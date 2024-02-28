Wenige Technologien haben die Welt so im Sturm erobert wie künstliche Intelligenz (KI) in den letzten Jahren. KI und ihre vielen Anwendungsfälle sind zu einem Thema der öffentlichen Diskussion geworden, das nicht länger den Technikexperten vorbehalten ist. KI – insbesondere die generative KI – hat ein enormes Potenzial, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zum Guten zu verändern, die Produktivität zu steigern und in den kommenden Jahren Billionen an wirtschaftlichem Wert freischalten. Der Wert von KI beschränkt sich nicht auf Fortschritte im Privatsektor. Wenn KI verantwortungsvoll implementiert wird – bei der die Technologie vollständig geregelt, die Privatsphäre geschützt und die Entscheidungsfindung transparent und erklärbar ist – hat KI in der Regierung die Macht, eine neue Ära der Regierungsdienste einzuläuten.

Solche Dienstleistungen können Bürger stärken und das Vertrauen in öffentliche Einrichtungen wiederherstellen, indem sie die Effizienz der Belegschaft verbessern und die Betriebskosten im öffentlichen Sektor senken. Im Backend haben KI-Tools zudem das Potenzial, die digitale Modernisierung zu beschleunigen, indem sie beispielsweise die Migration von Altlast-Software zu flexibleren, Cloud-basierten Anwendungen automatisieren oder die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen beschleunigen.

Trotz der vielen potenziellen Vorteile sind viele Regierungsbehörden noch unschlüssig, wie sie KI und generative KI umsetzen sollen. In vielen Fällen steht die Regierung weltweit vor einer Wahl. Sie können entweder den Einsatz von KI und ihre Vorteile begrüßen und das Potenzial der Technologie nutzen, um das Leben der Bürger, denen sie dienen, zu verbessern. Oder sie können an der Seitenlinie bleiben und riskieren, die Fähigkeit der KI zu verpassen, Agenturen dabei zu helfen, ihre Ziele effektiver zu erreichen.

Um diese Art von Innovation zu ermöglichen, kündigten Joe Biden und die US-Regierung per Executive Order eine umfangreiche KI-Forschungsinitiative an, bei der die Ressourcen des Weißen Hauses für Einstellungen und Entwicklung verwendet werden. Gleichzeitig veröffentlichte das Office of Management and Budget (OMB) aktualisierte Leitlinien zur Risikominderung beim Einsatz von Regierung KI, was auf ein wachsendes Interesse an verantwortungsvoller Forschung und Partnerschaften hindeutet.

Regierungsbehörden, die frühzeitig Lösungen zur Nutzung von KI und Automatisierung eingeführt haben, bieten konkrete Erkenntnisse in die Vorteile der Technologie für den öffentlichen Sektor – sei es die Modernisierung der Steuererklärungsbearbeitung der US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) oder die Nutzung von Automatisierung, um die Effizienz des Global Health Lieferkette Program der US-Behörde für internationale Entwicklung erheblich zu verbessern. Weitere erfolgreiche KI-Bereitstellungen erreichen die Bürger direkt, darunter virtuelle Assistenten im öffentlichen Dienst wie die, die von der ukrainischen Botschaft in der Tschechischen Republik oder der amerikanischen Einwanderungsbehörde eingerichtet wurden. Und einige KI-Algorithmen haben Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit vorangetrieben: Im Vereinigten Königreich nutzte der National Health Service die Technologie, um medizinische Bilder zu scannen und die Erprobung und Entwicklung neuer Behandlungen zu unterstützen.

Und diese Nutzung der Technologie durch die Regierung ist erst der Anfang. Die neue Welle der KI, mit Foundation Model, die von generativer KI bereitgestellt werden, könnte die neue große Chance darstellen, KI für die Regierung und Bundesbehörden zum Einsatz bringen.