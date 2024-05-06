Eine Ende 2023 durchgeführte Umfrage des IBM Institute for Business Value (IBV) ergab, dass die Befragten der Meinung sind, dass Regierungsverantwortliche das Vertrauen der Öffentlichkeit in sie häufig überschätzen. Die Umfrage ergab auch, dass die Öffentlichkeit zwar immer noch misstrauisch gegenüber neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) ist, die meisten Menschen jedoch die Einführung von generativer KI durch die Regierung befürworten.
Das IBV befragte eine diverse Gruppe von mehr als 13.000 Erwachsenen in neun Ländern, darunter die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien und Japan. Alle Befragten hatten zumindest ein grundlegendes Verständnis von KI und generativer KI.
Die Umfrage wurde durchgeführt, um die individuellen Perspektiven hinsichtlich generative KI und ihre Nutzung durch Unternehmen und Regierung zu verstehen, sowie über ihre Erwartungen und Absichten beim Einsatz dieser Technologie bei der Arbeit und in ihrem Privatleben. Die Befragten beantworteten Fragen zu ihrem Vertrauen in die Regierung und zu ihren Ansichten, wenn Regierungen generative KI zur Erbringung von Regierungsdiensten einführen und nutzen.
Diese Ergebnisse zeigen die Komplexität des öffentlichen Vertrauens in Behörden und liefern wichtige Erkenntnisse für Entscheidungsträger in der Regierung, wenn sie generative KI auf globaler Ebene einführen.
Vertrauen ist eine der tragenden Säulen öffentlicher Behörden. Laut Cristina Caballe Fuguet, Global Regierung Leader bei IBM Consulting, ist „Vertrauen die Grundlage für die Fähigkeit der Regierung, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen“. Das Vertrauen der Bürger in die Regierungen, von den lokalen Vertretern bis hin zu den höchsten Positionen auf nationaler Ebene, hängt von mehreren Elementen ab, einschließlich der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.“
Vertrauen ist von entscheidender Bedeutung, da Regierungen bei kritischen Themen wie Klimawandel, öffentlicher Gesundheit und der sicheren und ethischen Integration von Technologien in die Gesellschaft die Führung übernehmen. Das aktuelle digitale Zeitalter verlangt mehr Integrität, Offenheit, Vertrauen und Sicherheit als wichtige Säulen für den Aufbau von Vertrauen.
Laut einer weiteren aktuellen Studie des IBV, des IBM Institute for the Business of Government und der National Academy of Public Administration (NAPA) sind sich die meisten Regierungsverantwortlichen darüber im Klaren, dass der Aufbau von Vertrauen die Konzentration und das Engagement für Zusammenarbeit, Transparenz und Kompetenz in der Ausführung erfordert. Die jüngste IBV-Studie zeigt jedoch, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierungen abnimmt.
Die Befragten geben an, dass ihr Vertrauen in die Bundes- und Zentralregierungen seit Beginn der Pandemie stark abgenommen hat, wobei 39 % der Befragten angaben, dass ihr Vertrauen in die Regierung ihres Landes sehr gering oder extrem niedrig ist, verglichen mit 29 % vor der Pandemie.
Dies steht im Gegensatz zu den Wahrnehmungen der im Rahmen derselben Studie befragten Führungskräfte der Regierung. Sie sind zuversichtlich, dass sie seit der Coronapandemie Vertrauen in ihren Organisitionen aufgebaut und effektiv gestärkt haben. Diese Diskrepanz in der Wahrnehmung von Vertrauen zeigt, dass die Verantwortlichen in den Regierungen einen Weg finden müssen, ihre Wählerschaft besser zu verstehen und ihre Ansichten über die Leistung der öffentlichen Einrichtungen mit der Wahrnehmung der Bürger in Einklang zu bringen.
Die Studie ergab auch, dass es für Regierungen eine Herausforderung sein wird, Vertrauen in KI-gestützte Tools und Bürgerdienste aufzubauen. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie eher traditionellen, von Menschen unterstützten Diensten vertrauen, und nur etwa 1 von 5 gibt an, dass sie KI-gestützten Diensten mehr vertrauen.
In diesem Jahr werden mehr als 60 Länder und die EU (die fast die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren) an die Urnen gehen, um ihre Vertreter zu wählen. Die politischen Entscheidungsträger stehen vor unzähligen Herausforderungen. Sie müssen unter anderem sicherstellen, dass die Technologien für und nicht gegen demokratische Prinzipien, Institutionen und Gesellschaften arbeiten.
David Zaharchuck, Research Director, Thought Leadership beim IBV, meint: „Die Gewährleistung der sicheren und ethischen Integration von KI in unsere Gesellschaften und die globale Wirtschaft ist eine der größten Herausforderungen und Chancen für Regierungen im nächsten Vierteljahrhundert.“
Die meisten befragten Personen geben an, dass sie Bedenken hinsichtlich der möglichen negativen Auswirkungen von generativer KI haben. Dies zeigt, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung diese Technologie noch nicht richtig einschätzen kann und wie sie von Unternehmen auf vertrauenswürdige und verantwortungsvolle Weise unter Einhaltung strenger Sicherheits- und gesetzlicher Vorschriften entwickelt und eingesetzt werden kann.
