele weitere Analysetools beinhaltet. Diese erweiterte Funktionalität gilt unabhängig davon, ob die Software gekauft oder im Rahmen eines Abonnements genutzt wird.
  • Laufende Wartungskosten: Leider enden die Kosten eines Unternehmens nicht mit der Systemimplementierung. Es werden laufende Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wartungsmanagement anfallen, wie z. B. neue Hardwaresensoren, IT-Support im Hintergrund und Software-Upgrades.
  • Systemkollision: Wenn ein Team ein neues Softwareprogramm einführt, das Vermögenswerte in ein System aus Enterprise Resource Planning (ERP) oder Produktionssystemen einführt, können Leistungsprobleme auftreten. Diese Lücke in der Datenintegration kann dazu führen, dass Leistungsdaten entweder fragmentiert werden oder ganz verloren gehen (manchmal aufgrund der Speicherung der Daten auf Cloud-basierten Plattformen).
  • Informationsüberflutung: Wenn ein Unternehmen erstmals die Asset Management Fertigung einführt, kann es leicht passieren, dass die Mitarbeiter von der Flut an Daten im Zusammenhang mit Telemetrie und dem Internet der Dinge (IoT) überwältigt werden. Diese Datenflut kann besonders dann eine Herausforderung darstellen, wenn die Teams noch nicht genau herausgefunden haben, wo sie diese Metriken speichern sollen, um später bequem darauf zugreifen zu können.
  • Mangel an Fachkräften: Für einige der differenziertesten Berechnungen und kompliziertesten Wartungsentscheidungen im Bereich der Asset Management Fertigung sind Fachkräfte erforderlich. Zu den Aufgaben gehören die Analyse der in der vorausschauenden Wartung verwendeten Algorithmen und die Verwaltung der Systemsoftwarekonfigurationen.
  • Ressourcen-Fehlallokation: Können Mitarbeiter zu aufmerksam gegenüber einem Asset-Management-Fertigungssystem sein? Auf jeden Fall, wenn das dazu führt, dass die Teile eines Equipments in der Einrichtung viel früher als nötig ausgetauscht werden. Übermäßige Wartung kann jegliche potenziellen Kosteneinsparungen zunichtemachen und dazu führen, dass enorme Summen an Firmengeldern verschwendet werden.
Phill Powell

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

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