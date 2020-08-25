

Fortschritte in der modernsten Technologie haben zu einigen einflussreichen Entwicklungen geführt. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen machen Hyper-Automatisierung zur Realität und immersive Technologien wie Augmented Reality und Virtual Reality werden bald kinästhetische Schnittstellen und multiple Erfahrungen bieten.

Diese Trendtechnologien werden voraussichtlich viel mehr bieten, als man vor einigen Jahren von ihnen erwartet hat. Sie revolutionieren die konventionellen Betriebsmethoden verschiedener Sektoren und leiten Veränderungen in der Logistik und den Lieferketten ein, insbesondere im Bereich der Frachtüberwachung.

Der Logistik- und Transportsektor gehört zu den größten Anwendungsbereichen für Spitzentechnologien, da mehr als 95 Prozent aller Industriegüter zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Transportzyklus per Container befördert werden.

Internet der Dinge (IoT) und Blockchain gelten aufgrund ihrer Funktionen zur Remote-Überwachung und Dezentralisierung als Wendepunkte. Während ersteres es Unternehmen ermöglicht, den Status und Zustand der transportierten Fracht zu verfolgen, schafft letztere einen sicheren und schnellen Rahmen für digitale Vertragsspeicherung und schnelle Transaktionen.

Außerdem ergänzen und verbessern beide Technologien die Funktionen der jeweils anderen. IoT schafft ein weitverbreitetes Netzwerk miteinander verbundener Geräte, und die Blockchain ermöglicht die Erfassung und den Austausch von Daten zwischen diesen Geräten über eine sichere Plattform. Durch diese Kombination entsteht die ideale Lösung für Logistikunternehmen, um ihre Flotten aus der Ferne zu verwalten, den Zustand der Fracht zu überwachen und die termingerechte Lieferung der Produkte sicherzustellen.