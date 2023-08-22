Ein digitaler Zwilling ist die digitale Repräsentation eines physischen Assets. Damit werden reale Daten (sowohl Echtzeit- als auch historische Daten) in Kombination mit technischen, Simulations- oder maschinellen Lernmodellen (ML) genutzt, um den Betrieb zu verbessern und die menschliche Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Um die Vorteile eines digitalen Zwillings nutzen zu können, benötigen Sie eine Daten- und Logikintegrationsschicht sowie eine rollenbasierte Darstellung. Wie in Abbildung 1 dargestellt, müssen Sie in jeder asset-intensiven Branche, wie z. B. Energie und Versorgung, verschiedene Datensätze integrieren, wie z. B.:
Für die Präsentationsebene können Sie verschiedene Funktionen nutzen, wie 3D-Modellierung, Augmented Reality und verschiedene prädiktive modellbasierte Zustandsbewertungen und Kritikalitätsindizes. Wir bei IBM sind der festen Überzeugung, dass offene Technologien die notwendige Grundlage für den digitalen Zwilling sind.
Wenn Sie traditionelle ML- und KI-Modellierungstechnologien nutzen, müssen Sie ein gezieltes Training für isolierte KI-Modelle durchführen, was viel menschlich überwachtes Training für KI-Modelle erfordert. Dies stellt ein großes Hindernis für die Nutzung von Daten dar – historischen, aktuellen und prädiktiven –, die in den isolierten Prozessen und Technologien generiert und gepflegt werden.
Wie in Abbildung 2 veranschaulicht, erhöht der Einsatz generativer KI die Leistungsfähigkeit des digitalen Zwillings, indem eine beliebige Anzahl physisch möglicher und gleichzeitig sinnvoller Objektzustände simuliert und in die Netzwerke des digitalen Zwillings eingespeist wird.
Diese Funktionen können dabei helfen, den Zustand des physischen Objekts kontinuierlich zu ermitteln. Heatmaps können zum Beispiel zeigen, wo im Stromnetz aufgrund einer zu erwartenden Hitzewelle infolge intensiver Nutzung der Klimaanlagen Engpässe im Stromnetz auftreten könnten (und wie diese durch intelligentes Umschalten behoben werden könnten). Neben der offenen Technologiegrundlage ist es wichtig, dass die Modelle vertrauenswürdig und auf den Geschäftsbereich ausgerichtet sind.
Wenn Sie generative KI für digitale Zwillingstechnologien in einer assetintensiven Branche wie Energie und Versorgung nutzen, werden verschiedene Anwendungsfälle Realität. Sehen Sie sich einige Anwendungsfälle von unseren Kunden aus den Branchen an:
Generative KI und große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) bringen neue Gefahren für den Bereich der KI mit sich, und wir behaupten nicht, Antworten auf alle Fragen zu haben,die diese neuen Lösungen aufwerfen. IBM ist sich bewusst, dass die Förderung von Vertrauen und Transparenz in der künstlichen Intelligenz keine technologische, sondern eine sozio-technologische Herausforderung ist.
Wir beobachten, dass ein großer Prozentsatz der KI-Projekte im Machbarkeitsnachweis stecken bleibt – angefangen bei der fehlenden Ausrichtung der Geschäftsstrategie bis hin zum Misstrauen in die Ergebnisse des Modells. IBM vereint umfassende Transformationserfahrung, Branchenkenntnis sowie firmeneigene und Partnertechnologien. Mit dieser Kombination aus Fähigkeiten und Partnerschaften ist IBM Consulting® in einzigartiger Weise geeignet, Unternehmen beim Aufbau der Strategie und der Funktionen zu unterstützen, die nötig sind, um vertrauenswürdige KI zu operationalisieren und zu skalieren, damit sie ihre Ziele erreichen.
IBM ist derzeit eines der wenigen Unternehmen auf dem Markt, das sowohl KI-Lösungen anbietet als auch über eine Beratungsabteilung verfügt, die Kunden bei der sicheren und verantwortungsvollen Nutzung von KI unterstützt. Das Kompetenzzentrum für generative KI von IBM hilft Kunden dabei, den gesamten KI-Lebenszyklus zu operationalisieren und ethisch verantwortliche generative KI-Lösungen zu entwickeln.
Der Weg der Nutzung generativer KI sollte: a) von offenen Technologien bestimmt werden; b) sicherstellen, dass die KI verantwortlich ist und gesteuert wird, um Vertrauen in das Modell zu schaffen; und c) sollte diejenigen, die Ihre Plattform nutzen, unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass generative KI das Versprechen des digitalen Zwillings für Energie- und Versorgung erfüllen kann, wenn Unternehmen ihre digitale Infrastruktur für die saubere Energiewende modernisieren. Durch die Zusammenarbeit mit IBM Consulting können Sie zum KI-Wertschöpfer werden, der Daten und KI-Modelle trainieren, bereitstellen und kontrollieren kann.
