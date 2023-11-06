4 Möglichkeiten, kleine und mittlere Unternehmen mit generativer KI zu unterstützen

In einer angespannten Wirtschaft stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor der Herausforderung, zu wachsen und gleichzeitig die schwindenden Margen zu schützen. Im Vergleich zu großen Unternehmen verfügen KMUs über weniger Ressourcen, um einen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen oder neue Wertströme zu erschließen. Daher müssen Unternehmen, die KMUs bedienen, Lösungen anbieten, die den Verwaltungsaufwand verringern und einen greifbaren Mehrwert bieten. Und da KMUs 44 % des US-BIP ausmachen, dürfen sie nicht ignoriert werden.

Durch die Anwendung dieser 4 Best Practices, um in die richtigen Technologien zu investieren und die neuesten Fortschritte im Bereich der generativen KI zu nutzen, können Unternehmen einzigartige Dienstleistungen für KMU-Kunden freischalten.

1. Unternehmen sollten auf der Grundlage qualitativer und quantitativer Daten personalisierte Erfahrungen für KMU schaffen

Da KMUs bei ihren Ausgaben immer vorsichtiger werden, müssen die Unternehmen, die sie bedienen, den Wert durch verstärkte Personalisierung steigern. Dienstleister benötigen Technologiesysteme mit einem zentralisierten Customer-Journey-Protokoll, das Interaktionen, die Stimmung und die nächsten Schritte an jedem Berührungspunkt verfolgen kann, um eine nahtlose Customer Experience zu bieten. Diese isolierten qualitativen Kundendaten reichen jedoch nicht aus, um die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. Generative KI-Tools wie IBM watsonx.ai können allgemeine Kundentrends und Marktkräfte sowie spezifische Kundendaten und historische Transaktionen analysieren, um Produkte zu empfehlen, die den speziellen Bedürfnissen jedes KMU entsprechen. Eine datengesteuerte Personalisierung ist in der heutigen Geschäftswelt unverzichtbar. Da 89 % der digitalen Unternehmen in die Personalisierung investieren, um die Digital Experience für ihre Kunden zu verbessern, laufen diejenigen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, die dies nicht tun.

2. Unternehmen müssen KMU bei der Einführung neuer Produkte maßgeschneiderte Unterstützung bieten

Die meisten KMU verfügen über keine großen Technologieteams, die die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen unterstützen könnten. Um die Akzeptanz von Produkten sicherzustellen, müssen Dienstleister über die geeigneten technischen Tools verfügen, um KMUs dabei zu helfen, den Wert dieser Produkte zu verstehen und bei Tests und Implementierungen zu helfen. Generative KI kann Bedürfnisse von KMU in Anwendungsfälle für Produkte umwandeln, und die entsprechenden technischen Systeme ermöglichen es KMUs, Produkte in einer Sandbox zu testen. Darüber hinaus können generative KI-Lösungen wie watsonx Code Assistant die zentralen technischen Anforderungen von Unternehmen erfüllen.

3. Unternehmen sollten ihre Preismodelle strategisch auf die Bedürfnisse von KMU ausrichten

Preismodelle nach Nutzung oder Zeit – wie monatliche Abonnements oder einmalige Zahlungen – ermöglichen es Unternehmen, die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen KMU zu erfüllen. Mit der nutzungsabhängigen Preisgestaltung von Produkten zahlen KMUs nur für das, was sie verbrauchen. Diese Methode setzt voraus, dass das Unternehmen über saubere Datenflüsse von zentralen Informationsquellen verfügt, um die Nutzung genau zu verfolgen und wiederzugeben. Watsonx.data ermöglicht es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zentral zu sammeln, zu kategorisieren und zu filtern. Durch Workload-Optimierung kann watsonx.data die Kosten für das Data Warehouse eines Unternehmens um bis zu 50 % senken. In Verbindung mit den Datenberatungsdiensten von IBM können Unternehmen watsonx.data nutzen, um die Nutzung zu verfolgen, Dashboards zu erstellen und letztendlich eine strategische Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Eine feste, zeitbasierte Preisgestaltung bedeutet hingegen, dass KMUs einen vorab festgelegten Preis bezahlen, der ihrem Budget entspricht, und dass sie das Produkt oder die Dienstleistung innerhalb des Kaufzeitraums vollständig nutzen können.

4. Unternehmen sollten eine Digital Experience mit mehr Self-Service-Optionen anbieten

KMUs sind schlanke Unternehmen mit kleinen Belegschaften, die auf Effizienz optimiert sind. Weniger als 15 % der KMU möchten über Telefon und automatisierte Sprachsysteme mit Anbietern interagieren. Um diese Zielgruppe zu bedienen, müssen Unternehmen durchgängige Digital Experiences schaffen, die von der Forschung bis zum Support nach dem Kauf reichen. Self-Service-Plattformen erleichtern kleine Aufgaben: So sollten KMU beispielsweise in der Lage sein, ihre Rechnungs- und Kontaktdaten zu aktualisieren, ohne sich an einen Vertreter eines Anbieters wenden zu müssen. IBM watsonx Assistant kann bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben helfen, indem er eine intelligente Kundenbetreuung an allen Berührungspunkten mit einem KMU bietet, und automatisch bei jedem Gespräch dazulernt und sich verbessert.