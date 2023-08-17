Der Wettlauf um Innovationen hat Ihnen (und vielen, vielen anderen) wahrscheinlich unerwartet hohe Cloud-Rechnungen und/oder nicht ausgelastete Ressourcen beschert. Tatsächlich übertraf laut Flexeras State of the Cloud-Bericht 2023 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt die „Verwaltung der Cloud-Ausgaben“ (82%) die „Sicherheit“ (79%) und wurde damit zur größten Herausforderung für Unternehmen auf der ganzen Linie.

Wir verstehen das. Überprovisionierung ist die bevorzugte Strategie, um Leistungsrisiken zu vermeiden.

Den richtigen Mittelweg zwischen Leistung und Effizienz zu finden, ist alles andere als einfach. Natürlich gibt es unzählige Kubernetes-Kostenüberwachungstools, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Ressourcenverbrauchs Ihres Clusters überwachen können, wie CPU, Speicher, Speicher und Netzwerk. Die Nachverfolgung dieser Metriken kann dabei helfen, ressourcenintensive Workloads, ineffiziente Ressourcenzuweisungen oder unnötigen Ressourcenverbrauch zu identifizieren, der zu erhöhten Kosten führen kann.

Auf all diese zeitaufwändige Überwachung folgt die arbeitsintensive Arbeit, Container anzupassen und Richtlinien und Schwellenwerte für die Auto-Scaling festzulegen.