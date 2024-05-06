In diesem Jahr werden mehr als 60 Länder und die EU (die fast die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren) an die Urnen gehen, um ihre Vertreter zu wählen. Die politischen Entscheidungsträger stehen vor unzähligen Herausforderungen. Sie müssen unter anderem sicherstellen, dass die Technologien für und nicht gegen demokratische Prinzipien, Institutionen und Gesellschaften arbeiten.

David Zaharchuck, Research Director, Thought Leadership beim IBV, meint: „Die Gewährleistung der sicheren und ethischen Integration von KI in unsere Gesellschaften und die globale Wirtschaft ist eine der größten Herausforderungen und Chancen für Regierungen im nächsten Vierteljahrhundert.“



Die meisten befragten Personen geben an, dass sie Bedenken hinsichtlich der möglichen negativen Auswirkungen von generativer KI haben. Dies zeigt, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung diese Technologie noch nicht richtig einschätzen kann und wie sie von Unternehmen auf vertrauenswürdige und verantwortungsvolle Weise unter Einhaltung strenger Sicherheits- und gesetzlicher Vorschriften entwickelt und eingesetzt werden kann.

Die IBV-Studie hat ergeben, dass die Menschen immer noch ein gewisses Maß an Bedenken haben, wenn es um die Einführung dieser neuen Technologie und die Auswirkungen geht, die sie auf Themen wie Entscheidungsfindung, Datenschutz und Datensicherheit oder Arbeitsplatzsicherheit haben kann.

Trotz ihres generellen Mangels an Vertrauen in die Regierung und in neue Technologien stimmen die meisten der befragten Personen dem Einsatz von generativer KI durch die Regierung für den Kundenservice zu und sind der Meinung, dass die Geschwindigkeit der Einführung von generativer KI seitens der Regierung angemessen ist. Weniger als 30 % der Befragten glauben, dass die Einführung im öffentlichen und privaten Sektor zu schnell voranschreitet. Die meisten halten das Tempo für genau richtig, und einige halten es sogar für zu langsam.

Was die konkreten Anwendungsfälle für generative KI betrifft, so haben die Befragten gemischte Ansichten über den Einsatz generativer KI für verschiedene Bürgerdienste. Eine Mehrheit stimmt den Regierungen zu, generative KI für Kundenservice, Steuer- und Rechtsberatung und zu Bildungszwecken einzusetzen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Bürger den Wert der Regierungen erkennen, die KI und generative KI einsetzen. Vertrauen ist jedoch ein Problem. Wenn die Bürger den Regierungen jetzt nicht vertrauen, tun sie es mit Sicherheit auch nicht, wenn bei der Einführung von KI Fehler gemacht werden. Die offene und transparente Implementierung von generativer KI ermöglicht es Regierungen, gleichzeitig Vertrauen und Fähigkeiten aufzubauen.



Laut Casey Wreth, Global Government Industry Leader bei IBM Technologie, „ist die Zukunft der generativen KI im öffentlichen Sektor vielversprechend, aber die Technologie bringt neue Komplexitäten und Risiken mit sich, die proaktiv angegangen werden müssen. Regierungsverantwortliche müssen KI-Governance implementieren, um Risiken zu managen, ihre Compliance-Programme zu unterstützen und vor allem das öffentliche Vertrauen für eine breitere Nutzung zu gewinnen.“