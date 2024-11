Die DNS-Auflösung (Domain Name System) ist ein iterativer Prozess, bei dem ein rekursiver Resolver versucht, einen Domainnamen mithilfe einer hierarchischen Auflösungskette zu suchen. Zunächst fragt der rekursive Resolver die Root (.) ab, die Nameserver für die Top-Level-Domain (TLD) z. B. .com bereitstellt. Als nächstes werden die TLD-Nameserver abgefragt, die die autoritativen Nameserver der Domain bereitstellen. Schließlich fragt der rekursive Resolver diese autoritativen Nameserver ab.



In vielen Fällen sehen wir Domains, die an Nameserver innerhalb ihrer eigenen Domain delegiert werden, z. B. wird „example.com.“ an „ns01.example.com.“ delegiert. In diesen Fällen benötigen wir Glue Records bei den übergeordneten Nameservern, in der Regel beim Domain-Registrar, um die Lösungskette fortzusetzen.