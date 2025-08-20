Healthcare Analytics bezieht sich auf die Nutzung enormer Mengen von erfassten Daten, die analysiert werden, um Organisationen umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Diese Erkenntnisse werden durch analytische Fachbereiche entwickelt und für faktenbasierte Entscheidungen verwendet. Diese Entscheidungen wiederum verbessern die Planung, das Management, die Messung und Lernprozesse.

Da Organisationen in der Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt vor der Herausforderung stehen, Kosten zu reduzieren, die Koordination mit den Pflegeteams zu verbessern, mit weniger Mitteln mehr zu leisten und die Verbesserung der Krankenpflege in den Mittelpunkt zu stellen, wird die Analytik besonders wichtig. Aufgrund des Ärzte- und Pflegekräftemangels in der Grundversorgung muss das ohnehin überarbeitete medizinische Personal noch produktiver werden. Zudem erhöhen neue Unternehmen auf dem Markt und neue Ansätze für die Gesundheitsversorgung den Wettbewerb in der Branche. Durch den Aufbau von Analysekompetenz können Organisationen in der Gesundheitsversorgung Big Data nutzen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die von Gesundheitsdienstleistern, Leiter von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen, sowie von Verantwortlichen in Gesundheits- und Sozialbehörden genutzt werden können, um bessere Ergebnisse und Mehrwert für die Menschen, für die sie Leistungen erbringen, zu erreichen.

Die Umgebung im Gesundheitswesen ist derzeit von Turbulenzen geprägt und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich noch komplexer werden. Herausforderungen wie die sich entwickelnde Marktdynamik, zunehmende staatliche Regulierung und anspruchsvollere Verbraucher erfordern von Unternehmen intelligentere, besser informierte Entscheidungen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben und einen Mehrwert für ihre Gemeinden schaffen können.