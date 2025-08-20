Was sind Leistungsmessungen im Gesundheitswesen?

Im Jahr 2009 legte die US-Regierung ein 27 Mrd. USD schweres Anreizprogramm auf, um Gesundheitsdienstleister zur Einführung elektronischer Gesundheitsakten zu bewegen. Einer der Gründe für die Umstellung bestand darin, den Krankenhäusern verlässliche Daten für Leistungsmessungen im Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen und damit letztlich die Effizienz und Qualität der Patientenversorgung zu verbessern.

Auch wenn die Akzeptanz der elektronischen Patientenakte (EHR) aufgrund der stark zunehmenden Nutzung cloudbasierter EHR-Software steigt, sind die Ergebnisse gemischt. Laut einer Umfrage von Stanford/Harris2 sind 40 Prozent der Hausärzte der Ansicht, dass es mit elektronischen Gesundheitsakten mehr Probleme gibt als Vorteile.

Als Reaktion darauf haben Softwareanbieter fortschrittliche Softwareplattformen für den Gesundheitsbereich entwickelt, die den EHR-Prozess rationalisieren und Tools bereitstellen, mit denen sich Patientenergebnisse und -zufriedenheit einfacher nachverfolgen lassen. Mit diesen Tools können Gesundheitseinrichtungen auf Daten zur Patientenversorgung zugreifen und diese leicht analysieren und nutzen.

Priorisierung von Leistungsmessungen im Gesundheitswesen – was ist wichtiger?

Es gibt Hunderte von Leistungskennzahlen im Gesundheitswesen, die eine Gesundheitseinrichtung verfolgen kann. Wie entscheidet eine Einrichtung, welche Maßnahmen am wichtigsten sind?

Alanna Moriarty von Definitive Healthcare zeigt in ihrem Blog3, dass das CMS fortlaufend Qualitätsprogramme hinzufügt und ändert, was es Einrichtungen erschwert, Metriken zu priorisieren. Sie schlägt zehn wesentliche Leistungskennzahlen im Gesundheitswesen vor:

Dauer des Aufenthalts

Misst die Zeitspanne zwischen Aufnahme und Entlassung eines Patienten. Diese Kennzahl liefert einer Einrichtung im Laufe der Zeit aussagekräftige Daten zur Effizienz der Versorgung.

Wiedereinweisungsquoten

Verfolgt den Prozentsatz der Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Entlassung erneut aufgenommen werden. Krankenhäuser können die Qualität der aufgenommenen Pflegepatienten quantifizieren. Ein großer Prozentsatz von Wiedereinweisungen kann bedeuten, dass Patienten minderwertige Pflege erhalten und Anbieter Komplikationen oder relevante Patientendaten übersehen.

HCAHPS – Patientenzufriedenheit

Die HCAHPS-Umfrage (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) bietet eine umfassende Messung der Patientenzufriedenheit – von der Pflegequalität bis zur Sauberkeit der Einrichtung.

Mortalitätsraten

Wie viele Patienten sterben während eines Krankenhausaufenthalts, bevor sie entlassen werden? Diese Messung gibt an, wie gut eine Einrichtung den Zustand eines Patienten nach einer Operation oder einer anderen Behandlung stabilisieren kann.

Bettenauslastung (oder Bettenbelegung)

Misst, wie viele Krankenhausbetten zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt werden. Wenn zu viele Krankenhausbetten zur Verfügung stehen, verliert ein Krankenhaus oft Geld, weil die Personal- und Wartungskosten relativ konstant bleiben – unabhängig von der Anzahl der Patienten.

Zwischenfälle im Krankenhaus

Misst die Folgen unerwarteter Nebenwirkungen von Krankenhauseingriffen. Die Kennzahl ist ein wichtiger Indikator dafür, ob ein Krankenhaus über die Verfahren verfügt, die eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleisten, ohne einen Zwischenfall auszulösen.

CMS-Programm-Leistungsinitiativen

Das CMS verfügt über viele Leistungsmessprogramme zur Kostensenkung und Verbesserung der Patientenversorgung. Beispiele hierfür sind das Medicare Shared Saving Program, das Bundled Payments for Care Improvement (BPCI)-Programm und Fee-For-Service-Teil B.

Durchschnittliche Kosten pro Entlassung

Hilft Krankenhäusern zu erkennen, wo möglicherweise zu hohe Ausgaben anfallen und wo sie den größtmöglichen Gewinn erzielen können. Krankenhäuser erhalten nützliche Daten, sodass sie besser analysieren können, welche Patientenversorgungsausgaben die Patientenergebnisse am besten verbessern.

Betriebsmarge

Misst die Einnahmen der Einrichtung, nachdem alle Betriebskosten abgezogen wurden – in der Regel haben die meisten Krankenhäuser jedoch keine positive Marge. Wenn eine Einrichtung nicht in der Lage ist, die Gewinnschwelle oder schwarze Zahlen zu erreichen, kann die Fähigkeit, Mitarbeiter zu gewinnen und qualitativ hochwertige Patientendienstleistungen anzubieten, leiden.

Uneinbringliche Forderungen

Dies sind Einnahmen für die Patientenversorgung, die – ganz oder teilweise – ausfallen. Zahlungsausfälle gelten jedoch nur dann als uneinbringliche Forderungen, wenn ein Ereignis im Leben eines Patienten eingetreten ist, z. B. Arbeitslosigkeit, das ihn daran hindert, für die Versorgung zu bezahlen.