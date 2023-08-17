Sehen Sie hier – selbst bei schwankender Nachfrage bleiben die Reaktionszeiten kurz.
Wenn Sie vordefinierte Service-Level-Ziele (SLOs) haben, kann Turbonomic diese Daten aufnehmen, um Microservice-Anwendungen dynamisch zu skalieren und so die Einhaltung der SLOs sicherzustellen. SLO-Richtlinien lassen sich auch direkt auf der Plattform konfigurieren.
Sie können schrittweise mehr und mehr Maßnahmen ergreifen und sie dann in Ihre Pipelines und Prozesse integrieren. Ob Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow oder andere – Turbonomic bietet die passende Lösung.
Sie können gerne mit kleinen Schritten beginnen, um loszulegen, aber um die Elastizität von Kubernetes für eine kontinuierliche Leistung zu den niedrigsten Kosten freischalten zu können, ist Automatisierung erforderlich.