Equipmentinspektionschecklisten selbst dienen als wichtige Ausrüstung für viele Branchen und Arbeitsstätten, die auf schwere Maschinen angewiesen sind, wie beispielsweise Lagerhallen, Fabriken und Baustellen.

Ein Unternehmen, das Checklisten zur Equipmentinspektion verwendet, profitiert von den folgenden Vorteilen: