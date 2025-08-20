Was ist Innovation im Gesundheitswesen?

Innovationen im Gesundheitswesen können so einfach sein wie die Änderung eines Formulars, um einen Patienten fünf Minuten schneller zu untersuchen, oder so komplex wie eine Immuntherapie, die auf bestimmte Arten von Krebszellen abzielt. Alle Entwicklungen, ob einfach oder komplex, die zu einer Verbesserung der Gesundheitsergebnisse und der Patientenerfahrungen führen, sind Innovationen im Gesundheitswesen.
Das Gesundheitswesen steht derzeit vor großen Herausforderungen wie strengen Vorschriften, Datenschutzbedenken und stark steigenden Kosten. Viele Führungskräfte und Fachkräfte im Gesundheitswesen setzen auf neue Technologien und Informatik, um intelligentere Formen der Gesundheitsversorgung zu entwickeln.
Diese Innovationen sind wichtig, denn mit der zunehmenden Vernetzung von Menschen und Technologien benötigen die Gesundheitsorganisationen bessere Instrumente, um gesundheitliche Herausforderungen in größerem Maßstab zu lösen. Insbesondere die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass ein großer Bedarf an besseren Datensystemen und einem besseren Informationsaustausch (Link liegt außerhalb ibm.com) zwischen Gesundheitssystemen, Regierungen und anderen Organisationen besteht. Die rasche Umstellung auf telemedizinische Services während der Pandemie hat auch gezeigt, dass selbst eine so streng regulierte Branche wie das Gesundheitswesen schnell innovativ sein kann.
Der wichtigste Grund für Innovationen im Gesundheitswesen ist vor allem, den Menschen zu helfen. Ob durch neue Behandlungen, neue Technologien oder neue Verfahren - Innovationen im Gesundheitswesen geben Ärzten und Gesundheitsorganisationen die nötigen Instrumente an die Hand, um sich stärker auf die Bedürfnisse ihrer Patienten zu konzentrieren und den Menschen zu helfen, ihr Leben zu verbessern.
Gegenwärtig sind viele Gesundheitssysteme auf die Erbringung von Services ausgerichtet, ohne notwendigerweise die Gesundheitsergebnisse zu berücksichtigen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Innovation dazu beitragen kann, diese Systeme in ein so genanntes lernendes Gesundheitssystem zu verwandeln (Link außerhalb ibm.com) , das die Versorgung kontinuierlich verbessert.
Die moderne Gesundheitstechnologie und die Umstellung auf digitale Datensätze haben die Art und Weise, wie Medizin praktiziert wird, völlig verändert. Jetzt, da die Umstellung auf digitale Datensätze weitgehend abgeschlossen ist, werden sich neue Innovationen darauf konzentrieren, diese Datensätze besser zu vernetzen, damit die Gesundheitssysteme Big Data und Erkenntnisse zur Verbesserung der Patientenversorgung nutzen können.
Neue Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen, wie z. B. die wertorientierte Pflege, entlohnen die Pflegeteams nach den Ergebnissen für den Patienten und nicht nach den Leistungen. Infolgedessen müssen Gesundheitsorganisationen sowohl ihre eigenen Prozesse verfeinern als auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in einem breiteren Ökosystem des Gesundheitswesens verbessern, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten.
Um sich auf eine wertorientierte Versorgung einzustellen (Link liegt außerhalb ibm.com) , müssen die Gesundheitsorganisationen versuchen, die Versorgung zu verbessern und die Kosten zu senken. Das bedeutet, dass sowohl die klinischen als auch die geschäftlichen Abläufe rationalisiert werden müssen. So können z. B. finanzielle Genehmigungen effizienter gestaltet werden, so dass es zu weniger Verzögerungen kommt, oder es kann sichergestellt werden, dass die Ärzte rechtzeitig auf die neuesten Patientenakten zugreifen können, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Im Gesundheitswesen hat sich die Art und Weise, wie und wann Fachkräfte Technologie nutzen, in drei Phasen entwickelt: Digitalisierung, Disruption und Transformation. Die Digitalisierung umfasste die Einrichtung digitaler Funktionen, die Routineprozesse oder -leistungen im Gesundheitswesen unterstützen. CTs und MRIs sind Beispiele dafür, wie die Digitalisierung Leistungen im Gesundheitswesen verändert hat, und digitale Tools wie die automatisierte Abrechnung haben Verwaltungsprozesse verändert. Letztlich hat die Digitalisierung die Speicherung, den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Daten erleichtert.
