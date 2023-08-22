Wenn Sie generative KI für digitale Zwillingstechnologien in einer assetintensiven Branche wie Energie und Versorgung nutzen, werden verschiedene Anwendungsfälle Realität. Sehen Sie sich einige Anwendungsfälle von unseren Kunden aus den Branchen an:

Visual Insights Durch die Erstellung eines grundlegenden Modells verschiedener Dienstprogramm-Anlagenklassen – wie Türme, Transformatoren und Leitungen – und durch die Nutzung groß angelegter visueller Bilder und die Anpassung an die Kundenkonfiguration können wir die Neural Network-Architekturen nutzen. Wir können dies nutzen, um den Einsatz von KI bei der Identifizierung von Anomalien und Schäden an Dienstprogramm-Assets im Vergleich zur manuellen Überprüfung des Bildes zu skalieren. Asset Performance Management Wir erstellen groß angelegte Basismodelle auf der Grundlage von Zeitreihendaten und deren Zusammenhang mit Arbeitsaufträgen, Ereignisvorhersagen, Gesundheitsscores, Kritikalitätsindex, Benutzerhandbüchern und anderen unstrukturierten Daten für die Erkennung von Anomalien. Wir verwenden diese Modelle, um individuelle Zwillinge von Assets zu erstellen, die alle für den aktuellen und zukünftigen Betrieb zugänglichen historischen Informationen enthalten. Außendienst. Wir nutzen Retrieval-Augmented-Generation-Aufgaben, um eine Frage-Antwort-Funktion oder einen mehrsprachigen dialogorientierten Chatbot (basierend auf Dokumenten oder dynamischen Inhalten aus einer umfassenden Wissensdatenbank) zu erstellen, der Außendienst-Unterstützung in Echtzeit bietet. Diese Funktionalität kann die Leistung der Außendienstmitarbeiter erheblich beeinflussen und die Zuverlässigkeit der Energiedienstleistungen erhöhen, indem assetspezifische Fragen in Echtzeit beantwortet werden, ohne dass der Endbenutzer auf Dokumentationen, Links oder einen menschlichen Bediener verwiesen werden muss.

Generative KI und große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) bringen neue Gefahren für den Bereich der KI mit sich, und wir behaupten nicht, Antworten auf alle Fragen zu haben,die diese neuen Lösungen aufwerfen. IBM ist sich bewusst, dass die Förderung von Vertrauen und Transparenz in der künstlichen Intelligenz keine technologische, sondern eine sozio-technologische Herausforderung ist.

Wir beobachten, dass ein großer Prozentsatz der KI-Projekte im Machbarkeitsnachweis stecken bleibt – angefangen bei der fehlenden Ausrichtung der Geschäftsstrategie bis hin zum Misstrauen in die Ergebnisse des Modells. IBM vereint umfassende Transformationserfahrung, Branchenkenntnis sowie firmeneigene und Partnertechnologien. Mit dieser Kombination aus Fähigkeiten und Partnerschaften ist IBM Consulting® in einzigartiger Weise geeignet, Unternehmen beim Aufbau der Strategie und der Funktionen zu unterstützen, die nötig sind, um vertrauenswürdige KI zu operationalisieren und zu skalieren, damit sie ihre Ziele erreichen.

IBM ist derzeit eines der wenigen Unternehmen auf dem Markt, das sowohl KI-Lösungen anbietet als auch über eine Beratungsabteilung verfügt, die Kunden bei der sicheren und verantwortungsvollen Nutzung von KI unterstützt. Das Kompetenzzentrum für generative KI von IBM hilft Kunden dabei, den gesamten KI-Lebenszyklus zu operationalisieren und ethisch verantwortliche generative KI-Lösungen zu entwickeln.

Der Weg der Nutzung generativer KI sollte: a) von offenen Technologien bestimmt werden; b) sicherstellen, dass die KI verantwortlich ist und gesteuert wird, um Vertrauen in das Modell zu schaffen; und c) sollte diejenigen, die Ihre Plattform nutzen, unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass generative KI das Versprechen des digitalen Zwillings für Energie- und Versorgung erfüllen kann, wenn Unternehmen ihre digitale Infrastruktur für die saubere Energiewende modernisieren. Durch die Zusammenarbeit mit IBM Consulting können Sie zum KI-Wertschöpfer werden, der Daten und KI-Modelle trainieren, bereitstellen und kontrollieren kann.