Zwei Techniker in einer Flughafenwartungseinrichtung
Asset-Management

Checkliste für Inspektion von Equipment

By Phill Powell , Ian Smalley
Veröffentlicht 1. Juli 2026

Was ist eine Equipment­inspektionscheckliste?

Eine Equipmentinspektionscheckliste ist ein standardisiertes Dokument, das Unternehmen verwenden, um die Einsatzbereitschaft von Equipment oder Werkzeugen während aller Phasen ihres Lebenszyklus zu bewerten und zu dokumentieren.

Equipmentinspektionschecklisten selbst dienen als wichtige Ausrüstung für viele Branchen und Arbeitsstätten, die auf schwere Maschinen angewiesen sind, wie beispielsweise Lagerhallen, Fabriken und Baustellen.

Ein Unternehmen, das Checklisten zur Equipmentinspektion verwendet, profitiert von den folgenden Vorteilen:

  • Durch regelmäßige Tests wird die Lebensdauer des Equipments verlängert und seine Leistung verbessert.
  • Das Unternehmen erzielt durch vorbeugende Wartung erhebliche Kosteneinsparungen.
  • Das Unternehmen schützt seine eigenen rechtlichen Interessen, indem es regulatorische Vorschriften einhält.

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So wird eine Checkliste für die Equipmentinspektion erstellt

Diese ersten Schritte helfen Ihnen bei der Planung und Strukturierung Ihrer Checkliste für die Equipmentinspektion:

  • Wählen Sie das Format der Checkliste: Wenn Ihre Unternehmen Checklisten in Papierform bevorzugt, müssen Sie spezielle Formulare ausdrucken. Besser ist: Wählen Sie ein digitales Format, zum Beispiel über eine mobile Inspektions-App oder über CMMS-Software (Computerized Maintenance Management System). Die Vorteile der Digitalisierung sind vielfältig und belohnen eine frühzeitige Umsetzung.
  • Bestimmen Sie Typ und Häufigkeit: In den meisten Fällen erweist sich eine Kombination aus Testarten als notwendig: sowohl regelmäßig routinemäßige Tests als auch vorbeugende Wartungsprüfungen, die nicht so häufig stattfinden müssen. Bestimmen Sie die Testhäufigkeit, damit der Prozess nicht vom routinemäßigen Wartungsplan abweicht, wenn andere Prioritäten wichtiger erscheinen.
  • Im Bestand enthaltenes Equipment: Es ist wichtig, die Frage zu klären, welche Art und Menge an Equipment Sie in Ihre Inspektionscheckliste aufnehmen sollten. Nicht alle Assets müssen überprüft werden oder zumindest nicht in die regelmäßigen Inspektionschecklisten aufgenommen werden. Sobald Sie festgelegt haben, welcher „Vergrößerungsfaktor“ auf Equipment angewendet werden soll, müssen Sie lediglich alle Angaben in einer umfassenden Checkliste für die Equipmentinspektion zusammenfassen.
  • Equipment in Kategorien gruppieren: Viele Checklisten zur Inspektion von Equipment scheitern, weil sie zufällig organisiert sind und keine sinnvolle Struktur haben. Alle aufgeführten Inspektionskategorien müssen basierend auf Workflows und Systemen gruppiert werden, sodass Einträge logisch angezeigt werden.
  • Identifizieren Sie kritische Ausfallpunkte: Studieren Sie die Handbücher des Geräteherstellers und die empfohlenen Wartungspläne für das jeweilige Equipment. Mit diesen Daten können Sie vorhersehen, wann wichtige Teile voraussichtlich gewartet oder ausgetauscht werden müssen. Integrieren Sie diese Prognosen in Ihren Planungsprozess, damit Ihre Planung auf den Rhythmus Ihrer Maschinen abgestimmt wird.
Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

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Vorteile der Verwendung von Equipmentinspektionschecklisten

Im Folgenden sind einige der wichtigsten positiven Ergebnisse aufgeführt, die durch die Verwendung einer Checkliste für die Equipmentinspektion erzielt wurden:

