Wie generative KI IT- und Geschäftsziele miteinander verknüpft, um die Geschäftsergebnisse zu maximieren

Der effektive Einsatz von IT-Ressourcen zur Unterstützung von Geschäftszielen kann für jedes Unternehmen ein entscheidender Faktor sein. Doch große Herausforderungen verzögern die Integration der transformativen Technologie in die Geschäftsprozesse. Geschäftsinhaber haben oft mit der frustrierenden Realität zu kämpfen, dass IT-Probleme, die sich auf ihren Betrieb auswirken, erst nach Kundenbeschwerden entdeckt werden, so dass sie wenig Möglichkeiten haben, Probleme proaktiv zu entschärfen. Ein Mangel an rechtzeitigem Bewusstsein behindert die schnelle Problemlösung und führt zu einer Diskrepanz zwischen den Bemühungen des IT-Teams und den allgemeinen Geschäftszielen des Unternehmens. Diese Diskrepanz wird durch die Notwendigkeit, Support-Teams von mehreren Anbietern für die Problemlösung einzusetzen, noch verschärft, wodurch Zeit und Ressourcen von dem Kerngeschäft abgezogen werden.
Das transformative Potenzial generativer KI-Technologie kann in Verbindung mit strategischer Implementierung und Zusammenarbeit die Lücke zwischen IT- und Unternehmenszielen schließen, um kontinuierlichen Erfolg zu fördern und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die angestrebten Geschäftsergebnisse erzielt.
Durchbrüche in der generativen KI, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, dienen als Inspiration für neue Lösungen, die Unternehmen helfen, diese seit langem bestehenden organisatorischen Herausforderungen zu überwinden. Diese Durchbrüche folgen auf Entwicklungssprünge in der Technologie und der Cloud, die es Unternehmen über Branchen hinweg ermöglichen, im großen Maßstab zu wachsen, in neue Märkte zu expandieren und neue Wege zum Erfolg zu finden. Zu diesen Fortschritten gehört vor allem die Verbesserung der Hybrid-Cloud-Technologie, die Bereitstellung, Verwaltung und Sicherung von Anwendungen in mehreren Cloud-Umgebungen erleichtert.
Ein umfangreiches Hybrid-Cloud-System kann jedoch schnell zu einem komplizierten System werden, mit dem die IT-Teams viel Zeit verbringen müssen, um die Sicherheit und Betriebsfähigkeit zu gewährleisten. Die IT-Netzwerke vieler Unternehmen hosten Zehntausende von Anwendungen, die in ihrem Hybrid-Cloud-Netzwerk betrieben werden. Angesichts dieser Vielzahl von Anwendungen wird es für den IT-Betrieb zu einer großen Herausforderung, sich auf das Erreichen der gewünschten Geschäftsergebnisse zu konzentrieren. Jede Anwendung erzeugt ein Signal, das IT-Experten schnell beobachten und verstehen müssen, um den Zustand der Anwendung und des Netzwerks zu bestimmen, damit sie reagieren können, wenn etwas die Unternehmensleistung beeinträchtigt. In einer komplexen Hybrid Cloud-Geschäftswelt ist es schwierig, den IT-Betrieb mit den Geschäftsergebnissen zu korrelieren und proaktive Maßnahmen zu ergreifen.
IT-Teams beobachten und treffen Entscheidungen, indem sie verschiedene Überwachungstools verwenden, um den Zustand der vielen Anwendungen zu ermitteln, die in ihrem IT- und Hybrid-Cloud-Ökosystem ausgeführt werden. Führungskräfte haben keinen einfachen Zugang zu diesen wichtigen Informationen (oder zu der technischen Schulung, die erforderlich ist, um sie zu verstehen), was sie oft im Unklaren über IT-Komplikationen und deren Auswirkungen auf die tägliche Arbeit und die Geschäftsziele lässt. Diese ungleiche Kommunikation kann zu Verwirrung und Ineffizienz bei der Adresse kritischer Probleme führen.
Es ist eine große Herausforderung, die Auswirkungen technischer Probleme den relevanten Stakeholdern effektiv zu vermitteln. Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Kommunikation auf verschiedene Geschäftspersonen zuzuschneiden, da die verschiedenen Stakeholder über unterschiedliche technische Expertise verfügen.
Der IT-Betrieb muss sicherstellen, dass die verschiedenen integrierten Systeme und Plattformen umfassend beobachtbar bleiben, was einen erheblichen Aufwand und Koordination erfordert. Auch das Festlegen geeigneter wesentlicher Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) zur Messung der Effektivität der Observability-Bemühungen kann eine Herausforderung sein, da relevante Metriken den Wert und die Auswirkungen der Observability auf den Geschäftsbetrieb belegen müssen (was aus dem IT-Kontext nicht immer klar hervorgeht). Der IT-Betrieb muss zeigen, wie die Observability direkt zum Geschäftserfolg und zu den Ergebnissen beiträgt.
