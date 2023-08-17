Schalten Sie echte Kubernetes-Kosteneinsparungen frei, ohne sich wegen Leistungsrisiken den Schlaf zu rauben.

Veröffentlicht 17. August 2023
Blaue Zahnräder greifen ineinander, wobei ein kleiner Laptop in einer kreisförmigen Öffnung des größten Zahnrads sichtbar ist.
By Joel Barnard

Der Wettlauf um Innovationen hat Ihnen (und vielen, vielen anderen) wahrscheinlich unerwartet hohe Cloud-Rechnungen und/oder nicht ausgelastete Ressourcen beschert. Tatsächlich übertraf laut Flexeras State of the Cloud-Bericht 2023 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt die „Verwaltung der Cloud-Ausgaben“ (82%) die „Sicherheit“ (79%) und wurde damit zur größten Herausforderung für Unternehmen auf der ganzen Linie.

Wir verstehen das. Überprovisionierung ist die bevorzugte Strategie, um Leistungsrisiken zu vermeiden.

Den richtigen Mittelweg zwischen Leistung und Effizienz zu finden, ist alles andere als einfach. Natürlich gibt es unzählige Kubernetes-Kostenüberwachungstools, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Ressourcenverbrauchs Ihres Clusters überwachen können, wie CPU, Speicher, Speicher und Netzwerk. Die Nachverfolgung dieser Metriken kann dabei helfen, ressourcenintensive Workloads, ineffiziente Ressourcenzuweisungen oder unnötigen Ressourcenverbrauch zu identifizieren, der zu erhöhten Kosten führen kann.

Auf all diese zeitaufwändige Überwachung folgt die arbeitsintensive Arbeit, Container anzupassen und Richtlinien und Schwellenwerte für die Auto-Scaling festzulegen.

Hallo, Automatisierung

IBM Turbonomic optimiert Ihre Kubernetes-Umgebung durch die Anpassung der Containergröße, das Aussetzen und Bereitstellen von Pods, das Verschieben von Pods sowie Maßnahmen zur Cluster-Skalierung. Jede Schicht des Stacks wird auf der Grundlage von Echtzeitbedarf analysiert und mit Ressourcen ausgestattet – von Pods und Services über Container bis hin zu Nodes sowie der zugrunde liegenden Cloud-Infrastruktur. Es wurde speziell entwickelt, um Ihren Teams bei der Automatisierung zu helfen und schnell signifikante und kontinuierliche Ergebnisse zu erzielen.

Turbonomic unterstützt alle Upstream-Versionen von Kubernetes – Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE und mehr – auf jeder Cloud, in jedem Rechenzentrum und mit jeder Hybrid- oder Multi-Cloud-Kombination. Sie versteht den Ressourcenbedarf Ihrer Anwendungen und bestimmt kontinuierlich die Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Apps genau das erhalten, was sie benötigen.

Beginnen wir damit, uns Ihre Containercluster anzusehen.

Dashboard – Anwendungs-Container

Hier sehen Sie Ihre Top-Cluster, sortiert nach ihrem Zustand, gefolgt von den Top-Knotenpools, sortiert nach ihrem Einsparpotenzial. Dieses Dashboard bietet einen großartigen Überblick darüber, was Sie im Auge behalten sollten. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was wirklich wichtig ist – die Aktionen.

Dashboard – Betroffener Container

In diesem Beispiel sehen wir eine Aktion zum Ändern der Größe eines Workload-Controllers (eines Containers). Wie die Aktion zeigt, verbessert eine Größenänderung an dieser Stelle die Leistung. Mit Turbonomic werden alle Aktionen durch Daten untermauert und beinhalten Details zu den Auswirkungen der Aktion.

Dashboard – Details der virtuellen Maschine

Im nächsten Beispiel sehen wir eine Aktion zum Anhalten eines Knotens, was die Effizienz verbessert. Um wie viel, fragen Sie?

Dashboard – Container-Cluster

Sehen Sie nur, wie viel allein durch das Anhalten dieses einen ungenutzten Knotens eingespart wird.

Dennoch kann es für Anwendungsbetreiber und Entwicklungsteams beunruhigend sein, Ressourcen zu reduzieren. Wir verstehen das. Leistung ist von größter Bedeutung.

Bei Turbonomic dreht sich alles um Leistung

Turbonomic sorgt dafür, dass Ihre Apps genau das bekommen, was sie brauchen, und zwar genau dann, wenn sie es brauchen. Die Effizienzgewinne sind ein Nebenprodukt davon.

Lassen Sie es Ihren App-Inhaber annehmen. Es ist eine risikoarme Möglichkeit, sich mit der Automatisierung vertraut zu machen. Tatsächlich sind einige dieser Maßnahmen nicht störend und reversibel.

Da jede Aktion auch mit Metriken und der dahinterstehenden Begründung einhergeht, fällt es den Teams leichter, der Entscheidung zu vertrauen. Dieses Vertrauen ist notwendig, um den Übergang von der menschlichen Entscheidungsfindung zur Umsetzung der Automatisierung zu vollziehen.

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Der beste Freund einer Observability-Plattform

Wenn Sie Anwendungsdaten von kritischen Tools wie IBM Instana Observability oder einer anderen Application Performance Monitoring (APM)-Lösung haben, kann Turbonomic die Reaktionszeit und die Transaktionen der Anwendung verstehen und diese Anwendungsdaten mit der Kubernetes-Plattform und der Infrastruktur verbinden, auf der sie läuft.

Dashboard – Übersicht Sie und alle anderen sehen genau, wie dynamisches Resourcing die Leistung der Anwendung verbessert und gleichzeitig die Kosten minimiert.
Dashboard – Übersicht

Sehen Sie hier – selbst bei schwankender Nachfrage bleiben die Reaktionszeiten kurz.

Wenn Sie vordefinierte Service-Level-Ziele (SLOs) haben, kann Turbonomic diese Daten aufnehmen, um Microservice-Anwendungen dynamisch zu skalieren und so die Einhaltung der SLOs sicherzustellen. SLO-Richtlinien lassen sich auch direkt auf der Plattform konfigurieren.

Sie können schrittweise mehr und mehr Maßnahmen ergreifen und sie dann in Ihre Pipelines und Prozesse integrieren. Ob Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow oder andere – Turbonomic bietet die passende Lösung.

Sie können gerne mit kleinen Schritten beginnen, um loszulegen, aber um die Elastizität von Kubernetes für eine kontinuierliche Leistung zu den niedrigsten Kosten freischalten zu können, ist Automatisierung erforderlich.

Überlassen Sie das IBM Turbonomic

Mit Turbonomic können Sie diese Mikroverbesserungen mit einer Geschwindigkeit automatisieren, die den menschlichen Maßstab übersteigt. Entfernen Sie die arbeitsintensive Arbeit der Anpassung von Containern und der Festlegung von Auto-Scaling-Richtlinien und -Schwellenwerten und lassen Sie die Software dies für Sie auf Basis des Anwendungsbedarfs in Echtzeit erledigen. Der kumulative Effekt dieser Mikroverbesserungen sind Kubernetes-Anwendungen, die genau so funktionieren, wie sie sollten, und das mit möglichst geringen Kosten.

Mit anderen Worten: Schluss mit den Albträumen in Bezug auf Leistungsrisiken.

Erste Schritte mit IBM Turbonomic oder fragen Sie heute eine Demo an bei einem unserer Experten.

 
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Autor

Joel Barnard

Writer

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