  • Allgemeine Prozessverbesserungen: Die Durchführung regelmäßiger Equipmentinspektionen erhöht die Lebensdauer des Equipments, da regelmäßig inspiziertes Equipment eher länger hält. Eine proaktive Behandlung macht es auch wahrscheinlicher, dass das Equipment bessere Leistungen erbringt. Equipment mit besserer Leistung liefert erstklassige Ergebnisse, sodass auch die daraus resultierende Endqualität zunimmt.
  • Einsparungen bei vorbeugender Wartung: Unternehmen müssen oft zusätzliche finanzielle Mittel in die Hand nehmen, wenn schlecht gewartetes Equipment einen Totalausfall erleidet. Die Reparaturen, die zur Instandsetzung eines solchen Equipments erforderlich sind, können enorm teuer sein und das Budget für Equipment sprengen. Der Prozess der Equipmentinspektion anhand einer Checkliste unterstützt die vorbeugende Wartung und verhindert, dass kleine Probleme zu Katastrophen werden.
  • Verbesserung der allgemeinen Sicherheitskonformität: Jedes Unternehmen, das den direkten Zusammenhang zwischen einem Unternehmen und seiner Sicherheits- und Compliance-Haltung nicht erkennt, begibt sich auf gefährliches Terrain. Unternehmen müssen die OSHA-Standards (Occupational Safety and Health Administration) einhalten, um Strafzahlungen nach Audits und andere Haftungsschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Checklisten trägt zur Sicherstellung der Einhaltung der OSHA-Vorschriften bei.

Was sollte eine Geräteinspektionscheckliste enthalten?

Die genaue Art der Checkliste, die Sie erstellen, hängt stark von der Branche ab, in der Sie tätig sind. Wenn Sie beispielsweise eine Checkliste für extrem komplizierte medizinisches Equipment entwickeln, wird diese Checkliste wahrscheinlich wesentlich komplexer sein als eine Checkliste für einfacheres Equipment.

Dennoch gibt es einige Konstanten, die auf die meisten oder alle Equipmentinspektionschecklisten angewendet werden können:

  • Nachverfolgung von Assets
  • Visuelle Zustandsprüfungen
  • Inspektionen im Betrieb
  • Klassifizierung von Mängeln und Freigabe

Nachverfolgung von Assets

Um zu ermöglichen, dass Informationen einfach gefunden werden, muss der Kopftext auf der ersten Seite des Inspektionsberichts eine Asset-Nachverfolgung unterstützen, indem dort wichtige Daten zu dieser Inspektion erfasst werden:

  • Daten zum zu prüfenden Asset: Die Geräte-ID oder Teilenummer sowie wichtige Informationen zu Marke und Modell.
  • Daten zu den Inspektionsbedingungen: Wann die Überprüfung durchgeführt wurde (unter Angabe von Datum und Uhrzeit) sowie alle relevanten Messwerte, wie z. B. die zum Zeitpunkt der Prüfung erfassten Anzeigen der Laufleistung der Geräte.
  • Daten zum Prüfer: Der Kopftext muss den Namen des Prüfers und die beteiligten Teams oder Schichten enthalten. Außerdem sollte der Kopftext die Unterschrift des Prüfers enthalten, mit der er die angegebenen Ergebnisse bestätigt.

Visuelle Zustandskontrollen

Bei visuellen Inspektionen (auch „Walk-around-Checks“ genannt) geht der Prüfer um das Equipment herum und überprüft gleichzeitig verschiedene Aspekte seines Betriebs visuell. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele:

  • Flüssigkeitsniveau: Es müssen möglicherweise mehrere Messungen vorgenommen werden, um ein vollständiges Bild der Flüssigkeiten zu erhalten, die dieses Equipment-Teil am Laufen halten, u. a. Motoröldruck, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel. Diese Phase konzentriert sich auch auf alle beobachteten oder vermuteten Lecks (zum Beispiel sichtbare Öllecks, unerklärliche Absenkungen des Hydraulikflüssigkeitsstands, die möglicherweise auf interne Lecks hindeuten könnten).
  • Physischer Zustand: Der Prüfer muss die Außenseite des Equipments auf mögliche Gefahren untersuchen, die die strukturelle Integrität dieses Teils des Equipments gefährden könnten. Ist Korrosion vorhanden? Sind an der Metallaußenseite Risse sichtbar? Scheinen geschweißte Teile beschädigt oder unter übermäßigem Druck zu stehen?
  • Standardverschleiß: Hier sind keine größeren Reparaturen nötig; es handelt sich um normalen Verschleiß des Equipments über die Zeit und Nutzung. Bei der Inspektion von Fahrzeugen ist der Zustand der Reifen ein grundlegendes Kriterium, ebenso wie die Haltbarkeit verschiedener Riemen, Schläuche und Luftfilter. In industriellen Anwendungen erfordern wesentliche Teile schwerer Geräte (wie Dichtungen, Lager und Zahnräder) eine ähnliche Überwachung hinsichtlich der weiteren Nutzbarkeit.
  • Sicherheitsetiketten und Beschilderung: Industriemaschinen sind extrem leistungsstark und können erschreckend gefährlich sein, insbesondere wenn Bediener bei Arbeiten in ihrer Nähe nicht die erforderliche Vorsicht walten lassen. Die Inspektion muss sicherstellen, dass gefährliche Maschinen entsprechend gekennzeichnet werden. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme, die Maschinensicherung, arbeitet mit schützenden transparenten Schutzschilden, um zu verhindern, dass Bediener von herumfliegenden Teilen getroffen werden, die von einer in Betrieb befindlichen Maschine ausgestoßen werden.