Die IBV-Studie hat ergeben, dass die Menschen immer noch ein gewisses Maß an Bedenken haben, wenn es um die Einführung dieser neuen Technologie und die Auswirkungen geht, die sie auf Themen wie Entscheidungsfindung, Datenschutz und Datensicherheit oder Arbeitsplatzsicherheit haben kann.
Trotz ihres generellen Mangels an Vertrauen in die Regierung und in neue Technologien stimmen die meisten der befragten Personen dem Einsatz von generativer KI durch die Regierung für den Kundenservice zu und sind der Meinung, dass die Geschwindigkeit der Einführung von generativer KI seitens der Regierung angemessen ist. Weniger als 30 % der Befragten glauben, dass die Einführung im öffentlichen und privaten Sektor zu schnell voranschreitet. Die meisten halten das Tempo für genau richtig, und einige halten es sogar für zu langsam.
Was die konkreten Anwendungsfälle für generative KI betrifft, so haben die Befragten gemischte Ansichten über den Einsatz generativer KI für verschiedene Bürgerdienste. Eine Mehrheit stimmt den Regierungen zu, generative KI für Kundenservice, Steuer- und Rechtsberatung und zu Bildungszwecken einzusetzen.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Bürger den Wert der Regierungen erkennen, die KI und generative KI einsetzen. Vertrauen ist jedoch ein Problem. Wenn die Bürger den Regierungen jetzt nicht vertrauen, tun sie es mit Sicherheit auch nicht, wenn bei der Einführung von KI Fehler gemacht werden. Die offene und transparente Implementierung von generativer KI ermöglicht es Regierungen, gleichzeitig Vertrauen und Fähigkeiten aufzubauen.
Laut Casey Wreth, Global Government Industry Leader bei IBM Technologie, „ist die Zukunft der generativen KI im öffentlichen Sektor vielversprechend, aber die Technologie bringt neue Komplexitäten und Risiken mit sich, die proaktiv angegangen werden müssen. Regierungsverantwortliche müssen KI-Governance implementieren, um Risiken zu managen, ihre Compliance-Programme zu unterstützen und vor allem das öffentliche Vertrauen für eine breitere Nutzung zu gewinnen.“
„Da die Nutzung von generativer KI in diesem Jahr weiter zunimmt, ist es wichtig, dass die Bürger Zugang zu transparenten und erklärbaren KI-Workflows haben, die Licht in die Blackbox dessen bringen, was mit Hilfe von KI-Tools wie watsonx.governance generiert wird. Auf diese Weise kann die Regierung die verantwortungsvolle Umsetzung dieser bahnbrechenden Technologie gewährleisten“, sagt Wreth.
IBM watsonx, ein KI-Produktportfolio, verkörpert fünf grundlegende Säulen, die zu vertrauenswürdiger KI beitragen: Fairness, Datenschutz, Erklärbarkeit, Transparenz und Robustheit.
Das Portfolio bietet einen nahtlosen, effizienten und verantwortungsvollen Ansatz für die KI-Entwicklung in verschiedenen Umgebungen. Genauer gesagt hilft die kürzlich erfolgte Einführung von IBM watsonx.governance Teams im öffentlichen Sektor dabei, diese Bereiche zu automatisieren und anzugehen. Somit haben sie die Möglichkeit, die Wissensmanagement-Aktivitäten ihres Unternehmens zu steuern, zu verwalten und zu überwachen.
Im Wesentlichen öffnet dieses Tool die Blackbox darüber, wo und wie ein KI-Modell die Informationen für seine Ergebnisse erhält, ähnlich der Funktion eines Nährwertkennzeichens, und erleichtert so die staatliche Transparenz. Darüber hinaus ermöglicht dieses Tool klare Prozesse, sodass Unternehmen proaktiv Risiken erkennen und abmildern können und gleichzeitig ihre Compliance-Programme für interne KI-Richtlinien und Branchenstandards unterstützen.
Da der öffentliche Sektor weiterhin KI und Automatisierung einsetzt, um Probleme zu lösen und die Effizienz zu verbessern, ist das Vertrauen in transparente KI-Lösungen von entscheidender Bedeutung. Regierungen müssen den gesamten KI-Lebenszyklus effektiv verwalten und verstehen, und die Verantwortlichen sollten leicht erklären können, welche Daten für das Trainieren und die Feinabstimmung der Modelle verwendet wurden und wie die Modelle zu ihren Ergebnissen gekommen sind. Proaktiv verantwortungsvolle KI-Praktiken zu übernehmen, bietet uns allen die Chance, uns zu verbessern, und es ist eine Chance für Regierungen, mit Transparenz voranzugehen, indem sie KI zum Wohle aller einsetzt.
