Wenige Technologien haben die Welt so im Sturm erobert wie künstliche Intelligenz (KI) in den letzten Jahren. KI und ihre vielen Anwendungsfälle sind zu einem Thema der öffentlichen Diskussion geworden, das nicht länger den Technikexperten vorbehalten ist. KI – insbesondere die generative KI – hat ein enormes Potenzial, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zum Guten zu verändern, die Produktivität zu steigern und in den kommenden Jahren Billionen an wirtschaftlichem Wert freischalten. Der Wert von KI beschränkt sich nicht auf Fortschritte im Privatsektor. Wenn KI verantwortungsvoll implementiert wird – bei der die Technologie vollständig geregelt, die Privatsphäre geschützt und die Entscheidungsfindung transparent und erklärbar ist – hat KI in der Regierung die Macht, eine neue Ära der Regierungsdienste einzuläuten.
Solche Dienstleistungen können Bürger stärken und das Vertrauen in öffentliche Einrichtungen wiederherstellen, indem sie die Effizienz der Belegschaft verbessern und die Betriebskosten im öffentlichen Sektor senken. Im Backend haben KI-Tools zudem das Potenzial, die digitale Modernisierung zu beschleunigen, indem sie beispielsweise die Migration von Altlast-Software zu flexibleren, Cloud-basierten Anwendungen automatisieren oder die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen beschleunigen.
Trotz der vielen potenziellen Vorteile sind viele Regierungsbehörden noch unschlüssig, wie sie KI und generative KI umsetzen sollen. In vielen Fällen steht die Regierung weltweit vor einer Wahl. Sie können entweder den Einsatz von KI und ihre Vorteile begrüßen und das Potenzial der Technologie nutzen, um das Leben der Bürger, denen sie dienen, zu verbessern. Oder sie können an der Seitenlinie bleiben und riskieren, die Fähigkeit der KI zu verpassen, Agenturen dabei zu helfen, ihre Ziele effektiver zu erreichen.
Um diese Art von Innovation zu ermöglichen, kündigten Joe Biden und die US-Regierung per Executive Order eine umfangreiche KI-Forschungsinitiative an, bei der die Ressourcen des Weißen Hauses für Einstellungen und Entwicklung verwendet werden. Gleichzeitig veröffentlichte das Office of Management and Budget (OMB) aktualisierte Leitlinien zur Risikominderung beim Einsatz von Regierung KI, was auf ein wachsendes Interesse an verantwortungsvoller Forschung und Partnerschaften hindeutet.
Regierungsbehörden, die frühzeitig Lösungen zur Nutzung von KI und Automatisierung eingeführt haben, bieten konkrete Erkenntnisse in die Vorteile der Technologie für den öffentlichen Sektor – sei es die Modernisierung der Steuererklärungsbearbeitung der US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) oder die Nutzung von Automatisierung, um die Effizienz des Global Health Lieferkette Program der US-Behörde für internationale Entwicklung erheblich zu verbessern. Weitere erfolgreiche KI-Bereitstellungen erreichen die Bürger direkt, darunter virtuelle Assistenten im öffentlichen Dienst wie die, die von der ukrainischen Botschaft in der Tschechischen Republik oder der amerikanischen Einwanderungsbehörde eingerichtet wurden. Und einige KI-Algorithmen haben Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit vorangetrieben: Im Vereinigten Königreich nutzte der National Health Service die Technologie, um medizinische Bilder zu scannen und die Erprobung und Entwicklung neuer Behandlungen zu unterstützen.
Und diese Nutzung der Technologie durch die Regierung ist erst der Anfang. Die neue Welle der KI, mit Foundation Model, die von generativer KI bereitgestellt werden, könnte die neue große Chance darstellen, KI für die Regierung und Bundesbehörden zum Einsatz bringen.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die Anbieter jedoch zunächst auf die Hauptbereiche konzentrieren, in denen KI-Anwendungsfälle den lokalen und föderalen Regierungen – und ihren Kunden – zugutekommen können. Unserer Ansicht nach gibt es drei Hauptbereiche.
Die erste ist die Transformation der Belegschaft oder digitale Arbeit in der Regierung. Auf allen Ebenen der Regierungen, von den nationalen Entitäten bis zu den lokalen Regierungen, müssen die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes auf die Einführung von Technologien der KI vorbereitet sein. Das kann zwar bedeuten, neue Talente wie Data Scientist und Softwareprogrammierer einzustellen, aber es sollte auch bedeuten, bestehenden Mitarbeitern die Schulung und kontinuierliche Bewertung zu bieten, die sie für die Verwaltung von AI-bezogenen Projekten benötigen.
Dies kann zu einer verbesserten Produktivität führen, da Technologien wie die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und maschinelles Lernen (ML) die Notwendigkeit des Lesens und Analysierens umfangreicher Datensätze verringern und beispielsweise Aspekte des staatlichen Beschaffungsprozesses automatisieren können, um diesen effektiver zu gestalten. Das Ziel ist es, den Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes mehr Zeit für hochwertige Besprechungen, kreatives Denken und sinnvolle Arbeit zu geben.
