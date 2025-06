Was ist Umweltüberwachung?

Als Nächstes analysieren die Verantwortlichen die erfassten Datensätze, um Zusammenhänge, Muster und Trends in Bezug auf den Zustand und die Umweltbedingungen von Ökosystemen zu erkennen. Um aus den Ergebnissen aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen, werden verschiedene Arten der Datenanalyse und statistische Verfahren eingesetzt.

So können Forscher beispielsweise eine Statistiksoftware verwenden, um Trends der Luftqualität in der Umgebung einer Fabrik grafisch darzustellen. Diese Diagramme zeigen dann an, ob die Fabrik die Luftqualität im Laufe der Zeit negativ beeinflusst.