Standard Observability-Tools ermöglichen es IT-Experten, IT-Alerts zu überwachen und zu analysieren, um ihre Relevanz für das Unternehmen zu bestimmen. Dieser Prozess ist jedoch oft nicht mit den geschäftlichen Prioritäten abgestimmt, was zu Ineffizienzen und Missverständnissen führt. Die Kommunikation der geschäftlichen Auswirkungen von IT-Problemen an die richtigen Stakeholder ist eine komplexe Aufgabe, da Führungskräfte kontextbezogene Informationen benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Trotz dieser Herausforderungen bietet die Anwendung von generativer KI eine vielversprechende Lösung für Unternehmen, ihren geschäftlichen Nutzen zu maximieren und gleichzeitig negative Auswirkungen auf die IT zu minimieren. Der IT-Betrieb kann die Flexibilität der generativen KI (in Bezug auf bereichsübergreifende und breitere Funktionen in Bezug auf die Erstellung von Inhalten, die Zusammenfassung, die Generierung von Code und die Extraktion von Entitäten) nutzen, um das Netzwerk zu beobachten, um IT-Experten über mögliche Probleme und IT-Ereignisse zu informieren. In der Zwischenzeit können große Sprachmodelle detaillierte, kontextbezogene Erkenntnisse liefern, um die Auswirkungen der IT auf verschiedene Geschäftsbereiche zu formulieren und zu spezifizieren.
Generative KI hilft, diese Lücke zu schließen, indem sie den richtigen Stakeholdern IT-Alertinformationen in einer für sie verständlichen Sprache und mit relevanten Details übermittelt. Es kann personalisierte Informationen liefern, die auf der Business-Persona basieren und den Stakeholdern helfen, zu verstehen, wie sich das Problem konkret auf sie auswirken wird.
Die generative KI-Lösung verwendet LLMs, um Geschäftsanwender über die Auswirkungen auf ihre Prozesse zu informieren und darauf hinzuweisen, welcher spezifische Aspekt ihres Prozesses betroffen ist. Es kann Informationen über den Einflusspunkt, die Auswirkungen auf die Abteilung oder das Profitcenter und die Gesamtauswirkungen auf das Unternehmen liefern.
Nehmen wir zum Beispiel an, eine Schnittstelle zwischen Salesforce und SAP fällt aus. In diesem Fall kann die generative KI Details darüber liefern, wie es zu dem IT-Ereignis kam (z. B. ein Schnittstellen- oder Datenlastproblem) und alle nachgelagerten Prozesse identifizieren, die sich auf die Geschäftsergebnisse auswirken könnten. Die IT-Abteilung kann dann die Stakeholder mithilfe einer KI-generierten, bereichsspezifischen Sprache über das Problem informieren, um den Führungskräften auf der Geschäftsseite des Unternehmens zu helfen, den Kontext und die potenziellen Auswirkungen des Ereignisses zu verstehen. Darüber hinaus kann generative KI Workarounds oder alternative Schritte für Geschäftsanwender anbieten, um den Betrieb fortzufahren, wenn ihre Standardprozesse betroffen sind. Dank dieser kontextbezogenen Informationen können Führungskräfte ihren Betrieb auch angesichts von IT-Herausforderungen reibungslos fortsetzen.
Generative KI mit LLMs liefert schnellere und präzisere Analysen. So können Unternehmen ihren IT-Betrieb transformieren, indem sie der geschäftsorientierten Entscheidungsfindung Priorität einräumen, was zu effektiveren und effizienteren Abläufen führt. Der Einsatz von generativer KI zur Validierung und Priorisierung von IT-Problemen auf der Grundlage ihrer Relevanz für das Unternehmen und die personalisierte Kommunikation von IT-Problemen an die entsprechenden Stakeholder ermöglicht es Führungskräften, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Eine vollständig integrierte Lösung ist zwar noch in der Entwicklung, aber generative KI mit LLMs bietet einen besseren Weg, um Führungskräfte mit kontextbezogenen Informationen zu benachrichtigen und mögliche Lösungen zu bieten, die über grundlegende Event Notifications hinausgehen. Unternehmen können schon heute damit beginnen, verschiedene Tools und Systeme zu integrieren, um diese Vorteile zu nutzen. Die Integrationsbemühungen können sich auf die Integration von generativer KI in bestehende Technologien (wie SAP, CPI-Schnittstellen, Signavio und Salesforce) konzentrieren, um gezielte Ergebnisse zu erzielen.
Diese Integrationen ermöglichen eine ganzheitliche Sicht und eine effektive Bearbeitung von IT-Alerts über verschiedene Systeme hinweg. IBM Consulting® bietet Integrationen für verschiedene Tools und kann eine unternehmensweite Lösung über spezifische proprietäre Plattformen hinweg sicherstellen.
Generative KI bietet Unternehmen eine transformative Chance, den geschäftlichen Nutzen zu maximieren und gleichzeitig negative Auswirkungen auf die IT zu minimieren. Generative KI ermöglicht es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und reibungslose Abläufe aufrechtzuerhalten, indem sie den IT-Betrieb an den geschäftlichen Prioritäten ausrichten, kontextbezogene Informationen nutzen und gezielte Problemumgehungen bieten.