Der zweite große Schwerpunkt bei neuen KI-Anwendungen muss die Unterstützung der Bürger sein. Damit KI wirklich der Gesellschaft Nutzen bringt, muss der öffentliche Sektor Anwendungsfallen Priorität einräumen, die den Bürgern direkt Nutzen bringen. Es besteht Potenzial für vielfältige zukünftige Anwendungen – sei es die Bereitstellung von Informationen in Echtzeit, die Personalisierung von Dienstleistungen auf Grundlage der besonderen Bedürfnisse eines Bürgers oder die Beschleunigung von Prozessen, die als langsam gelten.
Wer beispielsweise schon einmal Unterlagen einreichen oder einen Antrag stellen musste, kennt das Gefühl nur allzu gut: Stundenlang im Büro sitzen und warten, während die Angestellten sich durch endlose Bildschirme klicken und in verschiedenen Datenbanken nach Informationen suchen. Was wäre, wenn die Fähigkeit der KI, auf Daten zuzugreifen, sie zu organisieren und zu nutzen, neue Möglichkeiten für die Verbesserung der Regierung schaffen könnte, sogar für solche, die bereits online verfügbar sind, indem Daten behördenübergreifend freischalten werden, um Informationen und Dienstleistungen intuitiver und proaktiver bereitzustellen?
Drittens werden KI-Modelle ebenfalls zu einer entscheidenden Komponente der digitalen Transformation des öffentlichen Sektors. Regierungen werden regelmäßig durch Altlast-Systeme mit eng gekoppelten Workflow-Regeln, deren Modernisierung einen erheblichen Aufwand und hohe Kosten erfordert, an einer echten Transformation gehindert.
Zum Beispiel können Behörden des öffentlichen Sektors Daten besser nutzen, indem sie bestimmte Technologien in die Cloud migrieren und sie mit KI integrieren. KI-gestützte Tools haben das Potenzial, bei der Mustererkennung in großen Datenspeichern zu helfen und Computerprogramme zu schreiben. Dies könnte dem Vorteil der Kostenoptimierung zugutekommen und die Cybersicherheit stärken, da es helfen kann, Bedrohungen für die nationale Sicherheit schnell zu erkennen. Auf diese Weise können Agenturen, anstatt nach schwer zu findenden Fähigkeiten zu suchen, ihre Qualifikationslücke verkleinern und auf sich entwickelnde Talente zurückgreifen.
Nicht zuletzt ist nach Ansicht von IBM keine Diskussion über verantwortungsvolle KI im öffentlichen Sektor vollständig, ohne die Bedeutung des ethischen Einsatzes der Technologie während ihres gesamten Lebenszyklus von Design, Entwicklung, Nutzung und Wartung zu betonen – etwas, das IBM in der Branche seit Jahren fördert. Neben Unternehmen des Gesundheitswesens und Finanzdienstleistern müssen auch Regierung und öffentliche Einrichtungen danach streben, als die vertrauenswürdigsten Institutionen angesehen zu werden. Das bedeutet, dass der Mensch weiterhin im Mittelpunkt der von der Regierung erbrachten Dienstleistungen stehen sollte, während die verantwortungsvolle Bereitstellung überwacht wird, indem man sich auf die fünf grundlegenden Eigenschaften für vertrauenswürdige KI verlässt: Erklärbarkeit, Fairness, Transparenz, Robustheit und Datenschutz.
Solange KI in einer Weise implementiert wird, die alle oben genannten Eigenschaften beinhaltet, kann sie sowohl Regierungen als auch Bürgern auf neue Weise helfen. Der vielleicht größte Vorteil von KI und Foundation Models ist ihre Reichweite: Sie können selbst von kleinsten Behörden verwendet werden. Sie können sogar in staatlichen und lokalen Regierungsprojekten eingesetzt werden, z. B. um die Art und Weise zu verbessern, wie Mitarbeiter und Bürger Datenbanken durchsuchen, um mehr über Richtlinien oder staatliche Vorteile zu erfahren. Wenn der öffentliche Sektor über KI informiert, verantwortungsbewusst und gut gerüstet ist, kann er dazu beitragen, eine bessere Zukunft für alle zu gestalten.
IBM setzt sich dafür ein, das transformative Potenzial von Foundation Model und generativer KI freizusetzen, um bei der Bewältigung großer Herausforderungen zu helfen. Wir bieten offene und gezielte wertschöpfende KI-Lösungen für Unternehmen und Institutionen des öffentlichen Sektors. IBM watsonx®, ein Portfolio von KI-Produkten, verkörpert diese Prinzipien und bietet einen nahtlosen, effizienten und verantwortungsvollen Ansatz für die KI-Bereitstellung in einer Vielzahl von Umgebungen. IBM steht bereit, Unternehmen im Zeitalter der KI zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der KI-Wertschöpfung begrüßen.
