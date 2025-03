Die Geschichte der künstlichen Intelligenz

Judea Pearl veröffentlicht Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems und revolutioniert die Art und Weise, wie KI Informationen unter Unsicherheit verarbeitet.20 Diese Arbeit stellt Bayes'sche Netze vor, einen Formalismus zur Darstellung komplexer Wahrscheinlichkeitsmodelle und die Algorithmen zur Durchführung von Inferenz innerhalb dieser Modelle. Pearls Methoden ermöglichten es KI-Systemen, begründete Entscheidungen in unsicheren Umgebungen zu treffen und beeinflussten damit Bereiche weit über die KI hinaus, darunter auch Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften. Seine Beiträge wurden mit dem Turing Award 2011 gewürdigt, der seine Rolle bei der Schaffung der „Repräsentations- und Berechnungsgrundlage“ für modernes probabilistisches Schließen in der KI würdigte.21

Rollo Carpenter entwickelt Jabberwacky22, einen frühen Chatbot, der darauf ausgelegt ist, menschliche Gespräche nachzuahmen, die interessant, unterhaltsam und humorvoll sind. Im Gegensatz zu regelbasierten Systemen lernt Jabberwacky aus menschlichen Interaktionen, um natürlicheren Dialog zu generieren. Damit ebnete er den Weg für spätere dialogorientierte KI-Modelle. Dieser Chatbot ist einer der ersten Versuche, eine KI zu entwickeln, die spontane, alltägliche menschliche Konversationen nachahmt, indem sie kontinuierlich aus ihren Interaktionen mit den Benutzern lernt.

Forscher des IBM T.J. Watson Research Center veröffentlichen „A Statistical Approach to Language Translation“, das einen entscheidenden Wechsel von regelbasierten zu probabilistischen Methoden in der maschinellen Übersetzung markiert.23 Dieser Ansatz, der am Beispiel des Candide-Projekts von IBM24 veranschaulicht wird, verwendet 2,2 Millionen englisch-französische Satzpaare, die hauptsächlich aus den Sitzungen des kanadischen Parlaments stammen. Bei dieser neuen Methodik steht das Lernen aus statistischen Mustern in den Daten im Vordergrund, statt zu versuchen, die Sprachen zu begreifen oder zu „verstehen“. Sie spiegelt den allgemeinen Trend zum maschinellen Lernen wider, das auf der Analyse bekannter Beispiele beruht. Dieses Wahrscheinlichkeitsmodell ebnete den Weg für viele zukünftige Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache und der maschinellen Übersetzung.

Marvin Minsky und Seymour Papert veröffentlichen eine erweiterte Ausgabe ihres einflussreichen Buches Perceptrons von 1969, einer grundlegenden Kritik an frühen neuronalen Netzen. Im neuen Prolog mit dem Titel „A View from 1988“ reflektieren sie über den langsamen Fortschritt im Bereich der KI und bemerken, dass viele Forscher weiterhin frühere Fehler wiederholen, da ihnen das Verständnis für frühere Herausforderungen fehlt.12 Sie betonen die Notwendigkeit eines tiefergehenden theoretischen Verständnisses, das in der frühen Forschung zu neuronalen Netzen fehlte. Während sie ihre ursprüngliche Kritik bekräftigen, erkennen sie auch aufkommende Ansätze an, die später zu modernen Deep-Learning-Fortschritten führen sollten.