Betriebsinspektionen

Um sicherzustellen, dass Prozesse und Instrumente die erforderlichen Schlüsselfunktionen erfüllen, sind folgende Funktionstests erforderlich:

  • Sicherheitssysteme und -ausrüstung: Sicherheit bleibt bei jeder Art von industrieller Anwendung oberste Priorität. Flottenfahrzeuge wie Radlader und Gabelstapler benötigen funktionierende Sicherheitsgurte und unter Umständen ist der Einsatz eines Überrollschutzsystems (Roll-Over Protective Structure, ROPS) erforderlich, um den Fahrerkabinenbereich zusätzlich zu schützen. Die Einrichtungsmanager müssen je nach Anlagengröße und Gebäudebelegung eine vorgeschriebene Anzahl an Feuerlöschern und Sirenen installieren. Eine Inspektion der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) kann ebenfalls gerechtfertigt sein, wenn ihre Verwendung in Produktionsbereichen vorgeschrieben ist.        
  • Notfallkontrollen: Wie bereits erwähnt, können Industriemaschinen plötzlich gefährlich werden, und der Bruchteil einer Sekunde beim Abschalten macht oft den Unterschied zwischen Glück und Verletzung aus. Viele Situationen in der Industrie erfordern die Verwendung von Not-Aus-Tastern, die sofort die Stromversorgung der Maschine oder des Fertigungssystems abschalten. Die Inspektion muss sicherstellen, dass die Not-Aus-Taster so schnell wie nötig funktionieren.
  • Mechanische und elektrische Systeme: Ziel dieser Inspektionen ist es nachzuweisen, dass die einzelnen Teile zusammenarbeiten und Systeme bilden, die reibungslos funktionieren. Bei Industriemaschinen bedeutet dies, dass bewegliche Teile und Hydraulik wie angegeben funktionieren. Bei Fahrzeugen kann die Funktionalität beispielsweise dadurch nachgewiesen werden, dass ein sicherer Bremsweg gewährleistet und die korrekte Funktion der Feststellbremse bestätigt wird. Fahrzeugtests könnten auch Feststellungen zu anderen Workflows beinhalten, wie zum Beispiel die Auspuffanlage oder das Kühlsystem.
  • Kalibrierungsstatus-Tags: Moderne Prüfausrüstung ist hochentwickelt und erfordert oft umfangreiche Kalibrierung, um genaue Messungen zu liefern. Kalibrierungs-Tags zeigen, wann die letzte Kalibrierung des Equipments stattgefunden hat, sowie die Initialen des Mitarbeiters, der es kalibriert hat. Mit diesen Informationen kann der potenzielle Benutzer besser feststellen, ob das Equipment vor einer erneuten Verwendung kalibriert werden muss.

Klassifizierung von Mängeln und Freigabe

Diese letzten Ergänzungen sollten sich am Ende von jeder üblichen Checkliste für die Equipmentinspektion befinden:

  • Definieren Sie Fehlerauslöser: Jetzt, da der Inspektionsprozess abgeschlossen ist, ist es Sache des Prüfers zu ermitteln, was den effektiven Betrieb des inspizierten Equipments in der Zukunft ausmachen wird. Ab wann wird der künftige Betrieb problematisch und welche Auslöser werden auftreten, um die Bediener vor drohenden Gefahren zu warnen?
  • Weisen Sie Aufgaben für den nächsten Schritt zu: Wenn die Inspektion die Notwendigkeit einer Reparatur ergeben hat, muss dieser letzte Abschnitt eine klare Angabe der erforderlichen Korrekturmaßnahmen enthalten und wer mit dieser Maßnahme beauftragt ist. Darüber hinaus muss in diesem Bereich auch Platz für die Unterschrift eines Vorgesetzten sein, der die Reparatur nach deren Abschluss bestätigt und abzeichnet.       
  • Wiederinbetriebsetzung: An diesem Punkt in diesem Szenario der korrektiven Wartung fehlt nur noch eine Maßnahme, nämlich die Wiederinbetriebsetzung des reparierten Assets. Am unteren Rand muss Platz für eine Person mit der entsprechenden Verantwortung vorgesehen sein, die die Wiederinbetriebnahme des Equipments ordnungsgemäß genehmigen kann.

