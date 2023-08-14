Wie generative KI IT- und Geschäftsziele miteinander verknüpft, um die Geschäftsergebnisse zu maximieren

Der effektive Einsatz von IT-Ressourcen zur Unterstützung von Geschäftszielen kann für jedes Unternehmen ein entscheidender Faktor sein. Doch große Herausforderungen verzögern die Integration der transformativen Technologie in die Geschäftsprozesse. Geschäftsinhaber haben oft mit der frustrierenden Realität zu kämpfen, dass IT-Probleme, die sich auf ihren Betrieb auswirken, erst nach Kundenbeschwerden entdeckt werden, so dass sie wenig Möglichkeiten haben, Probleme proaktiv zu entschärfen. Ein Mangel an rechtzeitigem Bewusstsein behindert die schnelle Problemlösung und führt zu einer Diskrepanz zwischen den Bemühungen des IT-Teams und den allgemeinen Geschäftszielen des Unternehmens. Diese Diskrepanz wird durch die Notwendigkeit, Support-Teams von mehreren Anbietern für die Problemlösung einzusetzen, noch verschärft, wodurch Zeit und Ressourcen von dem Kerngeschäft abgezogen werden.

Das transformative Potenzial generativer KI-Technologie kann in Verbindung mit strategischer Implementierung und Zusammenarbeit die Lücke zwischen IT- und Unternehmenszielen schließen, um kontinuierlichen Erfolg zu fördern und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die angestrebten Geschäftsergebnisse erzielt.

Durchbrüche in der generativen KI, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, dienen als Inspiration für neue Lösungen, die Unternehmen helfen, diese seit langem bestehenden organisatorischen Herausforderungen zu überwinden. Diese Durchbrüche folgen auf Entwicklungssprünge in der Technologie und der Cloud, die es Unternehmen über Branchen hinweg ermöglichen, im großen Maßstab zu wachsen, in neue Märkte zu expandieren und neue Wege zum Erfolg zu finden. Zu diesen Fortschritten gehört vor allem die Verbesserung der Hybrid-Cloud-Technologie, die Bereitstellung, Verwaltung und Sicherung von Anwendungen in mehreren Cloud-Umgebungen erleichtert.

Ein umfangreiches Hybrid-Cloud-System kann jedoch schnell zu einem komplizierten System werden, mit dem die IT-Teams viel Zeit verbringen müssen, um die Sicherheit und Betriebsfähigkeit zu gewährleisten. Die IT-Netzwerke vieler Unternehmen hosten Zehntausende von Anwendungen, die in ihrem Hybrid-Cloud-Netzwerk betrieben werden. Angesichts dieser Vielzahl von Anwendungen wird es für den IT-Betrieb zu einer großen Herausforderung, sich auf das Erreichen der gewünschten Geschäftsergebnisse zu konzentrieren. Jede Anwendung erzeugt ein Signal, das IT-Experten schnell beobachten und verstehen müssen, um den Zustand der Anwendung und des Netzwerks zu bestimmen, damit sie reagieren können, wenn etwas die Unternehmensleistung beeinträchtigt. In einer komplexen Hybrid Cloud-Geschäftswelt ist es schwierig, den IT-Betrieb mit den Geschäftsergebnissen zu korrelieren und proaktive Maßnahmen zu ergreifen.