Die Disruption betrifft neuere Technologien wie künstliche Intelligenz, Mobiltechnologie, Analytik und Cloud, die die Art und Weise, wie Menschen, Organisationen und Regierungen interagieren, verändern. Diese disruptiven Innovationen sorgen für eine nie dagewesene Vernetzung zwischen Menschen und für eine stärkere Verbraucherorientierung. Im Zuge der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens wird eine stärkere Integration von Gesundheitssystemen digitale Funktionen oder Prozesse, die zuvor getrennt waren, in Unternehmen zusammenführen. Fortschritte bei elektronischen Patientenakten (EHRs) und anderen Technologien tragen ebenfalls dazu bei, die medizinische Interoperabilität zwischen Kostenträgern, Leistungserbringern und anderen Organisationen im Gesundheitswesen zu erreichen.
Der digitale Wandel im Gesundheitswesen ist im Gange und wird die Art und Weise, wie Kostenträger, Gesundheitsdienstleister und andere Akteure arbeiten und mit Patienten, Verbrauchern und Interessengruppen zusammenarbeiten, grundlegend verändern. Einst eine Reihe von segmentierten Aktivitäten, verwandelt die Technologie das Gesundheitswesen in ein integriertes Ökosystem, in dem die Fachkräfte des Gesundheitswesens ihre Herausforderungen in größerem Umfang wirksam angehen können, während sie gleichzeitig den Patienten in den Mittelpunkt stellen und eine wertorientierte Versorgung bieten.
Aufgrund strenger Vorschriften und des Wunsches, unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden, werden neue Innovationen im Gesundheitswesen oft streng geprüft und schrittweise eingeführt. Diese methodische Herangehensweise an Veränderungen ist durchaus verständlich, kann aber auch sehr zeitaufwändig sein.
Dieser Ansatz ist auch deshalb so langwierig, weil es schwierig sein kann, an die Daten heranzukommen, die Forscher und Innovatoren benötigen, um gründliche Tests durchzuführen. In dem Maße, in dem sich die Technologie verbessert und die Daten des Gesundheitswesens besser integriert und in Echtzeit zugänglich werden, wird sich das Innovationstempo mit Sicherheit erhöhen. Die Forschung wird einfacher und effizienter sein, was den Gesundheitsorganisationen helfen wird, neue Innovationen schneller zu testen und die nötigen Nachweise zu erbringen, um sie in die Patientenversorgung einzubeziehen.
Technologie und Daten werden bei der Entwicklung von Innovationen, die das moderne Gesundheitswesen voranbringen, eine Schlüsselrolle spielen, da die Verantwortlichen im Gesundheitswesen nach Möglichkeiten suchen, komplexere gesundheitliche Herausforderungen zu lösen.
Technologie kann Ihnen dabei helfen, ein kooperativeres Gesundheitssystem zu schaffen und die neuen Interoperabilitätsvorschriften einzuhalten.
IBM Watson Health arbeitet mit Branchenexperten zusammen, um wichtige Teile des künftigen digitalen Gesundheitssystems als Open Source zu entwickeln.
Branchenführende Innovatoren können intelligente, flexible Strategien zur Verbesserung von Technologie, Prozessen und Patientenerfahrung anbieten.
Die Automation der Patienteneinbindung kann dazu beitragen, die Reichweite zu erhöhen und mehr Patienten qualitativ hochwertige Pflege- und Gesundheitsservices zu bieten.
Mit neuen Technologien und Big Data kann Ihre Krankenkasse seinen Mitgliedern einen größeren Nutzen bieten und die Mitgliederbetreuung verbessern.
Entdecken Sie, wie neue Technologien Kliniker unterstützen und ihnen helfen können, eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu leisten, die die Gesundheitsergebnisse verbessert.