So wird die bestmögliche Checkliste für die Equipmentinspektion erstellt

Eine Eigenschaft, die Ulysses Grant während des US-Bürgerkriegs zu einem effektiven General machte, war die Art, wie er seinen Kommandeuren Gefechtsbefehle schrieb. Grants Berichte waren einfach, direkt und unmissverständlich. Dasselbe gilt für Ihre Checklisten für die Equipmentinspektion. Hier sind einige wichtige Tipps, damit sie wirklich nützlich sind:

  • Verwenden Sie präzise Formulierungen: Ungenaue Formulierungen machen viele Checklisten unbrauchbar. Bedenken Sie, dass jeder Mensch eine etwas andere Vorstellung davon hat, was „gut“ und „schlecht“ ausmacht. Statt vager Formulierungen sollten Sie lieber Ausdrücke wie „bestanden“ und „nicht bestanden“ oder „ja“ und „nein“ verwenden, die weniger Raum für Missverständnisse lassen. Noch besser, beziehen Sie Metriken ein, denn Zahlen stellen eine bessere Leitplanke dar.
  • Verknüpfen Sie die Inspektionsbereiche mit den Aktivitäten: Denken Sie daran, Sie erstellen die perfekte Inspektionscheckliste – nicht nur eine Bestandsliste. Daher sollte der Schwerpunkt darauf liegen, den Bedienern, die den Test durchführen, klare Anweisungen zu geben. Idealerweise sollte jede dieser Anweisungen mit einem aktiven Verb beginnen, um die spezielle Funktion hervorzuheben, die sie während dieser Bewertung erfüllen sollen. Aktionsverben wie „messen“, „visuell überprüfen“ und „kalibrieren“ erweisen sich in diesem Zusammenhang als besonders nützlich.
  • Gruppieren Sie die Inspektionsbereiche logisch: Ordnen Sie die einzelnen Einträge einer Checkliste logisch an, um die einfachste, schnellste und sinnvollste Nutzung zu ermöglichen. Wenn sich Ihre Checkliste auf einen LKW und dessen Wartungsbedarf bezieht, sollten Sie alle zugehörigen Teile eines bestimmten Systems oder Workflows (z. B. Motor) in diese Liste aufnehmen. Dadurch kann dem Prüfer eine Vielzahl unnötiger Schritte erspart werden, wie etwa das Hin- und Hergehen zu einem Teil des Lastwagens, bevor er zum anderen Ende des Fahrzeugs geht usw.
  • Ziehen Sie eine klare Grenze zwischen Bestehen und Nichtbestehen: Die Schlussfolgerungen einer Checkliste müssen klar und deutlich formuliert sein, also reden Sie Klartext. In jedem Messbereich, in dem es ein Verhältnis zwischen Bestehen und Nichtbestehen gibt, muss klar angegeben werden, ob der jeweilige Eintrag zum Bestehen oder Nichtbestehen führt. Und wenn möglich, machen Sie Angaben dazu, wie sehr der Eintrag zum Nichtbestehen beigetragen hat oder andere Hinweise zu diesem Nichtbestehen.
  • Stellen Sie starke Warnfunktionen bereit:Ebenso sollten Checklisten anzeigen können, wenn eine unzureichende Bewertung einen wichtigen Betriebsbereich betrifft und es sich um eine Situation handelt, die auf keinen Fall ignoriert werden darf. Muss der Betrieb bis zur Reparatur eingestellt werden? Erwägen Sie, ein codiertes oder farbiges System einzuführen, das deutlich macht, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, sodass die Entscheidung nicht beim Prüfer liegt.
  • Ermöglichen Sie Anmerkungen des Prüfers: Checklisteneinträge sollten prägnant sein, damit alle relevanten Informationen in der Liste enthalten sind. Allerdings muss auch genügend Platz vorhanden sein, damit der Prüfer gelegentlich Anmerkungen zu einzelnen Einträgen machen kann. Dies ist umso wichtiger, wenn die Einträge auf eine ungenügende Bewertung hinweisen. Die Fehlerbeschreibung des Prüfers kann eine wichtige Orientierungshilfe für die Mechaniker darstellen, die mit der Behebung dieses Fehlers beauftragt sind.
  • Fordern Sie die Freigabe durch den Prüfer: Checklisten benötigen auch Unterschriftfelder, damit die Auswerter der Prüfung später nachvollziehen können, welcher Prüfer die Prüfung durchgeführt hat. Solche Bereiche sollten den Namen des Prüfers (klar geschrieben), das Prüfdatum, die Bezeichnung des Assets (mittels einer Asset-ID oder Teileseriennummer) sowie die Unterschrift des Prüfers (zur Bestätigung der Ergebnisse) enthalten.
  • Umstellung auf papierloses Arbeiten: Der Wechsel von papierbasierten Checklisten zu digitalisierten Formaten ist absolut sinnvoll. Sobald die Checklisten in digitalen Formatplattformen wie MaintainX oder Safety Culture vorliegen, kann durch Automatisierung ein Großteil des Berichtsprozesses verbessert werden. Darüber hinaus können die Ergebnisse der Checkliste dazu beitragen, Trends zu verfolgen und zu analysieren sowie Wartungen auszulösen.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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