4 Möglichkeiten, kleine und mittlere Unternehmen mit generativer KI zu unterstützen

In einer angespannten Wirtschaft stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor der Herausforderung, zu wachsen und gleichzeitig die schwindenden Margen zu schützen. Im Vergleich zu großen Unternehmen verfügen KMUs über weniger Ressourcen, um einen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen oder neue Wertströme zu erschließen. Daher müssen Unternehmen, die KMUs bedienen, Lösungen anbieten, die den Verwaltungsaufwand verringern und einen greifbaren Mehrwert bieten. Und da KMUs 44 % des US-BIP ausmachen, dürfen sie nicht ignoriert werden.
Durch die Anwendung dieser 4 Best Practices, um in die richtigen Technologien zu investieren und die neuesten Fortschritte im Bereich der generativen KI zu nutzen, können Unternehmen einzigartige Dienstleistungen für KMU-Kunden freischalten.
Da KMUs bei ihren Ausgaben immer vorsichtiger werden, müssen die Unternehmen, die sie bedienen, den Wert durch verstärkte Personalisierung steigern. Dienstleister benötigen Technologiesysteme mit einem zentralisierten Customer-Journey-Protokoll, das Interaktionen, die Stimmung und die nächsten Schritte an jedem Berührungspunkt verfolgen kann, um eine nahtlose Customer Experience zu bieten. Diese isolierten qualitativen Kundendaten reichen jedoch nicht aus, um die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. Generative KI-Tools wie IBM watsonx.ai können allgemeine Kundentrends und Marktkräfte sowie spezifische Kundendaten und historische Transaktionen analysieren, um Produkte zu empfehlen, die den speziellen Bedürfnissen jedes KMU entsprechen. Eine datengesteuerte Personalisierung ist in der heutigen Geschäftswelt unverzichtbar. Da 89 % der digitalen Unternehmen in die Personalisierung investieren, um die Digital Experience für ihre Kunden zu verbessern, laufen diejenigen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, die dies nicht tun.
Die meisten KMU verfügen über keine großen Technologieteams, die die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen unterstützen könnten. Um die Akzeptanz von Produkten sicherzustellen, müssen Dienstleister über die geeigneten technischen Tools verfügen, um KMUs dabei zu helfen, den Wert dieser Produkte zu verstehen und bei Tests und Implementierungen zu helfen. Generative KI kann Bedürfnisse von KMU in Anwendungsfälle für Produkte umwandeln, und die entsprechenden technischen Systeme ermöglichen es KMUs, Produkte in einer Sandbox zu testen. Darüber hinaus können generative KI-Lösungen wie watsonx Code Assistant die zentralen technischen Anforderungen von Unternehmen erfüllen.
Preismodelle nach Nutzung oder Zeit – wie monatliche Abonnements oder einmalige Zahlungen – ermöglichen es Unternehmen, die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen KMU zu erfüllen. Mit der nutzungsabhängigen Preisgestaltung von Produkten zahlen KMUs nur für das, was sie verbrauchen. Diese Methode setzt voraus, dass das Unternehmen über saubere Datenflüsse von zentralen Informationsquellen verfügt, um die Nutzung genau zu verfolgen und wiederzugeben. Watsonx.data ermöglicht es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zentral zu sammeln, zu kategorisieren und zu filtern. Durch Workload-Optimierung kann watsonx.data die Kosten für das Data Warehouse eines Unternehmens um bis zu 50 % senken. In Verbindung mit den Datenberatungsdiensten von IBM können Unternehmen watsonx.data nutzen, um die Nutzung zu verfolgen, Dashboards zu erstellen und letztendlich eine strategische Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Eine feste, zeitbasierte Preisgestaltung bedeutet hingegen, dass KMUs einen vorab festgelegten Preis bezahlen, der ihrem Budget entspricht, und dass sie das Produkt oder die Dienstleistung innerhalb des Kaufzeitraums vollständig nutzen können.
KMUs sind schlanke Unternehmen mit kleinen Belegschaften, die auf Effizienz optimiert sind. Weniger als 15 % der KMU möchten über Telefon und automatisierte Sprachsysteme mit Anbietern interagieren. Um diese Zielgruppe zu bedienen, müssen Unternehmen durchgängige Digital Experiences schaffen, die von der Forschung bis zum Support nach dem Kauf reichen. Self-Service-Plattformen erleichtern kleine Aufgaben: So sollten KMU beispielsweise in der Lage sein, ihre Rechnungs- und Kontaktdaten zu aktualisieren, ohne sich an einen Vertreter eines Anbieters wenden zu müssen. IBM watsonx Assistant kann bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben helfen, indem er eine intelligente Kundenbetreuung an allen Berührungspunkten mit einem KMU bietet, und automatisch bei jedem Gespräch dazulernt und sich verbessert.
Bei einer richtigen Implementierung können diese Technologien sowohl für KMU als auch für die Unternehmen, die sie betreuen, einen Mehrwert bedeuten. Während das KMU wächst und sich weiterentwickelt, kann das Unternehmen die Anforderungen des wachsenden Geschäfts durch Cross-Selling von Lösungen erfüllen. Das KMU kann für seine betrieblichen Lösungen bei demselben vertrauenswürdigen Unternehmen bleiben, und das Unternehmen kann den Customer Lifetime Value des KMUs maximieren, indem es Lösungen für die verschiedenen Wachstumsphasen des KMUs bereitstellt.
Wenn ein KMU nicht wachsen will, kann das Unternehmen, das es bedient, dennoch strategische Lösungen anbieten, die dem KMU helfen, die betriebliche Effizienz zu steigern (z. B. generative KI für CRM, schnellere Verkaufsabschlüsse, generierte intelligente Antworten und Self-Service-Optionen). Durch die Bereitstellung leistungsstarker, fähiger generativer KI-Lösungen können Unternehmen die spezifischen Bedürfnisse ihrer KMU-Kunden erfüllen und ihnen zum Erfolg verhelfen.
Erfahren Sie, wie CEOs den Wert, den generative KI schaffen kann, gegen die erforderlichen Investitionen und die damit verbundenen Risiken abwägen können.
Erfahren Sie mehr über grundlegende Konzepte und bauen Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, Kursen, angeleiteten Projekten, Tests und mehr aus.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
IBM Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Erkunden Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.