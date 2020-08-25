Fortschritte in der modernsten Technologie haben zu einigen einflussreichen Entwicklungen geführt. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen machen Hyper-Automatisierung zur Realität und immersive Technologien wie Augmented Reality und Virtual Reality werden bald kinästhetische Schnittstellen und multiple Erfahrungen bieten.
Diese Trendtechnologien werden voraussichtlich viel mehr bieten, als man vor einigen Jahren von ihnen erwartet hat. Sie revolutionieren die konventionellen Betriebsmethoden verschiedener Sektoren und leiten Veränderungen in der Logistik und den Lieferketten ein, insbesondere im Bereich der Frachtüberwachung.
Der Logistik- und Transportsektor gehört zu den größten Anwendungsbereichen für Spitzentechnologien, da mehr als 95 Prozent aller Industriegüter zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Transportzyklus per Container befördert werden.
Internet der Dinge (IoT) und Blockchain gelten aufgrund ihrer Funktionen zur Remote-Überwachung und Dezentralisierung als Wendepunkte. Während ersteres es Unternehmen ermöglicht, den Status und Zustand der transportierten Fracht zu verfolgen, schafft letztere einen sicheren und schnellen Rahmen für digitale Vertragsspeicherung und schnelle Transaktionen.
Außerdem ergänzen und verbessern beide Technologien die Funktionen der jeweils anderen. IoT schafft ein weitverbreitetes Netzwerk miteinander verbundener Geräte, und die Blockchain ermöglicht die Erfassung und den Austausch von Daten zwischen diesen Geräten über eine sichere Plattform. Durch diese Kombination entsteht die ideale Lösung für Logistikunternehmen, um ihre Flotten aus der Ferne zu verwalten, den Zustand der Fracht zu überwachen und die termingerechte Lieferung der Produkte sicherzustellen.
IoT schafft Transparenz im Flottenbetrieb und ermöglicht es Unternehmen, den Standort und Status der verschifften Fracht zu überwachen. Die Technologie ist besonders wertvoll, wenn sie zur Verfolgung des Transportwegs und des Zustands von verderblichen Waren eingesetzt wird.
Geräte wie GPS und Temperatursensoren sind an die Fracht angeschlossen und verfolgen deren Standort und Zustand. Diese Daten werden über Gateways auf eine Plattform übertragen, auf der Flottenbetreiber und Frachtabfertiger Sendungen überwachen und verwalten können. Sie erhalten Einblick in ihre Transportabläufe und können so intelligente Entscheidungen treffen, um die Effizienz ihrer Lieferkette zu verbessern und die pünktliche Lieferung von Produkten zu gewährleisten.
Sie verfügen über wichtige Daten über den Standort und den Status der Produkte, selbst wenn die Fracht von Hafen zu Hafen transportiert wird. Die Sensoren werden ihnen auch dabei helfen, die Bewegung ihrer Fahrzeuge auf der Grundlage von Angebots- und Nachfragebedingungen, Wettervorhersagen, Routenoptionen und der Art der transportierten Fracht zu steuern. Sie können kluge Entscheidungen treffen, um den Warenfluss aufrechtzuerhalten und den Live-Standort der Fracht auf einem Computer oder Smartphone zu verfolgen, wodurch sie abschätzen können, wann die Sendung zugestellt wird.
Für den Empfänger von verderblicher Fracht ist die ETA zwar sehr wichtig, aber er möchte auch, dass die Fracht frisch und unbeschädigt ankommt. Während des gesamten Transports können die Abfertiger mit Hilfe von Überwachungssystemen sicherstellen, dass die Ladung frisch ist, bis sie den Kunden erreicht. Parameter wie Luftstrom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung können im Container verfolgt werden, um sicherzustellen, dass das Paket in Ordnung ist.
Das IoT kann auch für andere Anwendungen im Versandprozess eingesetzt werden. Eine bidirektionale IoT-Lösung könnte Flottenmanagern die Möglichkeit geben, bestimmte Funktionen der Container selbst fernzusteuern. Zum Beispiel kann das Vorhandensein von Feuchtigkeit, Wasser und Kondensation die Verpackung beschädigen und zur Entstehung von Schimmel und Bakterien führen.
Flottenmanager könnten einen im Kühlmotor eingebauten Verdampfer fernsteuern, um Kondensation und Feuchtigkeit aus dem Speicherbereich zu entfernen und den Verfall der Produkte zu verhindern, ohne die Kühlkapazität des Motors zu beeinträchtigen.
IoT-Systeme können auch dazu eingesetzt werden, den Diebstahl von Ladung aus dem LKW-Anhänger zu verhindern. Gewichtsüberwachungssensoren, die in die Achse des Anhängers eingebettet sind, können das Gewicht der Fracht überwachen und mit dem Fuhrparkbetreiber teilen. Wenn das Gewicht der Ladung unerwartet abnimmt, könnte eine Warnung an die Flottenbetreiber gesendet werden, um sie auf einen möglichen Ladungsdiebstahl aufmerksam zu machen.
Die meisten Dokumentationen in Logistikunternehmen sind immer noch papierbasiert und können selbst bei der Implementierung von IoT-Systemen nicht in vollem Umfang genutzt werden, ohne die Blockchain-Technologie einzubeziehen.
Blockchain ermöglicht die Erstellung intelligenter Frachtbriefdokumente (BoL), die digital gespeichert und mit verschiedenen am Gütertransport beteiligten Parteien geteilt werden. Somit können alle Parteien anhand der von IoT-Sensoren gesammelten Daten überprüfen, ob die in der digitalen BoL festgelegten Bedingungen eingehalten werden. Außerdem speichert die Blockchain Daten in einem dezentralen und unveränderlichen Hauptbuch, sodass die Daten nach der Eingabe nicht manipuliert werden können.
Die Parteien benötigen keine Kreditkarten mehr für die Abwicklung von Transaktionen, da sie ihre Kryptowährungs-Wallets verwenden können. Daher sind die üblichen papiergestützten Abläufe digitalisiert, was die physische Beschaffenheit von Verträgen reduziert und die Betriebskosten im Zusammenhang mit der Frachtüberwachung reduziert.
Die Verschmelzung von IoT- und Blockchain-Technologien bietet außergewöhnliche Anwendungen für die Überwachung und Sicherheit von Fracht, und der Markt wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 92,92 Prozent wachsen , von 113,1 Millionen USD im Jahr 2019 auf 3021 Millionen USD bis 2024.
Es ist klar, dass Verlader und alle Beteiligten in der Lieferkette und im globalen Versandökosystem sehen, was mit diesen Technologien vor uns liegt, und dieser Wandel und die Digitalisierung finden bereits statt. Die Kombination von IoT mit Blockchain erhöht die Effizienz der Lieferketten und hilft Flottenbetreibern, ihre Frachtabfertigung nahtlos zu steuern.
Von Zeit zu Zeit laden wir Branchenexperten, akademische Experten und Partner dazu ein, ihre Meinungen und Erkenntnisse zu aktuellen Trends in der Blockchain im Blockchain Pulse Blog zu teilen. Die Meinungen in diesen Blogbeiträgen sind zwar ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM wider, doch dieser Blog ist bestrebt, alle Standpunkte in die Konversation einzubeziehen.
